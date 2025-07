Susanna Griso admite cómo es compartir mesa con Gonzalo Miró y rechaza hacer fichajes de 'La Familia'

Susanna Griso se prepara ya para despedir otra temporada de 'Espejo Público' en Antena 3. Y antes de arrancar sus vacaciones de verano, la presentadora se ha sincerado en una entrevista sobre los puntos fuertes y débiles de su magacín. Así, la comunicadora no ha dudado en aclarar cuál es su verdadera relación con Gonzalo Miró entre disputa y disputa en plató.

La periodista, que cierra el curso televisivo con un 13,3% de cuota de pantalla y 343.000 espectadores de media, ha reflexionado durante una entrevista con El Confi TV sobre la fórmula con la que han conseguido convertirse en la primera opción de la audiencia durante su franja de estricta competencia. "Nuestra suerte es que por el programa pasa todo el mundo, pese a que estamos asistiendo ahora mismo a vetos cruzados entre el PP y el PSOE", comienza explicando la comunicadora.

Susanna Griso se pronuncia sobre sus "disputas" con Gonzalo Miró y sus líneas rojas en plató: "No tolero las faltas de respeto"

"Ambas formaciones han decidido que no van a determinados medios o determinados programas de la mañana, y en nuestro caso, por suerte vienen todos", asegura Susanna Griso, subrayando la pluralidad de sus invitados al matinal de Antena 3 en contraste que la denuncia que Ana Rosa Quintana elevó hace unas semanas sobre el veto que sufría por parte de los socialistas, que según ella se niegan a acudir a su espacio en Telecinco.

Pero si algo ha querido aclarar la conductora de 'Espejo Público' durante su entrevista son los rumores sobre su enemistad con uno de sus colaboradores. "Constantemente sale: 'La agria disputa entre Gonzalo Miró y Susanna Griso'. Nosotros tenemos una muy buena relación personal y por esa confianza nos permitimos muchas veces decir lo que pensamos", explica la presentadora, que a menudo vive cruces de opiniones cargados de tensión con el tertuliano.

"En absoluto eso implica que nos acabemos enfadándonos o que tengamos una disputa que no pase del debate ideológico", recalca Susanna Griso, desvelando en su encuentro con el citado medio su único veto en la mesa de colaboradores. "Yo lo que no tolero es la falta de respeto, la descalificación y el insulto", sentencia la conductora de 'Espejo Público', que no ha perdido la oportunidad de pronunciarse sobre la atípica temporada en Televisión Española.

Nuevos rostros en 'Espejo Público': "No nos planteamos fichar a nadie de 'La familia de la tele'"

Con la entrada de formatos como 'La Revuelta' o la fallida 'La familia de la tele', la televisión pública ha sufrido una transformación sin precedentes que no parece convencer a Griso. "Estamos en un momento en el que, claramente, a la televisión pública se le permiten hacer unos programas o unos magacines de parte, rayando una tendenciosidad y un planteamiento que tiempo atrás habría sido inconcebible", señala la comunicadora.

Susanna Griso también ha adelantado que hay tres posibles fichajes sobre la mesa de cara a la nueva temporada en septiembre, pero ninguno vendrá del universo 'Sálvame'. "No nos planteamos fichar a nadie de 'La familia de la tele'. Fichamos en su momento a Gema López, y fue mucho antes de que se pusiera en marcha ese programa", asegura la de forma tajante la presentadora del matinal

"De hecho, ellos vinieron a ficharnos a uno de los que teníamos, pero no nos planteamos fichar a alguna de esas caras que han quedado ahora libres. Aunque, claro, nunca sé. Ahora mismo estamos barajando tres fichajes y ninguno es de 'La familia de la tele'", insiste finalmente la comunicadora, cerrando la puerta a los colaboradores el cancelado magacín de Televisión Española cuyo futuro laboral quedó en el aire el pasado 18 de junio tras su última emisión.