Quién es realmente Santos Pellicer, el nuevo personaje de ‘La Promesa’ al que da vida Manu Imizcoz

‘La Promesa‘ sigue siendo una de las series más fuertes de la parrilla televisiva actual. Con más de de 350 episodios a sus espaldas, la ficción diaria de TVE se ha consolidado y tanto la audiencia como su visionado en diferido en la plataforma de RTVE Play dan muestra de ello. Pero en estas series diarias, con el trabajo que conlleva y la gran cantidad de tramas que se solapan, es bastante común que haya multitud de personajes. Algunos se mantienen y otros acaban dejando camino a nuevos fichajes. Es el caso del personaje del nuevo lacayo Santos Pellicer, interpretado por Manu Imizcoz, que aterriza en ‘La Promesa’ como hijo de Ricardo Pellicer.

El joven actor madrileño acaba de llegar a la ficción de TVE dispuesto a revolucionar ‘La Promesa’, y así nos lo avanza en declaraciones exclusivas para El Televisero, en la que hemos podido saber mucho más sobre su carrera actoral. Y, sobre todo, cómo ha sido su aterrizaje en una serie diaria tan importante. Pero no es la primera vez que vemos a Manu Imizcoz en una serie así, ya que dio vida a Tinín en ‘Amar es para siempre‘. «Mi experiencia en ‘Amar’ fue genial y un gran aprendizaje para mí que acababa de salir de la escuela. Es cierto que, al ser un personaje de reparto, la experiencia fue más intermitente».

«En ‘La Promesa’ es la primera vez que me enfrento a un personaje fijo de largo recorrido y lo estoy disfrutando una barbaridad. Todo el equipo es maravilloso y hacen posible que el trabajo y la integración se hagan muy fácil. Y justo el reto de integrarse y sumarse a un carro que lleva en marcha un tiempo, es algo en lo que coinciden los dos proyectos. Aprender a sumarse a un ritmo tan intenso como el de una diaria sin mucho tiempo de adaptación sólo es posible si el equipo y tus compañeros te acompañan en el proceso», nos ha explicado Manu sobre su fichaje en la serie de TVE.

¿Quién es Santos Pellicer, el nuevo personaje de ‘La Promesa’?

Santos aterriza en ‘La Promesa’ como un personaje dispuesto a cambiar muchas cosas. Se trata del nuevo lacayo e hijo de Ricardo, con quien parece tener una relación conflictiva. «Santos creo que va a dar mucho de qué hablar. La relación con su padre es… bastante complicada. Y es por eso que Rómulo intentará que, trabajando en la Promesa, las cosas cambien. Veremos si lo consigue. Además, no le quitará el ojo de encima a Vera, algo que Lope no creo que se vaya a tomar muy bien…», continúa explicando a El Televisero.

‘La Promesa’ tiene a dos nuevos inquilinos.

En esta tesitura de interpretar a personajes más de época, Manu Imizcoz se siente bastante cómodo, aunque destaca la necesidad de personajes más contemporáneos, sobre todo para que las nuevas generaciones puedan verse más reflejadas. «La época es muy divertida y te permite viajar a situaciones muy lejanas de las que hoy en día podría vivir. Pero también exige a veces un código más específico y con el que es más difícil identificarse, mientras que series como ‘SKAM’ tratan situaciones muy cercanas a nosotros que también me encantaría poder contar».

¿Las series diarias, el patito feo de la ficción española?

Es verdad que, desde hace un tiempo, las series diarias están infravaloradas si las comparamos con otras producciones de más presupuesto. Sobre todo tras la llegada de las plataformas de streaming. Aunque ya una de ellas, en este caso Disney Plus, se ha lanzado a conquistar ese terreno con su esperada ‘Regreso a las Sabinas‘. ¿Ayudará a cambiar la percepción del gran público esta nueva apuesta?

Manu Imizcoz, en ‘Amar es para siempre’.

