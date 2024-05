‘Tu cara me suena 11’ concluye con este ganador en una gala 6 muy reñida y final agridulce

‘Tu cara me suena 11’ vivió este viernes una de las galas más decisivas de esta edición llena de subidas y bajadas. El nivel continúa elevándose y el jurado cada vez lo tiene más difícil hasta el punto de que esta semana nadie esperaba lo que ha sido capaz de hacer Valeria Ros tras imitar a un concursante de Eurojunior. Pero la verdadera sorpresa fue que Conchita no se hiciese con su primera merecida victoria tras dejar a todo el público con la piel de gallina de la mano de Mecano.

Pero si hay alguien que parece tener muy bien aprendida la fórmula del concurso es Raoul Vázquez pues parece que no hay reto que se le resista. Tras quedar la seana pasada al final del marcador con El canto del Loco, el catalán regresó al escenario con fuerza para llevarse el oro de la mano de Michael Bublé. Quien también parece decidida a mantenerse en lo más alto del ranking es Julia Medina, que emocionó una semana más con su versión más íntima de Miley Cyrus

Miguel Lago intenta su mejor Chayanne y Supremme De Luxe se lo pasa en grande como Ava Max

La quinta gala de ‘Tu cara me suena 11’ comenzó entre rosas, luces rojas y el difícil reto al que se enfrentaba Miguel Lago esta semana: derrochar sensualidad como Chayanne. Si bien el humorista suele ocupar puestos más o menos intermedios durante la emisión para amenizar las casi tres horas de programa, este viernes fue el elegido para dar el pistoletazo de salida.

Pero resultó que, para sorpresa del jurado y la mayoría de seguidores de esta edición, el colaborador de ‘Y ahora Sonsoles’ estuvo a la altura de las circunstancias. Pese a no ser un reflejo exacto del puertorriqueño, el concursante brilló con su versión más modesta de ‘Bailando bachata’. «Yo he visto momento en los que te parecías… bailando no, pero vas a tener un aprobado», confesó Lolita mientras Manel Fuentes insistía en que era un reto «muy difícil».

Después de un breve instante en que las bromas del periodista se fundieron con un sincero «te quiero» a Àngel Llàcer tras su vuelta a ‘Tu cara me suena 11’, el presentador dio paso a uno de los grandes triunfadores de la anterior gala. Aunque Supremme De Luxe se mostró muy emocionado cuando Ava Max salió en su pulsador, antes de pasar por el clonador lamentó el calvario que había estado sufriendo durante toda la semana. «Tengo las rodillas… esta señora se tira mucho por el suelo», espetó entre risas.

Y nada más poner un pie en el escenario, embutido una vez más en unas altas botas de plataforma, Supremme se puso en modo «Sweet but Psycho» con una media melena que a penas le permitía ver al público. Tras casi dos minutos llenos de coreografía y una técnica vocal que no desentonó con la pista original, la drag queen se preparó para su baño de rosas semanal. «Tienes una presencia escénica que es mágica, y esta canción no era nada evidente. Has venido aquí y has tirado de lo que tú sabes hacer, que es estar en un escenario», sentenció Llàcer llegando a conmover a la copia de Ava Max.

Raquel Sánchez Silva brilla sin parafernalia y Juanra Bonet está cada vez más lejos de ganar ‘Tu cara me suena 11’

Después de varias semanas enfrentándose a divas como la que la drag queen acababa de encarnar en el escenario, Raquel Sánchez Silva recibió un respiro este viernes en ‘Tu cara me suena 11’ y dio un giro a lo acústico. Sin que menos espectáculo signifique, necesariamente, mayor facilidad, la presentadora hizo de su presencia escénica su principal fuerte una entrega más y reafirmó su potencial con Ella baila sola. En la piel de Marilia Andrés, la comunicadora se unió a Marta Botía, la otra mitad del dúo para interpretar el clásico ‘Lo echamos a suertes’.

