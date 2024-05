María Patiño presenta la vuelta de ‘Sálvame’: «No me he hundido y habrá que aceptar si este experimento fracasa»

Ha llegado el día más esperado para muchos. Hoy, 15 de mayo, se estrena a partir de las 16 horas ‘Ni que fuéramos…», el regreso de ‘Sálvame’. Un año después de que Mediaset anunciase el final de este programa, María Patiño y los míticos colaboradores del programa vuelven a lo grande, a través de Canal Quickie y que se podrá seguir cada día desde la web de EL TELEVISERO.

Canal Quickie es un canal digital de streaming creado por Fabricantes Studio y que se puede ver también en directo desde El Televisero. De todo ello hemos hablado con la presentadora del programa, María Patiño, que nos desgrana todos los secretos del nuevo proyecto antes del estreno. Además, enfrentamos a la gallega a algunos de sus tuits que más polémica han suscitado en las últimas semanas. ¿Se vería presentando ‘Gran Hermano’ anónimos?

María Patiño ¿qué es Canal Quickie?

MARÍA – Ay, Canal Quickie, es un experimento. Es una manera diferente de hacer lo que siempre he hecho y lo que sé hacer, pero a través de una vía diferente. Con recursos diferentes, pero que yo, además, lo identifico con la primera vez que salí a la calle.

¿Te sientes identificada con la palabra Quickie?

MARÍA – Sí, por eso estoy emocionada, porque todo lo que es nuevo me hace tener ilusión y vibrar y enfrentarme a algo diferente y parece mentira que después de 25 años en televisión, tenga la oportunidad de hacer algo distinto. Eso es la leche.

Oye, que tiemble Ibai, que vais a stremear.

MARÍA – No, no, claro. Yo ahora tengo que aprender tantas cosas diferentes, pero de eso se trata, porque en el momento que te acomodas en esta profesión, yo creo que dejas de transmitir.

¿Sabes que hay un evento, que se llama ‘La velada del año’, a la que van a pelear streamers, influencers. Un ring de boxeo, literal, porque pelean.

MARIA – Ah, que lo realiza Ibao, ¿no?

Ibai, Ibai.

Ibai, ya lo ves, ahí ya empezamos.

MARIA – Ibao, así, pues fíjate. Esto va a ser mi vida de streamer. ¿Y qué me quieres decir con eso?

Que si estás preparada para dar el salto de convertiros en streamers a tope, muy exitosos e ir a pelear luego.

A ver, yo es que esto de ponerme límites así en lo alto…Yo voy en el día a día, ¿sabes? Y ya veremos. Mira, en ‘Socialité’, el primer día que yo estuve, casi nos vamos a negro, porque falló las luces, falló todo. Era un programa muy humilde, en una franja que estaba muerta o casi muerta. Y me vestía en el baño, casi me maquillaba yo. Buscábamos las noticias en una redacción relativamente pequeña, llegamos a hacer un 18. Al final no se trata de los recursos y cuando no hay recursos, lo que potencias es el ingenio y la imaginación. Y después hay un grupo de gente joven que últimamente veía mucho ‘Sálvame’, que todavía, de vez en cuando, me dicen algo por la calle, porque yo vivo al lado de un instituto.

¿Te fuerzas de dar vueltas para ver si te paran?

MARÍA – Ahora no lo hago, pero hay veces que lo he hecho. Además, si no me paran, digo Hola, ¿qué tal? Estoy aquí. Hombre, claro que sí.

Un poquito de ego.

MARÍA – Yo sí lo tengo. Me gusta que me reconozcan.

¿Y qué decían los niños? Ya por curiosidad.

MARÍA- Bueno, me hablan de lo de la Beyoncé, «no dejes de soñar». Pero después, se quedan con cosas que yo digo a nivel de determinados análisis, porque la prensa del corazón siempre te da pie a hablar de temas sociales, un divorcio, el maltrato, el abandono y el tema de los menores. Parece un tema muy banal, pero detrás de cada historia del corazón hay temas muy importantes y la peña, la gente joven, también quiere opinar al respecto, aunque les dé igual la Pantoja, pero sí que hay una mala relación de una madre con unos hijos y muchas veces ellos también lo viven.

