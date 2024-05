Avance de ‘La Promesa’ capítulo del martes: La trampa de Lorenzo pillada y la verdad de Vera

Pía descubre que Petra es quien puso al tanto a la marquesa de la presencia de su hijo en La Promesa y se ha mostrado muy arrepentida por haber acusado erróneamente al señor Pellicer. Antes, ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con la doncella personal de Cruz llamándola «ruin» y «rastrera».

Por su lado, María Fernández sigue valorando la oferta para trabajar lejos de La Promesa, donde obtendría un mejor puesto y un mejor salario, pero no está convencida porque el dinero no lo es todo. No obstante, Salvador le ha animado a aceptarla.

Además, las cosas entre Lope y Vera empeoran tras oficializar la ruptura y el joven cocinero le aborda de nuevo para que le cuente su verdadero pasado. Quien también acorrala a Virtudes será Candela, con el objetivo de saber por qué mintió cuando dijo que había estado en Jaén visitando a su hermano Antoñito, pero no tiene éxito.

Entretanto, se producirá un enfrentamiento entre Catalina y Cruz a cuenta del revés que ha sufrido con el negocio de las mermeladas. Y el conde de Añil tiene que intervenir en esa discusión en la que la marquesa busca humillar a su hijastra. Además, Pelayo descubre que el supuesto comprador de las mermeladas era una trampa orquestada por Lorenzo para dejarle como una fracasada y defender que sólo él está capacitado para controlar el negocio.

Alonso cede a la petición de la marquesa y se propone maniobrar para expulsar a Ayala de La Promesa. La conversación acaba en un tono muy bronco entre ambos ilustres y se ha desatado un grueso enfrentamiento por la reacción tan inesperada como humillante del conde, que cruza los límites y llama «pelele» al marqués.

Por último, Blanca Palomar tiene una idea para solucionar de una vez por todas la tensión entre Jana y Manuel, a los que corroe la culpa por la trágica muerte de Jimena. Sin embargo, a ellos podría no gustarles esa solución…

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 350 del martes 7 de mayo

Jana y Manuel no saben qué decirse tras la encerrona que les ha tendido Blanca Palomar para que dejen de rehuirse y se miren a la cara. Aunque parecen dispuestos a acercar posturas tras el muro que se había levantado entre ellos.

Lorenzo descubre que Pelayo le ha pillado hablando con el supuesto comprador que, finalmente, se echó atrás de un modo sorprendente y misterioso. Se confirma así que es el capitán de la Mata el que está detrás de todo y que fue una trampa. A pesar de las amenazas del capitán para cerrarle la boca, el joven conde le cuenta la verdad a Catalina.

Alonso está furioso con Ayala tras negarse a marcharse de La Promesa, pero acuerda con el resto que deben apaciguar las cosas, aunque Martina no parece dispuesta a ello. Mientras, Candela no consigue que Virtudes le cuente la verdad y Simona la confronta abiertamente. Saben que no visitó a Antoñito y quieren toda la verdad.

En paralelo, la verdad sobre la procedencia del dinero es lo que por fin le cuenta Vera a María Fernández. Y parece que su reconciliación con Lope está más cerca que nunca. Pero no todo son buenas noticias. Diego sigue sin mejorar y Petra intenta malmeter contra Pía, pero Ricardo le para los pies.

Y nuevo personaje irrumpe en la serie de TVE. A La Promesa llega Santos, el nuevo lacayo, hijo de Ricardo, con el que parece no llevarse nada bien.