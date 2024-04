Belén Esteban destapa por qué se abortó su fichaje en TVE y señala sin rodeos a la mano negra

Belén Esteban vivirá su gran regreso televisivo en ‘Ni que fuéramos Sálvame’, pero en este tiempo alejada de los platós, otros proyectos han llamado a su puerta. Sin ir más lejos, el rumor de que formaría parte del casting de ‘Baila como puedas’ cogió fuerza hace unos meses, pero nada acabó sucediendo. Ahora, en una reciente entrevista que recoge Bekia, la princesa del pueblo se ha sincerado sobre sus desencuentros con RTVE y lo que de verdad ocurrió.

«Quiero aclarar lo de televisión española. Yo no llamé a TVE, a mí me llamaron. Yo tuve dos reuniones, se cerró el contrato, la negociación y la señora Presidenta -Elena Sánchez-, que desde aquí le mando un beso que espero que le vaya bien porque creo que le han quitado y espero que encuentre trabajo…», señaló la televisiva, dejando claro que fue la cesada Sánchez la verdadera responsable de su veto.

Belén Esteban: «Me llamó la productora pidiéndome disculpas»

Y es que, cuando se hizo oficial que Belén Esteban no formaría parte del jurado de esta primera edición de ‘Baila como puedas’, Óscar Cornejo también señaló a la misma responsable en una columna de El País: Elena Sánchez, la expresidenta de la Corporación. Algo que la de Paracuellos habría confirmado en su última aparición.

La compañera de María Patiño no se quedó ahí. «No estoy enfadada ni nada, pero lo que dijeron de ‘la han quitado’… A mí me llamó la productora que se llama Zeppelin pidiéndome disculpas y pasaron un mal trago», confesó la princesa del pueblo, que no pudo formar parte del programa presentado por Anne Igartiburu.

«Yo me desilusioné un poco porque me gustaba ser jurado y tal, pero vamos, que no se me ha ido la vida», aseguró Belén Esteban, que insistió en que lo que más le había molestado es cómo se contó la noticia. «Lo único que cuando te quitan un trabajo… ‘No la quieren’. Por favor ¿Yo he pedido dinero a alguien para vivir? ¿Yo he pedido trabajo a alguna tele?» insistió la televisiva.

«Gracias a Dios no me he visto en esa tesitura, pero pedir trabajo no es robar ni matar a nadie, es una cosa muy buena», terminó señalando la princesa del pueblo para zanjar todo lo que tenía que esclarecer sobre el asunto. Y aunque no hubo suerte en RTVE, Belén regresará pronto junto a sus compañeros en el nuevo canal de streaming ‘Quickie’, que devolverá a todos los espectadores el añorado universo ‘Sálvame’.