La copia y la original, acompañadas de luces tenues y una banda, pusieron de pie a todo el plató al ritmo de la balada, como si se tratase de un concierto real del mítico dúo. «Marta tía, te quiero», confesó Raquel al final de la actuación, protagonizando un entrañable momento de fanatismo con la cantante. Pero la verdadera admiración llegó por parte del jurado, que cada vez ven más claro el crecimiento de la presentadora en el concurso.

El jurado llegó a asegurar que era «una de las mejores actuaciones» de la comunicadora, y no era para menos, sobre todo teniendo en cuenta el nivel del siguiente número. El testigo del momento cómico de la gala pasó, por primera vez en toda la edición, a un concursante distinto a Valeria Ros. Juanra Bonet asumió el riesgo de ver sus posibilidades de ganar ‘Tu cara me suena 11’ y se adentró en una extraña pariodia de George de la Jungla que dejó algo confundido al jurado.

Ni la decoración de jungla, ni el incansable trabajo de las bailarinas, que lograron que todo el público siguiese las palmas, ni la mejor interpretación de la «banda» de detrás que fingía tocar los bongos. Nada pudo salvar la imitación de ‘The lion sleeps tonight’ de Bonet. Aunque los jueces prefirieron distraer el foco en el momento de las valoraciones con un sinfín de intentos de ver quién imitaba mejor a un león, seguido de una interminable anécdota de Lolita, su rendimiento se vio reflejado en unas puntuaciones que lo llevaron directo al fondo de la lista al final de la noche.

Valeria Ros se convierte en la gran sorpresa de la noche y Julia Medina emociona como Miley Cyrus

Y aunque no sería muy atrevido afirmar que, en contra de lo que Àngel Llàcer clama cada semana, Juanra Bonet no puede ganar ‘Tu cara me suena 11’, esta edición está llena de sorpresas y todo puede dar un giro inesperado. Valeria Ros fue uno de esos momentos que pocos ven venir en una sexta gala, y menudo momentazo. Partiendo de la premisa de que la humorista tenía que ponerse en los zapatos de uno de nuestros representantes de Eurojunior más sonados, lo que con mayor seguridad se podía esperar de Ros eran risas.

Pero esta semana las carcajadas llegaron de la mano de un trabajo de imitación que dejó sin palabras al jurado. Cabe destacar que la colaboradora de ‘Zapeando’ contó con el mismísimo Diego Domínguez para asesorarle de cara a su rendición de ‘Chachi Piruli’, tema con el que intentó representar a España en el festival en 2003. Tal vez fue el excelente coaching o simplemente una buena jugada del desenfado natural de Valeria Ros, pero la concursante revolucionó el plató y subió como la espuma en el ranking.

Después de que Valeria Ros desafiase el orden natural de esta edición colándose en el top 5 de la noche, llegó el turno de una concursante cuya excelencia no fue ninguna sorpresa en pleno ecuador de la edición. Gala tras gala, Julia Medina demuestra incansablemente que tiene como objetivo ser una de las potenciales ganadoras del concurso, y esta semana, Miley Cyrus fue tan solo otra oportunidad de brillar aún más fuerte si es posible. Enfundada en un body rojo, con el pelo al viento y postrada delante de dos focos, la antigua triunfita ofreció su actuación más vulnerable hasta la fecha.

‘Used to be young’ permitió a la ganadora de la última gala demostrar que no le hacen falta coreografías, juegos de luces ni complicadas puestas en escena para bordar a la perfección las tareas que le fijan cada semana. «No puede ser, lo que acabas de hacer es una animalada, es brutal. Realmente cuando algo te fascina dejas a todo el mundo hipnotizado», señaló Chenoa algo emocionada, que secundó lo que todos sus compañeros pensaban mientras se recuperaban de la atmósfera que la cantante había creado en plató tras su imitación.

