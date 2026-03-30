Belén Rodríguez carga duramente contra la audiencia de 'Supervivientes' tras lo visto con la expulsión de Marisa Jara

Este domingo, 'Supervivientes: Conexión Honduras' vivió su primera expulsión definitiva en Playa Destino siendo Marisa Jara la expulsada dejando muy sorprendidos a todos. Una de las que no ha dudado en criticar la decisión de la audiencia ha sido Belén Rodríguez.

Y es que los espectadores decidieron que la primera expulsada oficial de 'Supervivientes 2026' fuera Marisa Jara salvando así a Darío Linero y Gabriela Guillén, a pesar de que la ex pareja de Bertín Osborne quisiera marcharse del reality.

Este lunes, 'El tiempo justo' analizaba la última hora de 'Supervivientes' con Paola Olmedo en la cuerda floja tras pedir a sus compañeros que la nominaran porque no quiere seguir en Honduras y la expulsión de Marisa Jara. Algo que no ha gustado a muchos de los colaboradores como Belén Rodríguez.

"Ayer yo me morí de pena al ver que Marisa Jara era la expulsada. Como concursante nos ha dejado momentos muy buenos y como superviviente pues la experiencia le ha quedado un pelín grande", comentaba de primeras César Muñoz.

Era después del vídeo cuando Belén Rodríguez tomaba la palabra para clamar contra la audiencia. "La gente no sabe votar en los realitys , la gente hubo un momento en España que votaba bien y luego yo no sé que les ha pasado que no saben votar", soltaba la colaboradora.

"Ni saben votar en positivo ni en negativo ni en nada", sentenciaba Belén Rodríguez mostrando su desacuerdo con que la primera expulsada de forma definitiva de 'Supervivientes 2026' haya sido Marisa Jara. "Ella no ha sido expulsada, ha sido liberada que es lo que quería", replicaba Marta López.

"Y además desde que se fue a esta playa ha desaparecido. La Marisa que entró guerrera ya no estaba", añadía la colaboradora. "Yo creo que Marisa ha habido momentos en los que ha tocado fondo y que incluso sus actitudes le han penalizado un poco porque ha tenido unos prontos que no le han beneficiado a su concurso y con la cabeza ya fuera es muy difícil volver a meter la cabeza dentro del concurso", opinaba por su parte Gloria Camila.