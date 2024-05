El programa ‘Fiesta’ se apunta una exclusiva que coloca a Ángel Cristo en un muy mal lugar

Este sábado 18 de mayo ‘Fiesta’ ha dado una gran exclusiva relacionada con Ángel Cristo. El periodista Sergio Pérez ha sido el encargado de soltar la bomba que desenmascararía al hijo de Bárbara Rey al destapar su gran mentira.

El colaborador se citó hace unos días con una persona con la que iba a realizar una entrevista «sobre el tema de las Campos». Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando, sin venir a cuento, esta persona empezó a hablar de un tema completamente distinto. De esta forma, le confesó que fue él quien realizó las grabaciones de Bárbara Rey y Juan Carlos I. «Me cuenta con pelos y señales por qué y cómo hizo ese material. Se cae por completo la versión de Ángel Cristo», empezó anunciando el periodista.

«¿Has localizado a la persona que hizo las grabaciones? ¿Cómo das con la persona que ha grabado esto?», preguntó, incrédula, Emma García. Acto seguido, su compañero le contó cómo se había producido todo: «Yo quedo para hacer una entrevista de un tema diferente al de Bárbara Rey y en ese sitio donde a mí se me cita está esta persona».

«Perdona, pero esta persona no ha hablado nunca. ¡Me parece un notición, un bombazo, una exclusiva que hace tiempo no manejamos en los programas! Tira por tierra todas las versiones escuchadas hasta ahora», aseguró la presentadora, impactada por el trabajo de investigación llevado a cabo por el programa.

La versión que echa por tierra lo contado por Ángel Cristo

Aunque no ha dado el nombre de esta misteriosa persona, sí que ha explicado que está relacionada con el clan Campos. Sergio Pérez ha contado a Emma García que tras realizar la entrevista, en un ambiente de total confianza, le confesó que fue él, y no Ángel Cristo jr, el que hizo las famosas fotografías de la vedette con el rey emérito.

«He dado con las fotos por casualidad. Yo había quedado con una persona en un sitio para hacer algo que no tenía nada que ver con Bárbara Rey y al llegar allí esa persona que me esperaba me muestra en un vídeo cómo fue efectivamente él quien hizo las grabaciones del rey emérito y Bárbara Rey», ha explicado el colaborador de ‘Fiesta’.

Sin previo aviso, esta persona le mostró un vídeo en el que se puede ver a él mismo colocando las cámaras de vigilancia en casa de la madre de Ángel Cristo. «Me dijo que las instaló por petición de una agencia de investigación. La excusa que le dan para poner esas cámaras es que en esa época, en esa urbanización, se estaban cometiendo muchísimos robos. No le dicen ‘vas a grabar esta escena’ ni nada», contó el redactor de ‘Fiesta’.

Sergio Pérez ha explicado que este vídeo, que probaría la autoría de las grabaciones, se encuentra a apenas nueve kilómetros de distancia de las instalaciones de Mediaset. Esta versión desmontaría lo contado por Ángel Cristo en ‘¡De viernes!’. Según el actual concursante de ‘Supervivientes 2024’, habría sido él el encargado de realizar las fotos de su madre y el rey de España. Si bien Marisa Martín Blázquez ha recordado que el hijo de Bárbara Rey aseguró que «él tomó una serie de fotografías, no que grabase nada».