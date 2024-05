María Patiño hace público algo que jamás había expuesto de Ángel Cristo y dará que hablar

Tras su exitoso estreno del pasado miércoles, este jueves 16 de mayo ‘Ni que fuéramos’ ha batido un nuevo récord de audiencia. El programa presentado por María Patiño en Canal Quickie ha cosechado una media de 39.568 espectadores, frente a los 37.189 del día del estreno. Además, este jueves ha debutado como colaboradora Chelo García-Cortés.

Uno de los temas que se ha abordado en la segunda entrega del programa ha sido el conflicto entre Bárbara Rey y su hijo, Ángel Cristo. En un momento dado, María Patiño preguntaba a su compañera: «¿Tú te acuerdas de un día que estábamos juntas en el camerino y recibes una llamada de Ángel Cristo? ¿Te acuerdas de lo que pasó a gritos?».

Chelo reconocía que «sí». Era entonces cuando la presentadora de ‘Ni que fuéramos’ desvelaba lo siguiente: «Estábamos en el camerino, tú le llamaste para hacerle una consulta. Nunca lo hemos contado públicamente, estábamos juntas cambiándonos de ropa». «Es verdad», recordaba la periodista, antes de que la presentadora contara la historia.

María Patiño desvela cómo es el verdadero Ángel Cristo

«Chelo llama a Ángel Cristo para pedirle algo. Y, de repente, empieza a gritar a Chelo. ‘¡Qué poca vergüenza tienes! ¡Siempre has estado al lado de mi madre y de mi hermana y a mí nunca me has prestado atención!’”, contaba María Patiño, ante una Chelo García-Cortés que ratificaba sus palabras, reconociendo: «Ese es el gran problema de Ángel».

La conductora del programa proseguía recordando ese momento: «‘¡Eres lo peor, porque me has utilizado toda la vida! ¡Mi madre y tú me habéis dejado solo!’. Todo esto a grito pelado, hace años». «Es que cuando grita, grita. Lo he visto así en demasiadas ocasiones, pero luego es un cobarde. Con él he tenido relación, pero hay un momento en tu vida en la que tienes que tomar partido», aseguraba la colaboradora.

A la pregunta de cuánto tiempo llevan madre e hijo distanciados, Chelo respondía que «hace mucho más tiempo del que se dice. Si Bárbara no quiere dar la fecha, yo no la voy a dar. Yo hace mucho tiempo que rompí esa relación. Hay cosas que no se pueden aguantar», sentenció.