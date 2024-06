Jordi González vuelve a ‘Lazos de sangre’ y aclara si sustituirá a Jaime Cantizano: «No he venido a madrugar»

Este miércoles 12 de junio TVE estrena la nueva temporada de ‘Lazos de sangre’. Y lo hace con una entrega dedicada a repasar la vida y la trayectoria de uno de los toreros más emblemáticos de nuestro país, Paquirri. Tras el documental en el que participarán Bárbara Rey y la novia americana que tuvo el diestro llegará el turno del debate que por segundo año consecutivo conducirá Jordi González.

De este modo, Jordi González hará doblete en TVE pues además de ‘Lazos de sangre’ seguirá al frente de ‘D Corazón’ los sábados y domingos junto a Anne Igartiburu. Sobre ello le preguntamos en esta entrevista que concedió el catalán a varios medios, entre los que estaba El Televisero.

También le preguntamos por el fichaje de Chelo García-Cortés por esta temporada y si se animaría a presentar ‘Mañaneros’ ahora que Jaime Cantizano abandonará el programa tras su salto a las tardes de Onda Cero desde el próximo otoño.

Es tu segunda temporada al frente de los debates de ‘Lazos de sangre’, ¿cómo lo afrontas?

Con ilusión, con ganas y con ánimo también, ¿sabes? Porque tengo muy buen recuerdo del año pasado.

Has dicho durante la rueda de prensa que las novedades como el nuevo plató son un estímulo…

Es un estímulo siempre hacer un programa que te gusta y que el programa lo renueve, es un triple estímulo. Pero además, en este caso, me hace mucha ilusión este plató, porque el año pasado, para mí, era un plató oscuro, que no digo que fuera feo, digo que era oscuro, como muy de noche. Entonces, me apetece más que tenga luz y que todo se vea mejor.

Las responsables de ‘Lazos de sangre’ y la directora de magacines de TVE se han mojado al decir su documental favorito. ¿Cuál es el tuyo de los ocho que componen esta temporada?

¿Sabes qué pasa? Que como yo tengo el conocimiento de lo que ha supuesto elaborar cada uno. A mí particularmente me gustan más Ana y Víctor que Carmen Martínez Bordiú como personajes. Como documental, pues el de Carmen es una obra maestra como documental. Entonces, todos están muy bien, de verdad.

Sabemos que Bárbara Rey participa en el documental del estreno dedicado a Paquirri. ¿Pero en qué medida va a ser su participación? No sé si habrá alguna llamada en directo y que participe en el debate del plató….

No lo sé. Ya sabeis que el presentador realmente es el penúltimo en enterarse de las cosas, ¿no? Porque si deciden mis compañeros que Bárbara entre por teléfono, Bárbara quiere entrar por teléfono, la conexión es posible y hay cobertura y entra por teléfono, es algo que yo sabré cuando entre por teléfono, pero no el día antes. Y eso es lo bonito el morbo de no saber qué va a pasar y a lo que nos vamos a enfrentar cada semana.

Aquí hay un montón de personas, muchas, que trabajan, algunas desde noviembre, en este programa. Y luego, muchas horas todos los días. Aquí, al final, el que llega soy, me dan el material y me dicen, defiende esto como puedas y es lo que hago, defenderlo como pueda. Pero yo no tomo las decisiones ni el orden de los documentales ni de nada, de nada, es decir, yo defiendo en directo lo que han trabajado mis compañeros, que han sido los que han decidido si va antes Paquirri que Rafael, o si se pone a la novia americana de Paquirri o no se pone. Entonces ahí el presentador, y quien diga lo contrario miente, tiene poco que aportar.

¿Y con respecto a los colaboradores puedes elegir a los que participan en el debate?

Si me hablaran de algún colaborador que particularmente me resultara detestable, pediría por favor, por favor, que no estuviera. En ningún caso montaría una guerra que diría, o X o yo, pero puede pasar alguna vez muy pocas, porque me llevo bastante bien con la gente.

¿Lo has hecho alguna vez?

No, creo que no. Bueno sí, una vez. Fue una persona que colaboraba, no digo colaborador, ninguna persona que colaboraba, en un debate de Gran Hermano, o sea, fíjate, no tiene entidad, ¿no? Pero si pasara que alguien me resulta insoportable, preferiría pedir, por favor, que lo sustituyeran.

Además de ‘Lazos de sangre’, sigues en ‘D Corazón’ los fines de semana. ¿Qué balance haces y qué piensas de los datos de audiencia que no son demasiado boyantes? ¿Cómo te sientes en un espacio de corazón más clásico?

No es el formato en el que yo me pueda sentir. Bueno, es que claro, lo que diría ahora va a ser el titular de la entrevista. Entonces, es un formato que hago a gusto porque la gente que lo hace es profesional y es de Primera División. Lo hago por eso, si fueran amateurs o fueran bordes o fueran tontos, pues no lo haría, ¿no? Pero en este caso se da la circunstancia de que son buenas personas, inteligentes, listas y espabiladas.

Se habló mucho antes del estreno de la relación que teníais Anne Igartiburu y tú y cómo iba a ser trabajar juntos. Ahora que ya llevais unos cuantos meses, ¿cómo está siendo trabajar con ella?

Es como un balneario. Estar con Anne trabajando es como estar en un balneario.

Con quien vas a volver a trabajar en ‘Lazos de sangre’ es con Chelo García-Cortés…

Si, va a ser un revival. Tenemos unas complejidades ella y yo, de tantos años, que mirándonos nos intuimos. Eso pasa cuando con alguien has trabajado mucho tiempo. Yo ya la veo en televisión, en otros programas, donde no estoy yo, pero como espectador, casi puedo intuir lo que está pensando, lo que está encima.

¿Cuándo fue la última vez que coincidisteis los dos?

Pues fue en ‘Supervivientes’. Ella estaba nerviosa y yo traté de tranquilizarla diciéndole sabes que soy yo. Y ella se relajó al saber que quien estaba al frente de ese debate era Jordi González. Y es que recuerdo que la tuve que comunicar una mala noticia y es que la persona que ella esperaba que fuera a visitarla, por razones personales, no podía volar tantas horas. Y yo le tuve que decir que lo sentía pero que era la única concursante que no iba a recibir visitas.

¿Cómo va a ser trabajar en verano y en un verano con tantas competiciones deportivas como la Eurocopa y los JJOO delante?

Pues un verano de lujo. Lazos de sangre vuelve a La 1 y habrá claro el arrastre de los futboleros pues espero estar a la altura y que muchos se queden con nosotros. Todo lo que sume es bienvenido, ¿no? Es decir, sí, claro, me va a dejar un buen arrastre, sí. ¿Sabremos aprovecharlo? Lo veremos.

¿Y cómo vas a llevar volver a quedarte sin vacaciones?

¿Quién dice que no voy a tener vacaciones? No, yo las haré cuando pueda, cuando acabe el programa o cuando tenga un hueco. No hace falta hacer vacaciones en agosto. Casi nunca he hecho vacaciones en agosto, siempre he trabajado en agosto. La ciudad en agosto tiene otra calidad, ¿no? Y es más, o sea son dos vacaciones, las de agosto en la ciudad, que tengo todo esto para mí, y luego las de noviembre en Río de Janeiro, por ejemplo.

Ahora que Jaime Cantizano se va y deja ‘Mañaneros’, ¿te verías o te gustaría hacer las mañanas?

¿Yo madrugar? No, no he venido para eso. Yo madrugué en la radio unos años y ya.