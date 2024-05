Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del lunes 20 de mayo?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá el próximo lunes 20 de mayo su capítulo 59 en Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras la caída y la gran preocupación de Damián y Begoña, los médicos les comunicaban una dolorosa noticia: tenían que operar a Jesús a vida o muerte.

Por su parte, Marta volvía a visitar a Fina para pedirle disculpas porque le había mentido con la conversación que tuvo con Jaime. Y tras querer ocultárselo, la De La Reina le contaba a su chica que su marido ha decidido quedarse en Toledo para intentar arreglar su matrimonio.

Mateo conseguía dar con el joven que atracó la tienda e hirió a Fina y a él mismo y trataba de ayudarle pero el vándalo se negaba a que le ayude. Después, Mateo le pedía a Damián que quitara la denuncia hacia el chico pero el patrón se oponía a su petición.

Andrés trataba de imponerse a Luis y le decía que si no es capaz de sacar adelante el perfume le apartará del proyecto y Luis no dudaba en decirle que parecía su hermano Jesús con esa actitud. Paralelamente, Joaquín descubría que Luz está tratando en el dispensario a gente ajena a la fábrica.

En la tienda, Claudia y Carmen se reconciliaban definitivamente mientras en el dispensario Luis creía que pueden sufrir un nuevo boicot de manos de Gonzalo y le decía a su hermano Joaquín que tenga cuidado con él. Paralelamente, Gonzalo volvía a hablar con alguien en la cantina por teléfono y se le oía decir cuál es su nuevo plan: robar la fórmula del perfume.

Andrés y Begoña hablaban en el hospital y se apoyaban el uno al otro ante la preocupación por el estado de Jesús. Justo en ese instante, el doctor les comunicaba que no puede saber cuál será el resultado de la operación y que no saben si el De La Reina despertará o no tras la operación.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 60 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el lunes 20 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 60 de ‘Sueños de libertad’

Después de su operación parece que el estado de Jesús mejora. Así se lo comunica Jaime a Damián tranquilizando a su suegro. Paralelamente, Jaime le confiesa que tiene una plaza para trabajar en Madrid pero que Marta se niega a trasladarse a la capital con él. Y como solución, el patriarca le deja caer a su yerno que quizás podría haber un puesto para él en la zona.

Pese a que Jesús sigue inconsciente, Andrés aprovecha para abrirse con él y pedirle perdón por sus enfrentamientos y que ha sido injusto con él y que a partir de ahora intentará que su relación de hermanos sea buena y le llega a decir que le admira por haber salido adelante tras el asesinato de su primera mujer, Clotilde. Por su parte, Begoña que ha escuchado su conversación, confiesa que cuando Jesús despierte se volcará en él y todo cambiará.

Mientras están tomando algo en la cantina, Joaquín le promete a Gonzalo que le dará un puesto indefinido en la fábrica cuando quede alguna vacante por todo lo que está haciendo por ellos. Pero Gonzalo aprovecha la ocasión para meter cizaña y conseguir su objetivo: que los Merino se enfrenten a los De La Reina.

Damián se presenta en el dispensario y Luz que piensa que ha ido porque se ha enterado de que está atendiendo a gente ajena a la colonia y a la fábrica intenta justificarse. No obstante, el patrón le dice que su visita se debe a que aunque le prometió que su puesto como doctora no peligraba ahora ha decidido nombrar a Jaime nuevo médico del dispensario para que así su yerno no tenga que irse de viaje y descuidar su matrimonio.

Tras la conversación con Luz, Damián le comunica a Jaime su decisión de que sea el nuevo doctor del dispensario. Sin embargo, lo que no se esperaba el De La Reina es que su yerno se negara a que la doctora Borrell dimita de su cargo. Esa decisión de que Luz deje el dispensario tampoco le hace ninguna gracia a Marta, pero su padre sigue en sus trece. Paralelamente, Luz le anuncia a Fina que a partir de ahora quién cure sus heridas será Jaime y al enterarse la dependienta se viene abajo al saber que ahora su relación con Marta puede acabarse.

Pese a que Rafa, el joven delincuente que trató de robar en la tienda, le dijo que no quería su ayuda, Mateo vuelve al reformatorio para tratar de ayudarle y le promete que intentará que Fina le perdone por haberla dejado malherida y postrada en cama durante unos días.

Por otro lado, después de descubrir el embarazo de Claudia, don Agustín acude a la tienda para hablar con la joven y hacerle una propuesta para ayudarla con su embarazo. Así, el cura le recomienda que acuda a un convento en el que acogen a jóvenes embarazadas y que buscan familias adoptivas para los bebés. Y parece que Claudia está dispuesta a aceptarlo, todo lo contrario a Caren que considera que su amiga debería contarle la verdad a Tasio.

Gonzalo se encontraba en el despacho de Jesús robando la fórmula de Luis cuando este y Joaquín irrumpían allí y se topaban con el trabajador. Gonzalo aprovechaba para fingir un fuerte dolor en la pierna pero rechazaba acudir al dispensario. Algo que hacía que Luis siga sospechando que él está detrás de lo que les ha pasado con los perfumes y consigue que Joaquín también empiece a dudar de él. Paralelamente, Luis le confiesa a Andrés que ha descubierto como sacar adelante el nuevo perfume de manera fácil y barata.

Luz acude al hospital para interesarse por el estado de Jesús pero sobre todo para contarle a Begoña que deja la colonia pues Damián ha decidido sustituirla por Jaime. Y Begoña le dice que no se quedará con los brazos cruzados e intentará convencer a su suegro para buscar otra solución.

Con Begoña cuidando de Jesús en el hospital es María quien se hace cargo de Julia, que no para de pedir poder ir a visitar a su padre después de que días antes lo rechazara. Y cuando nadie la ve, la niña desaparece de la mansión. Poco después, Julia aparece en la habitación de Jesús justo cuando este despierta por fin. Al ver a la niña, Jesús le confiesa que le quiere mucho y Begoña que también está presente no duda en fundirse en un abrazo junto a la pequeña y a su marido.