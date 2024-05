Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del viernes 17 de mayo?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá este viernes 17 de mayo su capítulo 59 en Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, después de su terrible accidente, Jesús se despertaba en el hospital completamente confuso y sin recordar nada de lo que le ha pasado. Tras tener una conversación con Begoña le pedía perdón intentado pegar a Julia pero prohibía que la niña acuda a verle. Tampoco Julia quiere ir a ver a su padre, lo que hace que Digna y Damián sospechen de que algo sucede.

Tras enterarse del embarazo de Claudia, Carmen le decía que se lo tienen que contar a Tasio pero Claudia le dice que no, que esto es algo que tiene que solucionar ella sola y que no le quiere arruinar la vida a Tasio y que sus planes es irse fuera y dar el niño en adopción. Pero Carmen no está de acuerdo y trataba de contárselo a Tasio pero al final se echaba atrás.

Marta acudía a ver a Fina al dispensario y le contaba que su hermano ha tenido un accidente y ahora tiene más carga de trabajo y no podrá acudir a verla todo lo que quiera. Por ahora, la De La Reina prefiere ocultarle a Fina que Jaime ha decidido quedarse en Toledo para no preocuparla más mientras se recupera.

En el laboratorio, Luis descubría que todas las muestras de los perfumes están mal porque la nevera estaba desenchufada y que ahora va a tener que empezar a trabajar desde cero. Todo después de que Gonzalo le devolviera a Joaquín las llaves en la cantina. Y Luis piensa que todo ha sido un sabotaje pero Joaquín se lo quita de la cabeza pues no cree que nadie de la fábrica haya sido capaz de hacer algo así.

Con Jesús hospitalizado, son Andrés y Marta quienes tienen que tomar las riendas de la empresa familiar. Con el sabotaje de los perfumes, Andrés se veía obligado a tomar una decisión importante como nuevo jefe pero lo que le proponía a Luis, a su primo no le gustaba. Después, Damián le reprochaba a su hijo que no tome medidas aunque sean duras y que se debe imponer a su primo.

Tras encontrarse bien, Jesús habla con Begoña y le dice que quiere pedir el alta porque está preocupado por la empresa pero ella le pide que esté en reposo para curarse del todo. Justo cuando se levanta, el De la Reina se desplomaba al suelo.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 59 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el viernes 17 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 59 de ‘Sueños de libertad’

Tras la caída, Damián le pregunta a Begoña que le pasa a su hijo porque cree que hay algo que provocó el accidente y que su hijo está preocupado por algo. Justo entonces los médicos les comunican que ha sufrido una hemorragia interna y que tienen que operarle a vida o muerte.

Por su parte, Marta vuelve a visitar a Fina para pedirle disculpas porque le había mentido con la conversación que tuvo con Jaime. Y tras querer ocultárselo, la De La Reina le cuenta a su chica que su marido ha decidido quedarse en Toledo para intentar arreglar su matrimonio.

Mateo consigue dar con el joven que atracó la tienda e hirió a Fina y a él mismo y trata de ayudarle pero el vándalo se niega a que le ayude. Después, Mateo le pide a Damián que quite la denuncia hacia el chico pero el patrón se opone a su petición.

Andrés trata de imponerse a Luis y le dice que si no es capaz de sacar adelante el perfume le apartará del proyecto y Luis no duda en decirle que parece Jesús y no él porque piensa que lo que se espera de él es eso. Paralelamente, Joaquín descubre que Luz está tratando en el dispensario a gente ajena a la fábrica.

En la tienda, Claudia y Carmen se reconcilian definitivamente mientras en el dispensario Luis cree que pueden sufrir un nuevo boicot de manos de Gonzalo y le dice a su hermano Joaquín que tenga cuidado con él. Paralelamente, Gonzalo vuelve a hablar con alguien en la cantina por teléfono y se le oye decir cuál es su nuevo plan: robar la fórmula del perfume.

En el hospital, Begoña sigue muy preocupada porque no sabe nada de la operación de Jesús. Cuando Andrés llega allí, Begoña no duda en decir que tiene un mal presagio. Y en plena conversación de los cuñados aparece el doctor y les dice que no sabe decirles cuál puede ser el diagnóstico y que no saben si Jesús despertará tras la operación.