‘Ni que fuéramos Sálvame’. Este título, al final, el «ni que fuéramos” ¿es ironía, es antagónico a lo que era ‘Sálvame’? ¿Qué nos puedes contar de este nuevo programa?

MARÍA – A ver, los programas crecen en el directo. ¿Sabes? Lógicamente habrá una especie de estructura sobre lo que quieren y sobre lo que están preparando desde hace un tiempo. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Al principio, cuando vi el nombre del programa, pensé como el ‘Titanic’, lo que queda, como la tabla, los que nos quedamos ahí, en el agua, un poco, llegando a la tabla. Era como lo último, los últimos del barco, pero es que yo me siento como que no me he hundido, ni siquiera que me haya rozado el agua. Es que yo estoy muy bien. Y lo que no sé es lo que va a pasar y habrá que aceptar si este experimento fracasa, pues se aceptará como me ha pasado con otros proyectos que he hecho.

Habéis adelantado que va a haber excursiones y cerquita está Mediaset, eso lo sabemos todos.

MARÍA – Miedo me da.

¿Vais a hablar de lo que pasó en Telecinco?

MARIA – Yo sé que se va a hablar de televisión, de realities y de actualidad. Y después, esto te lo estoy diciendo a ti, pero es una idea mía. Yo creo que se puede ampliar en los experimentos temas muy interesantes. A mí me parece, por ejemplo, ahora que se va a regularizar el tema de los influencers, introducirlos, que el público empiece… Yo en ‘Socialité’ empecé a compadrear con una generación de gente que yo desconocía.

Si vieras tú los salseos que hay en los influencers...

MARIA – Yo fui a los Premios Ídolo.

¿Estuviste luego en la fiesta?

MARIA – No, me fui muy pronto porque yo es que soy de salir al mediodía, ya te lo he dicho. A las 11:30 me fui a casa, pero me di cuenta del mal rollo que hay entre ellos y la competencia, que dije yo, “Telecinco, es una casa de muñecas”.

Yo también apuesto porque habléis de ello.

MARIA – No, no, es brutal. El mundo de la moda y el mundo de las influencers. Ostras, son auténticas víboras.

Como decía Estela Reynolds, son una mierda llena de purpurina.

MARIA – En esa mierda quiero meter yo la mano.

Pues huele luego, ¿eh?

MARIA – No me importa, pero yo soy de meter la mano en la mierda. La purpurina, mira, te la pongo a ti.

María, cuando han anunciado los colaboradores de Quickie, que tú vas a estar ahí al frente presentándolo, falta alguien. Falta Kiko Hernández

MARÍA – Pues mira yo me he enterado de que, en principio, no va a estar, pero que no tiene las puertas cerradas. O sea, que está dispuesto, no sé si de manera puntual o más adelante, a colaborar.

¿Y abrís las puertas a un ‘Ni que fuéramos Sálvame Deluxe’?

MARÍA – Pues es que no lo sé, es que me preguntas, yo aquí no mando, a mí me dicen, el 15 de mayo a las 4 de la tarde empiezas, te juro que no sé qué más campo tienen en mente, porque estos son unos locos de la tele. Cuando Vasile, una vez me reunió en su despacho para proponerme ser presentadora, me dijo ¿sabes por qué trabajo con ellos? Y le dije ¿por qué? Porque yo soy un loco de la televisión vestido de enterrador, y ellos son unos locos con los únicos con los que yo puedo llegar a trabajar, porque nunca sé lo que va a pasar.

Y así fueron 14 años.

MARÍA – Flipa lo que me dijo. Y me dijo otra cosa impresionante que del caos, él tiró todo de la mesa, tenía un despacho y tiró todo al suelo. Todo al suelo. Y entonces me dijo ¿sabes por qué hago esto? Porque del desorden se encuentra el orden. Y cuando empezó a recoger, encontró cosas que antes no había encontrado.

