Shock total en 'Supervivientes 2026' por quién ha sido la concursante expulsada definitivamente

'Supervivientes 2026' ha afrontado este domingo su primera expulsión definitiva entre los cuatro participantes que se encontraban en Playa Destino: Borja Silva, Darío Linero, Marisa Jara y Gabriela Guillén. Todos ellos se han expuesto a la eliminación directa que supone un regreso a España sin retorno.

Antes de conocer el veredicto de los espectadores del reality de Telecinco, los supervivientes han disputado un crucial juego de líder, cuyo ganador ha alcanzado la inmunidad y ha quedado, por ende, fuera de peligro sin necesidad de someterse al televoto express que se ha abierto a lo largo de la noche.

El vencedor ha resultado ser Borja Silva. A continuación, se ha puesto en marcha la votación a través de la app de Mediaset Infinity, en la que la audiencia ha decidido -entre Darío, Marisa y Gabriela- quién debía concluir su participación en 'Supervivientes 2026' de manera irrevocable.

Borja se onvierte en el líder de Playa Destino y se libra de la expulsión 🏆



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Tras un periodo de tiempo con la votación abierta, se ha procedido a salvar al más votado, ya que en este caso el sentido del voto también ha sido positivo (salvar). El agraciado ha sido Darío Linero. Justo después, se ha reanudado el televoto en un duelo que se ha librado entre Marisa Jara y Gabriela Guillén.

Marisa Jara, expulsada frente a Gabriela Guillén

Al término de la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', la participación se ha clausurado y Sandra Barneda ha comunicado la decisión final: "Los espectadores han decidido que la concursante salvada sea... Gabriela". En consecuencia, la exmodelo Marisa Jara ha sido la expulsada contra todo pronóstico, pues se trataba de una de las grandes favoritas del público. El shock en una buena parte de la audiencia ha sido total. Sin embargo, ella ha acogido el resultado con alegría porque ya no podía más.

💥 Marisa Jara se convierte es la expulsada de esta noche 💥



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Su eliminación ha coincidido en una velada en la que se ha dado a conocer la identidad de la nueva concursante que pondrá rumbo a los Cayos Cochinos para incorporarse a la aventura y suplir el hueco de Alejandra de la Croix. Se trata de Nagore Robles, una mujer de fuerte carácter que promete revolucionar la vida en Cayos Cochinos y que tiene relación con uno de los supervivientes que vive actualmente en la playa: Alba Paul.