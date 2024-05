Andy y Lucas paran los pies a Susanna Griso por la encerrona vivida en ‘Espejo Público’

Andy y Lucas han acudido al plató de ‘Espejo Público’ con motivo de su última gira antes de su separación. El dúo ha vuelto a contar, como ya hizo en su momento en ‘El Hormiguero’, el motivo por el que se han visto obligados a emprender caminos por separado, que es la cardiopatía que le han detectado a Lucas.

Tras una breve entrevista, el programa de Susanna Griso les ha planteado un juego. Utilizando la canción más sonada y exitosa de su carrera, Son de amores, les han proyectado una serie de imágenes para que se mojaran a fondo y dijeran qué tipo de amores les suscitaban: amores que matan, amores que ríen o amores que agobian.

«Os pedimos honestidad teniendo en cuenta que vosotros en 21 años no habéis tenido ningún problema en pisar charcos y han sido unos cuantos», les ha apelado la presentadora de Antena 3, obligando a Andy y Lucas a que entraran en el barro sin ningún miramiento.

En primer lugar, la foto del Papa Francisco les ha provocado un amor «fraternal». Aunque Susanna Griso ha querido ir más allá y preguntarles sin son católicos. Andy ha respondido un contundente ‘sí’ y Lucas le ha seguido con la misma contestación. «¿Pero tú qué vas a decir, todo lo que diga él?», le ha confrontado Gema López, acusándole de tibio.

«Es que esto es un largo debate, tiene una larga historia», ha replicado Lucas sin querer dar más explicaciones. «Eres intermitente entonces por lo que veo», ha concluido Susanna Griso. «Intermitente no, pero tengo mis valores y pienso de otra manera, pero no me quiero meter en más charcos», le ha espetado él, parándole los pies en seco.

Acto seguido, la imagen ha sido de Pedro Sánchez. Ante ella, Andy y Lucas se han llevado las manos a la cabeza por colocarles sin necesidad en ese compromiso en un momento de mucha polarización y crispación política. Sin embargo, Andy ha respondido así: «Amores que matan y amores que agobian». Por su parte, Lucas se ha quedado «bloqueado» ante esta especie de encerrona que no se esperaban bajo ningún concepto.

«No es por ser políticamente correcto pero tampoco somos de política. No tenemos un ideal claro, no somos de azul ni blanco ni verde, somos de causas», ha replicado alto y claro Lucas, incómodo con que se les colocara en esa tesitura. Con esta inapelable respuesta ha dejado callada a Griso, que ha cambiado de tema al instante.