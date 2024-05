La dura consecuencia para Cristina Tárrega en Telecinco tras lo destapado por ‘Ni que fuéramos’

Parece que el estreno de ‘Ni que fuéramos Shhh‘, el nuevo espacio de los creadores de ‘Sálvame’ con buena parte de sus colaboradores en Canal Quickie está afectando más de la cuenta en Mediaset. Este miércoles, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval ya desvelaban que Cristina Tárrega les habría llamado para ficharles para su programa de Telecinco.

«Recibí una llamada de nuestra amiga Cristina Tárrega. Me dijo que me va a ayudar a encontrar trabajo en Mediaset. A mí me encantaría trabajar en ‘Sin filtros’. Yo le dije que estaba vetado y ella me dijo que no», confesaba Víctor Sandoval.

Por su lado, Kiko Matamoros explicaba lo que le habría dicho Cristina Tárrega y lo que le propuso a él. «Me dijo que mucha suerte en esta nueva aventura y se lo agradezco muchísimo y le dije que suerte para ella que retoma otra vez ‘Sin filtros’ en Telecinco’. Y me dijo ‘oye que sepas que te he pedido para el programa. Quiero que estés conmigo, les he dicho que Kiko es el mejor'», destacaba el colaborador en ‘Ni que fuéramos Shhh’.

Kiko Matamoros destapa las consecuencias de Cristina Tárrega por quererle fichar

Este jueves, Kiko Matamoros ha confesado que esta propuesta que le había hecho Cristina Tárrega tanto a él como a Víctor Sandoval podría haber supuesto un problema para ella. Y es que al parecer habría tenido consecuencias por ello. «Lo que era un acto de buena voluntad por su parte se ha convertido en un boomerang. El resto de personas de la cadena, imagino que la directiva, no se ha tomado muy bien que nos desease lo mejor y que quisiera contar con nosotros«, explicaba el colaborador.

«¿Pero le van a quitar el trabajo?», preguntaba entonces María Patiño. «No se ha quedado sin trabajo, no creo que eso se vaya a producir, pero sí ha tenido una gran crisis esta mañana. Ha tenido un recibimiento muy triste en Mediaset», aclaraba Kiko. «En la vida hay que ser más generoso y menos rencoroso, porque lo que hacíamos ayer era abrazar este acto y dar las gracias», añadía.

Con esto, se confirmaría que Telecinco no quiere contar con ningún colaborador de ‘Ni que fuéramos’ para la segunda temporada de ‘La Vida sin filtros’. Por eso, parece que Terelu Campos ha optado por negarse a participar en el nuevo proyecto de los creadores de ‘Sálvame’ para poder volver a Telecinco.