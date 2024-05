Todo sobre ‘Ni que fuéramos Sálvame’: Lista de colaboradores, fecha, horario y nuevos detalles

Cuando se ha cumplido un año desde que se supo que Mediaset cancelaba ‘Sálvame’, sus colaboradores vuelven a unirse en ‘Ni que fuéramos Sálvame‘, el primer proyecto de Fabricantes Studio en Canal Quickie, un nuevo canal de streaming sobre el mundo del corazón que llegará este miércoles 15 de mayo. El programa se emitirá de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas en directo a través del nuevo Canal Quickie.

Antes de su puesta de largo, Óscar Cornejo, uno de los creadores y productores del programa ha presentado todos los detalles de este nuevo proyecto junto a David Valldeperas, el director, su presentadora María Patiño y sus colaboradores en una rueda de prensa que se ha podido seguir a través del canal en Twitch y YouTube.

Durante la presentación, Óscar Cornejo ha aclarado que no han presentado ‘Ni que fuéramos Sálvame’ a ninguna plataforma de pago ni a ninguna cadena. «Nunca se ha ofrecido a ninguna plataforma de streaming. Esto fue planteado como una manera de seguir estando, mientras que en paralelo hemos ido desarrollando que se han ido presentando a otros operadores y Mediaset», recalcaba.

Asimismo, han confirmado cuál es su plan de emisión. «Nuestro plan es no parar hasta el 31 de julio. Probablemente en agosto decidamos parar y se refundirá lo emitido hasta la fecha. Después, tenemos el plan para volver el septiembre», aclaraba Cornejo. Algo a lo que Belén Esteban ha querido lanzar un mensaje a todos: «Que la gente no diga que estamos acabados cuando nos vayamos, que está acordado que en agosto no haceos programa».

Con respecto a lo que veremos en ‘Ni que fuéramos ‘Sálvame'», Óscar Cornejo no lo ha dudado. «Queremos ofrecer un entretenimiento de calidad, como siempre hemos hecho«, destacaba. Por su lado, David Valldeperas ha ido más allá. «Comenzamos esta aventura más libres de lo que éramos antes. Vamos a poder hablar de cosas de las que antes teníamos ciertas directrices. No solo hablaremos sobre ‘Supervivientes’, también de otros temas que jamás les habéis visto comentando», añadía. «Esto va a ser Sálvame pero a lo salvaje», apostillaba por su lado Belén Esteban.

«No iremos en contra de Mediaset»

Algo de lo que se ha hablado mucho desde que se anunció ‘Ni que fuéramos Sálvame’ es si el programa iba a hablar de Mediaset tras el veto. «Yo no voy a ir en contra de Mediaset ni tengo orden para hacerlo. Las maneras no fueron las adecuadas. Le deseo lo mejor a Ana Rosa y la cadena, pero estamos en otro rollo que es Quickie y ‘Ni que fuéramos Sálvame'», aseveraba al respecto Belén Esteban.

«Todos somos profesionales, particularmente yo no tengo ningún tipo de resentimiento, la gente que lo tiene me crea rechazo. Y el resentimiento a destiempo es una de las cosas más cobardes para actuar. Yo pienso en el presente», añadía por su lado María Patiño.

Aunque parece que Kiko Matamoros si que lo hará. «Pienso ir a por quien me dé la gana. Espero que me dejen hacer lo que me dé la gana porque sin esa libertad cerraré la puerta y adiós, buena suerte», advertía el colaborador que ya ha dejado claro en sus redes sociales que hablará de lo que ha pasado en la cadena con la participación de su hija Laura en ‘Supervivientes 2024’.

Por otro lado, al preguntarles por si es posible que Mediaset se haga eco de algunas imágenes de ‘Ni que fuéramos Sálvame’, Óscar Cornejo ha dejado la puerta abierta. «No va a haber ningún problema si Mediaset está interesada en algún contenido que les pueda ser útil, en poder compartirlo«, confirmaba el productor. «Hay veces que nos ponen y nos han pixelado. Creo que Mediaset es un canal inteligente y si damos contenido creo que lo tendrían que dar», añadía al respecto Lydia Lozano haciendo referencia a las técnicas que han utilizado estos eses para evitar que cualquier rostro de ‘Sálvame’ apareciera en pantalla.

¿Estarán Kiko Hernández y Terelu Campos en ‘Ni que fuéramos Sálvame’?

‘Ni que fuéramos Sálvame’ contará con Belén Esteban, Lydia Lozano, Chelo García-Cortés, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval como colaboradores fijos. También participarán otros nombres como Pilar Vidal, Maite Ametlla o Josep Ferré. ¿Pero y qué pasará con otros rostros que si participaron en ‘Sálvese quién pueda’ de Netflix como Kiko Hernández y Terelu Campos?

«Terelu y Kiko Hernández han sido invitados, pero por distintos motivos que creo que deberían contar ellos, de momento han declinado estar. Y digo de momento porque es muy probable que Kiko Hernández se asome de alguna manera», aclaraba Óscar Cornejo.

«Es un proyecto que desde luego a corto plazo no es rentable, que veremos si lo es a medio plazo, y que esperamos que lo sea a largo plazo. Es una inversión», recalcaba Óscar Cornejo completamente sincero. En este sentido, al preguntarles por el presupuesto y el caché de los colaboradores, Cornejo ha sido claro. «Lo que cobran está a años luz de lo que cobraban pero esto no lo hacen por dinero, sino porque creen en el proyecto», aseveraba.