Iván Reboso abre un gran cisma en ‘Fiesta’ con los colaboradores expulsados de su boda

Este viernes 17 de mayo se ha celebrado en Madrid una de las bodas televisivas del año, la de Iván Reboso, colaborador de ‘Fiesta’, y el fotógrafo Joan Crisol. Un enlace al que acudieron numerosos rostros conocidos, especialmente de Telecinco.

No podía faltar Emma García, presentadora de ‘Fiesta’. Junto a ella, otros muchos televisivos, como Amor Romeira, Alexia Rivas, María Verdoy, Rosa Benito o Rosa López. Se esperaba que la cantante se reencontrara con su examiga, Chenoa, algo que no fue posible ya que la jueza de ‘Tu cara me suena’ fue una de las grandes ausencias.

«Tengo el corazón como una lavadora centrifugando», confesó Iván Reboso ante las cámaras de su programa. Entre las anécdotas de la jornada cabe destacar el retraso de Emma García y la directora de ‘Fiesta’, Eva Espejo, quienes llegaron tarde; el canto mariachi de Amor Romeira a unos recién casados o el esguince que se hizo María Verdoy por culpa de los «adoquines de la Plaza Mayor».

Los dos colaboradores de ‘Fiesta’ no invitados a la boda de Iván Reboso

Eso sí, todos los invitados coincidieron en asegurar que se lo pasaron en grande. Según Sergio Pérez, la fiesta se alargó hasta altas horas de la madrugada. Aunque hubo dos colaboradores de ‘Fiesta’ que no fueron invitados a la boda de Iván Reboso. Se trata de Ana María Aldón y Aurelio Manzano. En el caso de ella, pese a dar a entender que estaba invitada, finalmente la invitación no le ha llegado. «Como me he cambiado de casa, quizás no ha llegado», ha bromeado la diseñadora.

Por su parte, Aurelio Manzano reconoce que «hace meses tuve una discusión con él y yo le bloqueé de todas las redes sociales y todos los lados. Luego nos reconciliamos y me dijo ‘te invito’ y yo le dije que no porque no me gustan las bodas y no me gusta gastarme el dinero. Somos buenos compañeros, pero no amigos».