Belén Esteban destapa su última conversación con Ana Rosa y la define con elocuentes términos

Este miércoles 15 de mayo se estrena por fin ‘Ni que fuéramos Sálvame‘, el primer proyecto de Fabricantes Studio, la nueva productora creada por Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Ante este nuevo espacio que recupera el espíritu de ‘Sálvame’ y que se podrá ver en Canal Quickie a través de YouTube, Twitch y diversas plataformas y canales, Belén Esteban ha concedido una entrevista a la revista Semana.

Ante este nuevo reto, Belén Esteban se muestra feliz e ilusionada. Con ‘Ni que fuéramos Sálvame’, la colaboradora volverá a la televisión. Una televisión que según ha confesado Óscar Cornerjo y ella misma asevera es mucho más aburrida desde que Telecinco canceló el formato hace casi un año.

«Estoy completamente de acuerdo con él. Totalmente. A ver, no quiero desmerecer a ningún programa, pero es verdad que ahora no es lo mismo que antes. ‘Sálvame’ era un programa de entretenimiento que estábamos 5 horas», recalca Belén Esteban cuando le preguntan si está de acuerdo con lo que ha dicho Óscar Cornejo en una entrevista reciente.

Tras ello, Belén deja claro que desde Fabricantes Studio no les han dado ningún tipo de orden para ir contra Mediaset como se ha llegado a decir. «Yo a Mediaset le estoy muy agradecida. Yo no tengo órdenes de ir a por nadie», destaca.

Además aprovecha para contar que hace unos días tuvo un encuentro con Ana Rosa Quintana y estuvieron hablando. «Yo tuve una conversación con ella. Esta guerra que quieren montar entre nosotros… Es que yo al revés, yo no puedo decir nada malo de ella. Lo que no quiero es guerras con nadie, de verdad», asevera Belén Esteban.

Belén Esteban habla alto y claro sobre la guerra con Mediaset

«¿Cuántos programas han acabado? Y parece que sólo ha acabado Sálvame. Yo creo que ‘Sálvame’ ha estado 14 años. Ha tenido su tiempo. Las formas de acabar no fueron las correctas, pero se hizo así y hay que aceptarlo. Y luego es verdad que yo voy por la calle y mucha gente… A ver, la gente mayor nos echa mucho de menos, pero es normal porque estaban toda la tarde entretenidos, ¿me entiendes?», prosigue diciendo.

«Yo he tenido que escuchar que nuestros jefes nos han dado órdenes para ir en contra de Mediaset y en contra de Ana Rosa Quintana», confiesa Belén dejando claro que nada más lejos de la realidad. Y es cuando la que fuera princesa del pueblo no duda en cuestionar las palabras que ha empleado recientemente Víctor Sandoval para condenar a ‘TardeAR’. «Yo a mi Víctor lo adoro, pero yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que ha dicho», asiente.

Por último, cuando la preguntan si cree que se ha sido muy injusto con los de ‘Sálvame’ en Mediaset este año, Belén Esteban es clara. «¿Sabes lo que me parece muy injusto? Que haya gente que se ha quedado sin trabajo y todo el mundo les ha apoyado. Y a nosotros ha sido como… “Venga, hala”. No, no es justo. No es justo», contesta.