Tú que interactúas mucho en redes, te quiero enfrentar a ti misma. Porque me encanta, yo te sigo mucho en Twitter, te voy a enfrentar a algunos tuits tuyos que me encantan. Este es un tweet en el que un usuario ponía ¿quién presentará la nueva edición de Gran Hermano? Pongo aquí tres propuestas, Luján, Paula y Raquel Sánchez. Y tú citaste: “Seguro que están pensando en mí”. Cuando lo leí, dije “Me encantaría ver a María presentando ‘Gran Hermano’”

MARIA – Pero era ironía. Me pareció maravilloso. Además, que la gente se rió, creo. Es que yo no leo las contestaciones.

Vale, mira, otro tuit tuyo me encanta que dice “Qué interesante que se está hablando de lo que está ocurriendo en algunos medios de comunicación”

MARIA – Sí, a raíz de lo que ha ocurrido últimamente en política. Es muy interesante poner la mierda sobre la mesa. Yo soy de las que me meto, me gusta, en la mierda, cogerla, removerla, incluso olerla. La mierda de manera retórica. Y es verdad ha habido digitales donde a mí me han dicho que había muerto, que tenía un cáncer. Hay digitales así.

Ahora tú busca a quién pertenece ese digital. Es que no me acuerdo ahora del nombre. Y hay veces que te dicen “Es que es bueno no contestarle, porque si no le das…” No sé hasta qué punto. Pero sí, claro que ha habido cloacas en el pasado, en el presente y supongo que en el futuro. Por eso me parece interesante hablar de todo eso. Y yo, desde luego, no me doy por aludida. Por lo tanto, estos periodistas “nos quitan la libertad”. ¿Por qué te das por aludida? ¿Si tú haces bien tu trabajo?

Yo no me doy por aludida. Entonces, yo considero que hay libertad, pero la libertad siempre es relativa. No todos decimos lo que queremos decir. Ni lo vas a decir nunca, ni tú ni yo.

Otro tuit: “Las campañas organizadas y difamatorias no deben ganar nunca.”

MARIA – Efectivamente. Ahí no lo has pillado, pero no voy a entrar.

Otro más: “Distracción es lo que se demanda. Buenos días”.

MARIA – Efectivamente. No me voy a meter. Pero si es que es muy fácil. Distracción es lo que se demanda. Sí. ¿Por qué nace el canal Quickie?

“Qué miedo me da lo que está pasando». ¿En qué campo?

MARIA – Ese es el campo político también. Vale. Y ahí me quedo. Sí, me da miedo, la incapacidad que tienen para debatir. Me da miedo la incapacidad que tienen para proponer y me da miedo esa capacidad que tienen para echar en cara uno al otro constantemente “y tú más”.

MARIA – ‘Sálvame’ se ha quedado en pañales. Y ahí me quedo.

“Me he dado cuenta de que soy una mujer madura por lo que me contengo. La verdad es que soy una mujer madura, aunque no me contenga.”

MARIA – Yo soy muy vehemente y he aprendido a contar hasta tres. Y eso es de ser madura, pero aunque no aprendiese a contar hasta tres, tengo X años, que no te voy a decir. Soy madura por narices, pero además soy madura porque ya me contengo más.

Decía el otro día Chanel que de las putadas que le han hecho ha aprendido.

MARIA – Sí, a todos aprendemos de las putadas. Mi primer novio, cuando me dejó, ya aprendí.

“La reinserción social parece que solo se le permite a algunos”.

MARIA – Efectivamente. Sí, sí. Iñaki Urdangarin no puede tener reinserción social y resulta que la Pantoja ya se ha olvidado.

Ojo con Urdangarin, que se está rumoreando que puede ir a un gran programa de tele.

MARIA – Me parece estupendo. Pero es verdad, es que resulta que Urdangarin, me parece que hizo algo que no podría ni calificar, porque a través de una ONG, desvió dinero… Pero es verdad que la reinserción social se aplica para la gente que nos conviene o nos caiga bien. Y me parece inaudito ese tipo de comentarios.