David Bustamante cae en la parodia con Magneto

Y es que, la jueza de ‘Tu cara me suena 11’ se encontraba ya temerosa de lo que pudiese venir a continuación, pues no tenía doces suficientes para dar en una gala en la que, el nivel general se elevó más de los esperado. Y afortunadamente para ella, el siguiente número de la noche se lo puso más que fácil. Si bien David Bustamante siempre sale al escenario decidido a impresionar, era muy difícil no caer en parodia con Magneto y su archiconocido ‘Vuela, vuela’. Aún portando su mejor tupé, metiéndose en las bermudas y la llamativa sudadera amarilla, Bustamante no consiguió sumergirse al completo en la piel del cantante.

Eso sí, no se saltó ni un solo paso de la coreografía, que lo tuvo al borde de quedarse sin aire en más de una ocasión. «Lo que está claro es que la actuación se nos ha pasado… volando», bromeó Carlos Latre mientras Lolita tan solo sentenció que «no tenía palabras» ante los movimientos de cadera de Bustamante. El cantante vivió un nuevo revés en el concurso, y pasó una semana más de encumbrarse casi con la victoria en la última gala a quedar tercero por la cola.

Conchita roza el oro con Mecano pero Raoul Vázquez se alza ganador por tercera vez

Pero si alguien dio su último paso definitivo antes de alcanzar la cima este viernes fue Conchita, que rozó la victoria con la punta de los dedos dando vida a Mecano. Sentada en un banco, bajo un cielo estrellado e interpretando ‘Cruz de navajas’, la cantante vivió en esta sexta gala un punto de inflexión en su concurso.

Aunque en momentos fue una causa perdida de esta edición, Conchita lleva demostrando varias semanas que puede y quiere hacerse con el oro en alguna gala, pero nunca había logrado convencer tanto como con este fiel retrato de Ana Torroja, que erizó la piel de todos los presentes. «Conchita para mí hoy es sinónimo de 12», sentenció alto y claro Àngel Llàcer, que lleva semanas insistiendo varias galas en la increíble evolución que está experimentando la cantante.

Y aunque, por voto del jurado, Conchita podría haberse alzado en esta sexta gala con su primera victoria de la edición, el público todopoderoso intervino para decidir en la ardua batalla que libró en las puntuaciones contra Raoul Vázquez, el ganador final de la noche.

Nada más salir al escenario como Michael Bublé, no quedó ninguna duda de que el catalán puede meterse en el bolsillo las galas que crea convenientes hasta el fin de ‘Tu cara me suena 11’, que muy probablemente acabará con él proclamándose ganador de la edición. Ni Miley Cyrus, ni Mecano. La sensibilidad del antiguo concursante de ‘Operación Triunfo’ inundó el plató con tan solo un micrófono como apoyo.

Una vez terminó su interpretación de ‘Cry me a river’, Chenoa se levantó de su silla directamente para hacer una ovación al concursante, que acumula con esta su tercera victoria en lo que va de concurso. Y el catalán saboreó una victoria algo agridulce, pues llegó a confesar sentirse mal por haber arrebatado su primera victoria a Conchita. Es por eso que al final de la noche, cuando Manel Fuentes hizo entrega del premio de 3.000 euros el cantante cedió su donación de la noche a su compañera y compartieron el momento de gloria de esta última entrega de ‘Tu cara me suena 11’.

Votos del jurado:

Conchita: 47 (12)

Raoul Vázquez: 45 (11)

Julia Medina: 37 (10)

Raquel Sánchez Silva: 37 (9)

Valeria Ros: 33 (8)

Supremme De Luxe: 28 (7)

David Bustamante: 21 (6)

Juanra Bonet: 21 (5)

Miguel Lago: 19 (4)

Votos del público:

Raoul Vázquez: 12

Conchita: 11

Julia Medina: 10

Raquel Sánchez Silva: 9

Valeria Ros: 8

David Bustamante: 7

Supremme De Luxe: 6

Juanra Bonet: 5

Miguel Lago: 4

Clasificación general: