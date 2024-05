Emma García prohíbe de raíz hablar de este tema vetado en ‘Fiesta’: «No vamos a hablar»

Hace unos días conocíamos la última y polémica decisión de PP y Vox. Ambos partidos han decidido cambiar sin avisar las placas de Paco Rabal y Asunción Balaguer en Alpedrete, lo que ha indignado a la familia de los actores. Un tema sobre el que Emma García se ha negado a debatir este domingo 5 de mayo en ‘Fiesta’.

Estas placas serán sustituidas por otra placa llamada ‘La Plaza de España’. Teresa Rabal, hija de los intérpetes, ha mostrado su enfado ante los medios: «Lo único que le pedía es que me diera una razón lógica por la que quitaban los nombres. No me la podía dar. Me dijo una absurdez. Que hacía no sé cuántos años que Alpedrete se había independizado de Collado Villalba».

Uno de los colaboradores del magacín vespertino de Telecinco también ha mostrado su indignación ante esta decisión: «Estamos llegando a unos niveles que cada día nos sorprende más la política». Sin embargo, Emma García intentó por todos los medios vetar este tema: «Se tendrían que hacer tantas cosas que te voy a decir una cosa. No vamos a hablar de política».

Emma García evita hablar de política en ‘Fiesta’

Pero sus compañeros no estaban dispuestos a quedarse callados. Pipi Estrada era uno de los más duros: «Lo que pasa es que aquí hay intereses políticos y luego intereses personales». «Menos mal que no queríamos meternos en política», añadía Makoke. Todos los colaboradores esperan que ante esta repercusión los partidos políticos den marcha atrás en su decisión.

En opinión de Emma García, «esto sería un cachondeo. Hoy Plaza de España y mañana… Vamos a ver si la semana que viene dan una explicación coherente a esto». El periodista deportivo insistía en que «no hay razones políticas, es que esta historia hay que respetarla, se pongan como se pongan, el que la haya quitado». «Nos quedamos muy pendientes de la plaza, pero no vamos a hablar de política», sentenciaba la presentadora, poniendo fin al asunto.