TVE pesca en ‘Ni que fuéramos’ y ficha por sorpresa a Chelo García-Cortés para este programa

Chelo García-Cortés sorprendió el pasado 12 de marzo al estrenarse como colaboradora de ‘Mañaneros’. Sin embargo, la periodista que colabora actualmente en ‘Ni que fuéramos’ -el nuevo ‘Sálvame’-, no volvió a aparecer en el programa que presenta Jaime Cantizano. Eso sí la gallega ha seguido ligada a la cadena pública pues donde si colabora semanalmente es en ‘L’altaveu’, el espacio de La 2 para Cataluña que se ofrece a diario en sus tardes.

Pero ahora, Chelo García-Cortés amplía su idilio con TVE tras fichar por otro de los formatos más emblemáticos de la cadena pública. Hablamos de ‘Lazos de sangre’ donde la periodista debutará como colaboradora junto a otros colaboradores habituales como Rosa Villacastín o Nacho Montes.

Además de Chelo García-Cortés, los debates de ‘Lazos de sangre’ que volverán a estar conducidos por Jordi González, contarán con otras caras nuevas como las de Valeria Vegas, Isabel González (‘Y ahora Sonsoles’, ‘Es la Mañana’) o María Eugenia Yagüe, entre otros.

Chelo García-Cortés, feliz con su fichaje por TVE

Con su fichaje por ‘Lazos de sangre’, Chelo García-Cortés gana presencia en TVE junto a su colaboración en el espacio vespertino de La 2 que conduce Danae Boronat en la desconexión para Cataluña. Lo hace además coincidiendo con el primer mes de emisión de ‘Ni que fuéramos’, el nuevo ‘Sálvame’ que se puede ver a través de Canal Quickie, TEN y la web de El Televisero.

Durante la presentación de ‘Lazos de sangre’ y después en un corrillo en el que se encontraba El Televisero, Chelo García-Cortés se ha mostrado feliz de aterrizar en un espacio como este. «Cuando yo vi a Jordi González presentando ‘Lazos’ pensé ‘¿y a mí porque no me llama? Pero además este año coincidí en una fiesta con Alberto Maeso, que es el que decide todo, y en cuanto me llamaron yo no lo dudé», aseguraba la periodista. «Para mí es un lujo hacer este tipo de televisión, que no quiere decir que la otra no pueda hacerlo porque la puedo hacer y la combinación de las dos pues imagínate«, añadía.

«Hacer tele es lo que me gusta. Me gusta la cámara. Y luego tengo la suerte de poder decirle que sí a Jordi», destacaba Chelo después de que los dos recordaran que Jordi González fue el primero que le dio una oportunidad en televisión en TV3 hace casi 30 años. «La información del corazón sigue interesando, pero de maneras distintas. Ojalá nunca desaparezca la prensa del corazón. Somos los profesionales los que tenemos que lograrlo», sentenciaba al respecto.

Pero si hay algo que a Chelo García-Cortés le cambio fue entrar en ‘Sálvame’. «Sálvame me enseñó a moverme en un plató y a reírme de mí misma y yo por eso voy a seguir llamándole Sálvame», destacaba sin pudor. «Es positivo que existan programas como ‘Lazos’ o ‘D Corazón’ y otros más gamberros como el que hacemos en Quickie», concluía.