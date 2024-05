Susanna Griso no se corta y usa estos términos demoledores sobre ‘Zorra’ y Nebulossa

Susanna Griso tiene muy clara su porra eurovisiva de este año, y Nebulossa no se encuentra entre sus ganadores. ‘Espejo Público’ conectó este viernes con uno de sus reporteros que se encuentra en Suecia cubriendo la última hora de Eurovisión, y aseguró que España siempre tiene «mala suerte» en el concurso. Ante esto, la presentadora no pudo evitar pronunciarse emitiendo un duro juicio contra el dúo alicantino y la canción.

«¿Qué pasa con España y con ‘Zorra’?», preguntó algo confusa la comunicadora a Eduardo Siles antes de recordar el negro augurio que lleva resonando sobre Nebulossa durante los últimos días. «Te lo digo porque he escuchado que estamos compitiendo con otro país por el último puesto, y quiero pensar que no es así», añadió la presentadora.

Susanna Griso sobre ‘Zorra’: «Si eliges una mala canción tienes pocas opciones»

Ante la negatividad de Susanna Griso, el reportero de ‘Espejo Público’ quiso darle la vuelta a la situación como pudo. «Yo no soy adivino, pero la verdad es que no venimos a competir, venimos a divertirnos», señaló el periodista, sin convencer demasiado a la catalana. «¡Ay, Dios! Mal vamos con ese planteamiento», espetó la comunicadora visiblemente escandalizada.

Susanna Griso en ‘Espejo Público’

«Ojalá ganemos Susanna, aquí estamos todos apoyando a la candidatura española pero yo no voy a decir que vamos a ganar para que luego el lunes me deis collejas en la redacción», explicó el reportero, que prefería no mojarse sobre el ranking final de esta edición. «Mira, me ha sonado eso que has dicho a eso de… lo importante es participar niños no ganar, eso que se nos decía de pequeños», insistió la conductora de ‘Espejo Público’.

Entonces, la presentadora prefirió no andar con rodeos y cargó contra los representantes de este año. «Bueno, por Dios, lo de ‘Zorra’ en fin… vamos a dejarlo, vamos a correr un tupido velo. Qué mala suerte tenemos. Bueno, mala suerte no. Todos los expertos dicen que si eliges una mala canción, tienes pocas opciones«, sentenció Susanna Griso dejando claro su juicio personal.

Cabe recordar que, ya en marzo, la presentadora de ‘Espejo Público’ protagonizó unas polémicas declaraciones en su programa sobre la letra de la canción. «Yo me planteo este debate con la palabra ‘maricón’. ¿Qué pensaría la comunidad LGTBI si la canción fuese ‘maricón, maricón, maricón, eres un maricón’? No sé, qué pasaría dentro de ese colectivo», señaló Griso muy crítica desde entonces.