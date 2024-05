Nebulossa confiesan en ‘De Viernes’ lo vivido realmente en Eurovisión: «No lo han entendido»

Casi una semana después de participar en Eurovisión 2024, quedando en 22ª posición con su tema ‘Zorra’, Nebulossa se ha sentado en el plató de ‘¡De viernes!’. Además de hacer balance de su paso por Malmö (Suecia), Mery Bas y Mark Dasousa hicieron un repaso a su trayectoria y explicaron también cómo se conocieron.

Mery recordó la muerte de su tía, cuya noticia de su fallecimiento le dieron durante el primer día de ensayos: «Los primeros días fueron duros, para mí era mi segunda madre. La verdad es que remontar me costó, pero lo tuve que sacar». Pese a quedar en tan baja posición, la vocalista de Nebulossa se mostró orgullosa de su paso por Eurovisión: «Yo creo que hemos ganado los corazones de miles de personas, y eso es lo que importa. Durante toda la semana en Malmö fue genial. Nos escribe mucha gente de todos los rincones del mundo».

Nebulossa responde a las críticos con la canción

«Nunca hemos llevado una expectativa alta. Veníamos a divertirnos y a aprender cosas. Estamos muy contentos con todo y creemos que en este caso el ganador (Nemo) es justo», aseguró Mark. Respecto a las críticas que ha recibido su tema, ‘Zorra’, Mery deja claro que «todo el mundo puede tener su opinión y no podemos gustar a todo el mundo. La gente no ha entendido la ironía de la canción. La letra no solo dice ‘Zorra’, hay mucho más contenido. Yo no quiero que me llamen zorra, ¡todo lo contrario! Lo que digo es que si hago lo mismo que hace un hombre, ¿por qué me tienes que llamar zorra?».

Mark Dasousa aprovechó la ocasión para matizar un comentario de Aurelio Manzano, quien el domingo pasado dijo en ‘Fiesta’ que «hemos hecho el ridículo. Hemos hecho el absoluto ridículo. Que se diga que es una maravilla que hemos quedado entre los últimos cuatro… ¡hombre, por favor! No nos han votado más que 30 personitas».

Ante este comentario, el teclista de Nebulossa fue contundente con el colaborador: «Discrepo con una cosa que ha dicho este chico sobre lo de hacer el ridículo y las votaciones. No es cierto, nos votó casi la misma gente que a Francia, pero condiciona mucho que el jurado te haya votado o no y tienen el control de quién quieren que esté o no esté».

Nebulossa también recordó su historia de amor. A raíz de esto aclararon que Mery no era la «canguro» de Mark como se había dicho: «De pequeña estaba mucho en su casa porque nuestros padres eran amigos. En 2003 estaba dando un concierto en Denia y desde ese día que estamos juntos». Por su parte, él comentaba que «a mí ella siempre me ha gustado y fue una casualidad cósmica».