Emma García le para los pies a Aurelio Manzano tras lo que llega a decir de Nebulossa

Este domingo, ‘Fiesta’ ha arrancado con Emma García y todos los colaboradores bailando al ritmo del «Zorra» de Nebulossa. En su mayoría, los colaboradores aplaudían el trabajo que había hecho el grupo alicantino pese a su 22ª posición salvo Aurelio Manzano que provocaba un auténtico lío en el plató.

«Es curioso porque estamos continuamente en bucle con la canción porque es muy pegadiza, además del mensaje reivindicativo», destacaba Emma García al ver que todos no paraban de cantar «Zorra» cada vez que sonaba. «Tengo que decir que desde 1972 Eurovisión siempre ha sido transgresor y una vez más fue luces, la transgresión y este año ha ganado una persona no binaria», recalcaba por su lado Amor Romeira muy orgullosa.

«A veces hasta demasiado. Que ya es un Eurovisión demasiado.. Entenderme que ya sabéis como soy yo de abierta y de todo. Pero a veces quiero algo un poco más y quiero una canción», proseguía diciendo Emma García dejando claro que el ganador Nemo le gustaba.

Tras ello, Omar Suárez reivindicaba todo lo que ha conseguido Nebulossa. «El objetivo era divertirnos y el estadio se caía», confesaba el colaborador. «Ellos tienen algo que además de reivindicativos a mí me llega la ternura de ellos y el buen rollo. No me ofenden todo lo contrario, me quiero unir a ellos porque transmiten cercanía y una reivindicación con mucho respeto», destacaba Emma García después sobre el dúo formado por Mery Bass y Mark Dasousa.

Aurelio Manzano la lía en ‘Fiesta’ y Emma García le frena en seco

Pero después era Aurelio Manzano el que irrumpía en el plató de ‘Fiesta’ para provocar un auténtico lío entre todos los colaboradores. «Hemos hecho el ridículo, hemos hecho el absoluto ridículo», soltaba sin pudor provocando que varios colaboradores se le echaran encima. «No te vengas arriba ehhh«, le advertía Emma García.

«O sea que se diga que que maravilla que hemos quedado de los últimos cuatro, hombre por favor», seguía diciendo él. «No hemos dicho eso», le corregía Amor. «No hay ninguna reivindicación. Zorra seguirá siendo Zorra aquí, en Japón y en Italia, no hay ninguna reivindicación», proseguía defendiendo Aurelio. «No has entendido nada», le replicaba Ana María Aldón. «No lo sigáis usando como bandera porque no es así», insistía él.

«Hemos hecho el ridículo en Europa, no nos han votado más que 30 personitas y ahora en el aeropuerto habrá otros 20. Vamos a tener la fiesta en paz», añadía Aurelio Manzano. «Ellos disfrutaron, estuvieron bien pero nos han hecho quedar como unos ridículos», sentenciaba el colaborador provocando aún más polémica.

Todos se echan encima de Aurelio Manzano

«Testimonios como el tuyo, como el de Manu Tenorio, como el de Paloma San Basilio flaco favor hacen. Pueden no gustar más o menos pero somos nosotros los que nos echamos mierda encima», le contestaba Sergio Pérez. «Paloma San Basilio es una estrella y lo que diga ella va a misa», le replicaba Aurelio mientras Mónica Vergara le decía «se acabó tu turno» para intentar hablar ella.

«No por ser españoles hay que apoyarles, si lo han hecho mal lo han hecho mal y el jurado ha hablado», insistía Aurelio antes de que Emma García volviera a cortarle. Y es que la presentadora trataba de poner orden callando a su colaborador. «Aurelio por favor», le pedía Emma para dejar que hablara Mónica Vergara que aplaudía la reivindicación social de «Zorra».