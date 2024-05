‘Tu cara me suena 11’ da un vuelco inesperado en el ranking y alza a esta ganadora en la gala 5

Son muchos los titulares que la quinta gala de ‘Tu cara me suena 11’ dejó este viernes por la noche, pero si se tuviese que resumir en una palabra sería ‘impredecible’. Impredecible que, tras casi cinco semanas bordando todos sus números, Raoul Vázquez cayese del podio de ganador al fondo del ranking tras una mala imitación de El Canto del Loco. Difícil de creer que Conchita haya tenido que ponerse en la piel del Dioni para ofrecer su mejor interpretación hasta la fecha.

Mucho menos sorprendente fue la victoria de Julia Medina, que tras varias semanas intentando recuperar el puesto que consiguió en el estreno de la edición, Ana Mena fue su pase de oro para ganarse al jurado y al público. Quien también se gana poco a poco su hueco en la cima es Raquel Sánchez Silva, que dejó muy claro dando vida a Massiel que piensa exprimir al máximo de su potencial.

Raoul Vázquez desentona por primera vez y Valeria Ros se lo pasa mejor que nunca como Madonna

La quinta entrega de ‘Tu cara me suena 11’ arrancó con un viaje a los años 2000 de la mano de Raoul Vázquez, que esta semana se puso en la piel de El Canto del Loco para dar el pistoletazo de salida a la gala. Convertido en Dani Martín de pies a cabeza, con actitud de «malote» incluida, el catalán sorprendió con algo que hasta ahora no había hecho: quedarse a medio gas.

Vázquez se enfrentó sin problema al perreo de Bad Gyal, bordó a Harry Styles y deslumbró con su delicadeza imitando a Guitarricadelafuente, pero no pudo llenar las ‘Zapatillas’ que tenía que enfundarse esta semana, dejando al jurado algo frío. «Raoul siempre está de 10, hoy está de notable. Yo creo que no te sentías muy cómodo con el personaje, podrías haber sido mucho más arriesgado», señaló Carlos Latre algo sorprendido por el bajo nivel con el que daba comienzo la noche.

Si el arranque de la gala había sido algo inusual por el impensable patinazo de Raoul, Valeria Ros regresó al escenario para que ‘Tu cara me suena 11’ volviese a la normalidad de todas las semanas. Casi en el ecuador del concurso, no hay personaje que se resista a la habilidad de la humorista para hacer toda una caricatura de ello, y la reina del pop no iba a ser una excepción. «Es una parodia de ella misma, tan divertida… yo soy así», confesó la concursante sobre la actuación que estaba a punto de recrear.

Con rulos en la cabeza, albornoz y actitud despreocupada, Valeria Ros no logró la mejor imitación de Madonna de la historia del concurso, pero no consiguió algo que no había logrado hasta ahora: no forzar la parodia. Ros fue absurda porque Madonna en aquella interpretación de ‘Material Girl’ pretendía ser absurda, y sin duda se lo pasó en grande. «Yo creo que es tu mejor imitación… el baile habría que trabajarlo un poco», bromeó Silvia Abril, que sustituyó durante la gala a Àngel Llàcer como jurado. Una actuación que hizo que Valeria pudiera pasar del último puesto al penúltimo.

David Bustamante deslumbra como Clarín León y Miguel Lago no desafina con su «inglés de vigo»

Tras ella, llegó el turno de David Bustamante, que estaba más que dispuesto a redimirse de su mala posición de la semana pasada. Transformado en vaquero y al ritmo de una ranchera, el antiguo triunfito sorprendió al jurado de ‘Tu cara me suena 11’ con una sentida imitación de Clarín León que encandiló al público y al jurado. «Te quiero felicitar, porque creo que la voz que has hecho es muy alejada a la tuya, me parece un trabajo muy potente», sentenció Chenoa sobre el número que llevaría a su antiguo compañero de Academia de nuevo a lo más alto de las puntuaciones de la noche.

Y tras Clarín León llegaba alguien que de verdad se lo está pasando muy bien esta edición. Miguel Lago no tuvo problema en poner su mejor cara ante el reto de esta semana: Engelbert Humperdick. El hecho de que Manel Fuentes apenas supiese pronunciar el nombre fue una muy buena premonición de lo que iba a suceder a continuación.

Después de dos minutos en los que el presentador hizo lo que pudo por no parecer simplemente Miguel Lago trajeado desafinando, llegó el momento de la valoración. Ni los mejores movimientos de las bailarinas, que inundaron el escenario con pantalones deslumbrantes, pudieron distraer la atención de lo mediocre que había sido la interpretación del humorista.

Conchita protagoniza el gran número de la noche

Del «inglés de vigo» de Lago, Manel Fuentes dio paso a uno de los números más esperados de la noche, Conchita. Semana tras semana, la cantante parecía no dar con la fórmula para meterse al jurado en el bolsillo de una vez por todas, quedándose siempre a medias en sus retos. Pero el pulsador de la semana pasada dio una oportunidad sin precedentes a la concursante. Cuando el presentador le preguntó a qué integrante de Camela quería dar vida, la concursante no se lo pensó dos veces antes de decir Dioni. Y arriesgar a veces, da sus frutos.

