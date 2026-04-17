Airean el motivo de la ruptura entre Belén Esteban y Jorge Javier con un indigesto mensaje como detonante

Hace unos días, Belén Esteban sorprendió a todos al lanzar un demoledor dardo a Jorge Javier Vázquez. Aunque no le nombró en ningún momento, muchos dieron por hecho que el palo iba dirigido a él. Ahora, Kiko Hernández ha arrojado algo más de luz sobre de dónde podría venir esta mala relación de los que un día fueron amigos.

Fueron en el programa de RTVE '¡Menudo cuadro!', presentado por Carlota Corredera, David Insua y David Andújar, donde la tercera clasificada de 'Top Chef' se refirió al presentador de Telecinco. "Es que yo creo que un amigo, o una amiga, o amigo muy amigo, muy reconocido en este país, yo no le tengo que permitir ciertas cosas", empezó diciendo la de Paracuellos.

"Porque por tú ser una persona muy conocida, muy conocida, muy conocida de este país nunca has sido más que yo", dejó claro Belén Esteban, antes de sentenciar: "A lo mejor yo he sido más que tú y la pena es que no lo has sabido asumir". Aunque no pronunció su nombre, en las redes sociales no tardaron en da por hecho que se trataba de Jorge Javier, al que hace poco ha dejado de seguir en Instagram.

Kiko Hernández destapa el demoledor mensaje que envió Jorge Javier a Belén

Este pasado jueves, Kiko Hernández ha aprovechado el programa que presenta con Kiko Matamoros y que se puede ver en YouTube, para arrojar un poco más de luz sobre de donde podría venir esta mala relación entre sus excompañeros de 'Sálvame'. "Un día estábamos en TEN Televisión y recibe un mensaje Belén. Se le cambia la cara, se le cambia el cuerpo. Y hay una persona que me dice: 'Uf, uf, uf, el mensaje que le ha llegado a Belén'. Y yo pregunto: '¿Qué mensaje le ha llegado?'. Y él mensaje era: 'No habléis de mí porque sois todos unos desterrados'", contó el excolaborador de Telecinco.

"Me voy a casa, sin saber quién le ha mandado ese mensaje. Al día siguiente lo pregunto, digo 'Oye, ¿quién le mandó ese mensaje a Belén que le cambió la cara?'. Y me dice: 'Jorge Javier Vázquez'", asegura Kiko Hernández, que explica que, en 'No somos nadie', "Belén hizo alusión a él en un momento, pero nada que me imagino que le pudiera ofender".

"Hombre, algo le ofendería cuando le mandó ese mensaje", comentó Kiko Matamoros, entre risas. Sin embargo, su compañero echando la vista atrás explica: "Es que creo que no estaba hablando ni ella. Creo que estaba hablando yo, comentándole cosas que Belén Rodríguez hablaba de su íntimo amigo y estaba hablándolo yo con María Patiño. Y en ese momento quien recibe el mensaje es Belén. Figúrate a quién le fue a parar".

El dardo de los Kikos a Belén Esteban

Además, Kiko Hernández confesó estar muy sorprendido por el dardo que la excolaboradora envió al presentador, ya que a "Belén yo nunca la he visto hablar mal de Jorge". Pero su compañero no estaba de acuerdo con él: "Bueno…". Ante esto, el ex granhermano matizó: "en directo. En directo no la he oído nunca hablar mal de Jorge. Pero el otro día sí que me sorprende que no diga el nombre de la persona y que diga 'hay una persona que se creía más superior que yo y, sin embargo, la vida le ha demostrado que yo soy más que él'".

"¿Y dónde ha demostrado la vida eso?", le preguntó, con sorna Matamoros. A lo que Kiko Hernández contestó: "No lo sé, yo sé que uno trabaja en Mediaset y la otra está pidiendo trabajo en Mediaset". "En Mediaset, en Televisión Española, donde sea", sentenció su compañero.