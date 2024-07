Bárbara Rey causa estupor con lo que llega a colar contra el Gobierno en TVE: fíjate en su pulsera

Bárbara Rey reapareció este miércoles en ‘Lazos de sangre’ para comentar la trayectoria de Peret, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido. La vedette ha sido señalada en redes sociales por llevar una pulsera de España durante la emisión con un mensaje incendiario. Desde su muñeca, se pudo leer el mensaje en pantalla de «Gobierno dimisión».

‘Lazos de sangre’ recordaba en su último programa a Pedro Pubill Calaf, más conocido como Peret. Para repasar la trayectoria de uno de los máximos exponentes de la rumba catalana, el espacio presentado por Jordi González contó con la visita de la madre de Ángel Cristo. La vedette acudió al debate para recordar la ocasión en la que pudo trabajar con el artista en una película.

Bárbara Rey cuela un incendiario mensaje en ‘Lazos de sangre’

Valeria Vegas, Silvia Tarragona, Juan Sanguino, Nacho Montes, Juan Valderrama y Bárbara Rey completaron el elenco de colaboradores del debate de este miércoles. Y aunque en un principio, desde los planos más alejados del plató no se podía ver bien a la actriz, hubo un detalle del atuendo escogido por la madre de Sofía Cristo que ha causado revuelo en redes.

La artista escogió un vestido rojo que eligió acompañar con una serie de pulseras entre las que se encontraba una de España. Más allá de lo que parecía un gesto patriótico por parte de la vedette desde fuera, según se fue acercando la cámara los espectadores pudieron leer un curioso mensaje grabado en el complemento: «Gobierno dimisión».

¿Bárbara Rey con una pulsera de 'Gobierno dimisión' en el 'prime time' de la tele pública? 🙄 pic.twitter.com/q3eae1IIUD — Juanfran Moreno (@juanfranmoreno_) July 25, 2024

Si bien Bárbara Rey logró colar el incendiario mensaje durante toda la emisión con éxito, hubo un momento en el que la cámara lo captó con más detalle durante el debate. Fue cuando Jordi González se acercó a la vedette y se puso de rodillas junto a ella. «Tener hijos es complicado, duele», aseguró el presentador buscando una respuesta de la invitada. «Vuelve a doler todavía más, porque no te lo esperas. ¿Por qué me preguntas esto?», contestó Bárbara mientras el programa conseguía un primer plano de la pulsera.

«Eres una mujer fuerte y valiente»

«Porque eres una mujer fuerte y valiente», insistió el presentador de ‘Lazos de sangre’ mientras la vedette reflexionaba sobre su relación con el artista y cómo le ha inspirado en su vida. «Igual que Peret, soy una persona muy creyente, y creo que Dios me ayuda. Creo que todos tenemos a Dios dentro y a mí me ayuda», aseguró Bárbara. Entonces, Jordi González dejó caer lo que ambos personajes tenían en común.

El comunicador recordó entonces como Peret, al igual que ella, rompió las relaciones con su hijo. Pero Jordi no se quedó ahí, y preguntó a la colaboradora puntual si sabía cuál fue el motivo de ese distanciamiento. “A mí nunca me lo contó. Tuvo problemas con él durante mucho tiempo, porque quería que estudiara. Quería dedicarse al mundo de la música, tenía olfato para el mundo artístico y sabía las posibilidades que tenía su hijo, y ya no sé más. Era muy celoso de contar su vida privada y, sobre todo, familiar», explicó Bárbara Rey sin dar más detalles.