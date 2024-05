Susanna Griso se salta su tono habitual para decir lo «políticamente incorrecto» en ‘Espejo Público’

Susanna Griso sorprendió este lunes en ‘Espejo Público’ al dejar a un lado la escaleta del programa para ofrecer una opinión «políticamente incorrecta». La presentadora entrevistó a uno de los protagonistas de la pelea viral en un cine de León y no dudó en dejar clara su postura.

«Se acercó a ella y le empezó a gritar muy fuerte, la enganchó del cuello y zarandeó. La gente se metió por medio y en el forcejeo le dio un puñetazo a una niña», explicó Antonio Barrull, uno de los protagonistas de la pelea durante una proyección de ‘Garfield’ que ha corrido como la pólvora estos días en redes sociales.

Y es que, el entrevistado de ‘Espejo Público’ aseguró que intentó reprender al agresor explicándole la gravedad de sus actos. «Se lo explicaste con unos cuantos derechazos», apuntó Susanna Griso entre risas interrumpiendo a Barrull, que además es boxeador olímpico. Fue ahí cuando la comunicadora dejó a un lado el guion para sincerarse con el joven.

Susanna Griso: «Sé que es muy políticamente incorrecto lo que voy a decir»

«Te digo una cosa, y sé que es muy políticamente incorrecto lo que voy a decir ahora, pero creo que estábamos todos en esos derechazos. Sientes hasta alivio. Sé que no es el método ni manera, pero…«, sentenció la periodista, aplaudiendo el comportamiento del boxeador frente a la escena de maltrato que presenció durante la película.

Susanna Griso en ‘Espejo Público’

Pero no todos los colaboradores de Susanna Griso compartían su visión, Ruben Amón interrumpió a la presentadora para cuestionar sus palabras. «Puedo entender la reacción espontánea, pero la respuesta proporcionada no es una propuesta cívica. No podemos dar como ejemplo que la respuesta pueda ser una paliza», espetó el colaborador de ‘Espejo Público’, señalando el mal ejemplo del entrevistado.

«Estoy totalmente de acuerdo contigo. La violencia no tiene justificación, pero a un maltratador hay que ponerle freno siempre», apuntó Barrull, que se encontraba aún en directo con el programa. «Aprovecho para pedir perdón públicamente, como lo hice en el cine, porque esa escena no es la adecuada para nadie, mucho menos para los niños», continuó explicando el boxeador.

«Estoy arrepentido por el suceso porque soy padre de familia y me duele en el alma, pero a mí me han criado en unos valores en los que hay que respetar a las mujeres por encima de todo. Sé que no está bien, pero él me obligó, me llevó hasta ese extremo», terminó explicando el invitado sin que Susanna Griso volviese a pronunciarse al respecto.