«Yo también pienso que las diarias a veces están un poco infravaloradas dentro de la propia industria, cuando son un producto súper exigente y que requiere de un trabajo muy minucioso. Por no hablar de la cantidad de puestos de trabajo que genera», destaca Manu. «‘La Promesa», por ejemplo, está alcanzando mucha audiencia en RTVE a la carta gracias a personas que la ven por la noche o en un horario distinto al normal, y acaba de ser lanzada a HBO Latinoamérica, así que ojalá funcione [‘Regreso a las Sabinas’] tan bien como en televisión».

La importancia de las series diarias para la gente joven

Series como ‘La Promesa’ o ‘Sueños de libertad‘, en Antena 3, cuentan con unos repartos amplísimos. Así que generalmente vemos varias generaciones de actores, que encuentran un trabajo fijo y se convierten en intérpretes reconocidos y queridos por el público. Por lo que una serie diaria siempre es un buen trampolín para esa generación joven de intérpretes que busca su hueco en la industria. En una industria audiovisual cada vez más competitiva y dura. «Al final, cuando sales de la escuela estás acostumbrado a unos tiempos de entrenamiento y preparación muy largos y, a veces, muy ensimismados. Y cuando llegas a un rodaje como el de una diaria, todo cambia«.

Manu Imizcoz llega a #LaPromesa para interpretar a Santos Pellicer, el nuevo lacayo



¡Bienvenido a la familia! 😍 pic.twitter.com/7ouTp4Aqlz — La Promesa (@lapromesa_tve) May 7, 2024

«Son una oportunidad maravillosa para curtirse y encontrar tus propias formas y atajos. Además, ganas mucha deportividad, porque grabas mucho material en muy poco tiempo y no todo puede salir impecable. Y es que es precisamente todo ese material el que te permite ir mejorando y puliendo las cosas», destaca el joven actor, al que vamos a tener en ‘La Promesa’ para rato.

«Está claro que, al final, somos muchísimas personas pasando muchas horas juntos y con una presión bastante alta, pero creo que precisamente eso ayuda a que se establezcan lazos fuertes y que funcionemos un poco incluso como una familia».

¿Quién es Manu Imizcoz?

El joven actor madrileño no solo ha pasado por series como ‘Amar es para siempre’ o ‘SKAM’, sino que también ha trabajado mucho en teatro, formando parte de La Joven Compañía. E incluso en cine, con participaciones en películas como ‘Pared con pared’ o ‘La última noche de Sandra M’. Eso sí, su lugar seguro es claramente el teatro. «Para mí, el teatro es casa y es el lugar donde me encanta entrenar y crecer como actor y creador».

Tanto es así, que no solo ha participado en obras como ‘Lagunas y niebla’, la obra escrita por Paco Gámez, «que reflexiona sobre el silencio y olvido que se ha construido en torno a la memoria histórica de nuestro país y cómo eso apela a los jóvenes de hoy en día». Sino que también se ha lanzado a dirigir su propia obra, ‘Las cosas por su nombre’. Una experiencia muy enriquecedora, destacando sobre todo la importancia del teatro off en el panorama teatral nacional. «El mundo del teatro OFF es muy duro y está muy poco cuidado, así que resulta muy difícil sobrevivir hasta encontrar un lugar. Es todo ganas y pasión. Es una pena que no se cuide el verdadero valor de estos espacios».

Manu Imizcoz en ‘Lagunas y niebla’.

Otra de sus experiencias más importantes ha sido formar parte de esa compañía de actores de la que han salido otros nombres como Alex Villazán.

«Lo mejor que me llevo de La Joven Compañía son los compañeros con los que me encontré, a los que admiro y deseo lo mejor. Tuvimos la suerte de toparnos con un proyecto precioso y muy especial que nos dejó, como antes decía, con experiencias muy gratificantes en los coloquios con los chavales adolescentes. Una de las herramientas más poderosas que creo tiene la Joven. Pero aún así, considero que es un lugar donde aún queda mucho por hacer para que a la gente joven no solo se nos recompense con «la oportunidad de trabajar y ser vistos» sino también con las condiciones y convenios correspondientes y merecidos».