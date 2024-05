Susanna Griso frena al portavoz de las monjas Clarisas por esta acusación en ‘Espejo público’

Susanna Griso sorprendió este jueves en ‘Espejo Público’ al perder las formas en mitad de una conexión en directo con José Ceacero. El programa de Antena 3 conectó con el sacerdote para conocer la última hora de las 16 monjas clarisas de Belorado y Orduña, que continúan su rebelión en Burgos. Y en mitad de la conversación, que cada vez se ponía más tensa, la presentadora terminó estallando contra el portavoz de las religiosas.

El consejero espiritual de las monjas clarisas de Burgos comenzó su intervención en ‘Espejo Público’ dejando claro su principal enemigo y el de las hermanas, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta. «No para de mentir constantemente. Miente descaradamente, como un bellaco, lo que es», comenzó señalando Ceacero. Y es que, las monjas ahora tienen otro líder, el sacerdote excomulgado, Pablo de Rojas.

Susanna Griso da la puntilla a José Ceacero: «Está muy a la defensiva»

«Decir que las monjas han puesto una denuncia por el tema de Orduña cuando es mentira…», continuó explicando el portavoz sobre la polémica compra del convento por parte de las clarisas antes de que Susanna Griso le cortase en seco. «En cualquier caso, ¿Quién era el comprador que estaba tan interesado en el convento? ¿No sería alguien cercano a Pablo de Rojas?», preguntó de forma intrusiva la presentadora.

Susanna Griso y José Ceacero en ‘Espejo Público’

Y si bien al entrevistado le pilló por sorpresa la cuestión de la conductora de ‘Espejo Público’, Ceacero estaba dispuesto a mantener el secretismo. «Eso son datos privados que no deben hacerse públicos. El problema no ha sido el comprador, eso ha sido la cortina de humo que han lanzado para difamar a las hermanas diciendo que ellas están haciendo cosas raras», se defendió el sacerdote algo molesto con las insinuaciones de Griso.

Pero cuando la conversación comenzó a subir de tono de verdad fue cuando Susanna Griso preguntó sin rodeos al portavoz de las hermanas por su pasado de ‘barman’. «Están muy desinformados, ustedes y toda la prensa, porque yo no dejé la hostelería para unirme a Pablo de Rojas… Nos conocemos desde que éramos monaguillos en la misma parroquia. Estoy harto de escuchar ciertas cosas», espetó el invitado, visiblemente indignado.

«Está muy a la defensiva. Yo no he dicho ninguna mentira y me dice usted que estoy desinformada», zanjó la periodista de Antena 3 ante sus acusaciones, dando finalmente un golpe en la mesa por el revuelo que José Ceacero estaba formando a raíz de su intervención. Y el momento incómodo se prolongó algunos minutos más hasta que Griso decidió dar por terminada la entrevista y no dar más espacio al consejero espiritual en su programa.