Los primeros acordes de ‘Lágrimas de amor’ inundaron el escenario de ‘Tu cara me suena 11’, y de repente el plató se convirtió en una verbena en la que, acompañada de Ángeles de Camela, Conchita recordó al jurado todo el potencial que tiene aún por mostrar. Completamente convertida en Dioni, Chenoa y compañía no daban crédito a lo lograda que había quedado la imitación de la cantante. «Sois dos gotas de agua separados al nacer, lo has bordado», señaló Silvia Abril entre aplausos del público.

Juanra Bonet desconcierta a todo ‘Tu cara me suena 11’ con la música de Vitas

Después de «camelarse» al jurado y fundirse en un abrazo con sus compañeros, Conchita, acompañada de Dioni y Ángeles, se sentó en el sofá para dar paso a uno de los momentos más psicodélicos de la noche. Enfundado en un traje de lo más marciano y rodeado de bolas de discoteca y personajes de lo más pintorescos, Juanra Bonet se subió al escenario decidido a clavar en cada gesto a Vitas y su ‘The 7th Element’.

El peculiar estilo del cantante jugó en contra del comunicador, que dejó algo confuso al jurado y no se adentraron demasiado en si Bonet había superado o no el reto. «No he entendido nada… todo en general ha sido un poco estrambótico», señaló Chenoa recuperando la noción del espacio-tiempo que el galimatías ruso le había robado durante el número. Puede que fuese porque faltaba Àngel Llàcer para recordar que Juanra Bonet puede ganar ‘Tu cara me suena’, pero el jurado pareció olvidarlo a la hora de las puntuaciones.

Raquel Sánchez Silva sigue su camino a la cima y Supremme De Luxe triunfa como el Dúo Dinámico

Del eurodance ruso al más puro estilo 2001, ‘Tu cara me suena 11’ rebajó el tono de la noche con un icono más de andar por casa, Massiel. Y según Raquel Sánchez Silva comenzó a bajar las escaleras cubierta de joyería y un total look negro de infarto, dejó claro que lo que hizo con Dua Lipa hace unos días no fue un espejismo, a partir de ahora, solo piensa seguir subiendo. Arrastrando la cola de su vestido y el cable del micrófono, la presentadora se transformó por completo en la vida eurovisiva al ritmo de ‘Eres’.

Si bien Raquel Sánchez Silva consiguió mantenerse con respecto a la semana pasada en el ranking, quien tenía decidido escalar como nunca en las puntuaciones fue Supremme De Luxe. Esta semana dejó atrás por primera vez en el concurso los agudos y las divas imposibles para hacer frente al Dúo Dinámico. Y aunque no le hacía falta para brillar, llamó a un amigo para ofrecer su versión más lograda de ‘Quisiera ser’.

Codo a codo con Raúl Pérez, la drag queen consiguió reafirmarse una gala más como una de las verdaderas promesas de la edición, que gala tras gala va superando todos los obstáculos y brillando con más luz propia según pasan las semanas. Con mirada tímida, jerseys rojos y guitarra en mano, el último dúo de la noche consiguió puso de pie a todo el público y despertó algo de nostalgia entre el jurado. «Me habéis devuelto a mi juventud», aseguró Lolita.

Julia Medina se alza con la victoria como Ana Mena

Y a pesar de que el nivel volvió a elevarse una noche más en ‘Tu cara me suena 11’, esta gala estaba condenada a repetir ganador una vez más. Si bien Raoul Vázquez quedó descartado de lo más alto del podio por su desafortunada interpretación de esta quinta gala, David Bustamante podría haber sido el elegido para repetir victoria, pero Julia Medina tenía un as bajo la manga esta semana con Ana Mena. La malagueña poseyó por completo a la antigua triunfita que soltó la melena rubia al viento y clavó incluso los momentos de la actuación en la que la intérprete de ‘Madrid city’ se quedaba sin aire en el número original.

«A ti no hay nada que se te resista. Lo que te den lo haces muy bien, llevas muchas galas manteniendo ese sobresaliente y creo que no te vas a mover mucho de esa zona», sentenció Chenoa que, puso en palabras toda la fascinación del jurado con Julia Medina. Su enérgica interpretación combinada con la cuidada técnica vocal que alabaron el resto de los jueces, le valió a la antigua triunfita para hacerse con segunda victoria en lo que va de edición, manteniendo su alta posición en el ranking general.

Votos del jurado:

David Bustamante: 44 (12)

Supremme De Luxe: 41 (11)

Julia Medina: 41 (10)

Conchita: 41 (9)

Raquel Sánchez Silva: 32 (8)

Miguel Lago: 26 (7)

Raoul Vázquez: 23 (6)

Valeria Ros: 20 (5)

Juanra Bonet: 20 (4)

Votos del público:

Julia Medina: 12

David Bustamante: 11

Supremme De Luxe: 10

Conchita: 9

Raquel Sánchez Silva: 8

Miguel Lago: 7

Juanra Bonet: 6

Raoul Vázquez: 5

Valeria Ros: 4

