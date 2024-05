Susanna Griso sufre el plantón del día de Rafael Amargo por Telecinco y estalla así: «Vete»

Susanna Griso y Gema López han conectado con la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles Rafael Amargo tras ser absuelto del delito de tráfico de drogas. Ambas han dado paso a la reportera de ‘Espejo Público’ desplazada hasta el lugar de la convocatoria para cubrir esa comparecencia.

Sin embargo, se han topado con un bailaor que se ha negado a responder de raíz a las preguntas, porque ha cerrado una entrevista exclusiva con ‘De Viernes’ en Telecinco y no estaba dispuesto a reventarla y dinamitar el contrato: «Dile (a Susanna Griso) que no, que no puedo, porque no quiero cargarme un programa porque es con lo que voy a comer después de cuatro años».

Ante este sonado plantón, Gema López se ha revuelto en primer lugar: «Con Rafael Amargo yo llevo una lucha de 25 años y soy de las periodistas a las que nos ha dejado plantadas después de convocarnos. Si tu convocas una rueda de prensa, tu obligación es contestar a la prensa que es a la que has contestado».

«Gema, levántate y vete. No tiene ningún sentido que sigas en la rueda de prensa porque, si convocas a los medios, respondes a las preguntas. Para publicitar y decir que va a estar el viernes en un programa de televisión, no convoques porque es una falta de respeto a los compañeros», ha estallado también Susanna Griso, muy decepcionada.

«Y se pueden hacer las dos cosas, porque tú puedes dar una rueda de prensa donde contestes a la gente y el próximo día que te quieras sentar hablas en profundidad y tocas otros temas. A mi esto me parece una tomadura de pelo de él y del abogado que le acompaña que también permite esto», ha proseguido enfurecida Gema López.

Miquel Valls, por su lado, también ha criticado al abogado Marcos García Montes: «Sabes que somos muy amigos, pero Marcos, sinceramente, tu rueda de prensa fatal. Si lo que querías era la proyección de las cámaras lo has conseguido pero la persona que tienes al lado te ha hecho un flaco favor».

«El objetivo de este señor ahora es ganar dinero con una exclusiva», ha señalado Susanna Griso, que probablemente no criticaría lo mismo si esa entrevista la concediera Rafael Amargo en Antena 3. «Está en su derecho y a mi me interesa, pero lo que no se puede hacer es tomar el pelo, que es lo que ha hecho», ha rematado Gema López antes de cambiar de asunto y dejar de darle foco.