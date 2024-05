Los impactantes titulares de Rafael Amargo en ‘De Viernes’ justo después de salir de la cárcel

El pasado 12 de mayo el calvario de Rafael Amargo llegaba a su fin. La Audiencia Provincial le dejaba en libertad sin medidas cautelares tras finalizar el juicio contra él por el presunto tráfico de drogas en su piso del barrio madrileño de Malasaña.

Dos días después, el bailaor salía de prisión y este viernes 17 de mayo reaparecía en televisión. Lo hacía en el programa ‘De viernes’, donde se ha sincerado sobre lo que ha supuesto para él su paso por la cárcel de Soto del Real. Además, ha dejado claro que no es un narcotraficante, y defiende su inocencia.

Rafael Amargo recuerda cómo fue su primera detención, cuando un hombre intentó colarse en el teatro donde estrenaba ‘Yerma’ para detenerle. «Me saca la placa y nos mete en un portal, nos desnudan de malas maneras. Nos dice que se acaba el teatro por unos años», recuerda. Esta situación provocó que incluso su padre perdiera los nervios con la prensa. El bailaor le justifica alegando que «es el padre de un hijo que ve cómo está sufriendo y que lo defiende a capa y espada. Es un señor educado que tiene paciencia, pero en un momento la puede perder».

Esa fue solo la primera detención. La segunda, el artista recuerda cómo fue: «Llegaba tarde al teatro y un señor me para y me dice: ‘hola, ¿sabes quién soy?’. No tenía tiempo de atenderles, le digo que apaguen la cámara, había un piloto rojo. Me dan una paliza, me pone las esposas y me defendí. Hay imágenes en las que se ven a 8 tíos pegándome una paliza». Con su tercera detención, acabó en la cárcel de Soto del Real por no acudir a firmar en las comparecencias obligatorias a las que tenía que acudir.

Rafael Amargo hace balance de su paso por prisión

En el programa nocturno de Telecinco Rafael Amargó también habló largo y tendido sobre su paso por prisión. El bailaor recuerda estos cinco meses de manera positiva, y reconoce que le ha «venido bien». Si bien «la primera noche no entiendes nada. Estás en una habitación y hay cuatro seres extraños, preguntas por qué están ahí. Lo que ves en la tele que parece ficción es real. Pensé que me iban a llevar a un módulo de respeto, donde van las personas famosas, pero no. Me meten en un módulo con mucha gente».

Durante estos cinco meses, ha tenido varios conflictos con alguno de los funcionarios de prisiones. Según recuerda, «una señora jeja de servicio ya mayor me maltrató, diciéndome cosas muy feas. Se metió con mis hijos». Además, también se puso en huelga de hambre para que le cambiaran de módulo. «La hago porque llega la Navidad y yo creí que estaba en un sitio que no me correspondía. Yo pedía cambiarme y no me cambiaban. Ahí alguien dijo que tuvieran cuidado a ver si me iba a pasar algo. Estuve 11 días sin comer. Estudiaron dónde me podían poner». Al final le llevaron a » un módulo de Proyecto hombre, un módulo de reinserción».

«Me ha venido bien la cárcel», reconoce el bailaor

Sobre su adicción a las drogas, Rafael Amargo deja claro que «la droga es un tema muy serio, he consumido. Me ha venido bien la cárcel porque para terminar con algo ese módulo era lo mejor, me ha venido bien. Ir a la cárcel es una putada, pero es un capítulo más», asegura.

En ese módulo, el bailaor estuvo con 28 reclusos. Todos estaban muy bien atendidos. Incluso se llegó a emocionar ante el tribunal durante su declaración al hablar de ello: «Estamos muy vigilados por los terapeutas, me siento muy querido». Según confesó en ‘De viernes’, está muy satisfecho con el resultado de la sentencia, aunque se pregunta quién le va a devolver los cuatro años de calvario por los que ha tenido que pasar.

«La justicia lenta es la mayor injusticia que hay», afirma. Además, explica que su familia ha sufrido mucho, sobre todo sus dos hijos. «Ahora empieza el segundo tiempo del partido de mi vida», sentencia, feliz.