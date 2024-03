Chelo García Cortés debuta así en TVE con recado a ‘Sálvame’ y a la nueva estrella de Telecinco

Desde este martes, Chelo García Cortés es parte del equipo de ‘Mañaneros’. Así, la periodista se ha estrenado como nueva colaboradora del magacín de TVE, y su primera intervención no ha pasado desapercibido. Y es que la antigua tertuliana de ‘Sálvame’ no dudó en hacer referencia al cancelado programa lanzando una pulla que sorprendió a todos los presentes.

La comunicadora se une a Lydia Lozano y Terelu Campos, que se encuentra en reposo médico durante estos días, aumentando así la lista de antiguos rostros de ‘Sálvame’ que han dado el salto a la cadena pública.

Cabe decir que el debut de la periodista en el formato presentado por Jaime Cantizano ha tenido algún que otro percance. Nada más comenzar la sección de corazón, podíamos ver ya a Chelo García Cortés sentada junto a sus compañeros y el presentador, pero sin que nadie le diese la bienvenida oficial al programa ni la presentase. Justo entonces entró Anne Igartiburu para hablar de ‘Baila como puedas’ y los momentos de lágrimas de Lydia Lozano, algo que animó a intervenir a la nueva colaboradora.

El accidentado debut de Chelo García Cortés

Chelo García Cortés en ‘Mañaneros’

«Bueno, buenos días», comenzó diciendo la periodista, que no sabía muy bien cómo comenzar a intervenir en el programa sin una presentación previa. «Lydia no quiere fallar. Pero el chuminero estoy convencida de que cuando termine pondrá una escuela de chuminero, porque no hay forma de bailarlo como ella», aseguró la comunicadora sobre su compañera.

Entonces, Jaime Cantizano se dio cuenta de que había ofendido a su nuevo fichaje al no introducirla a los espectadores. «Yo te iba a dar tu tiempo después», señaló el presentador cuando Chelo García Cortés terminó sus primeras palabras en el programa. Sin embargo, la periodista no dudaría en soltar una réplica al comunicador.

«Es que luego si no hablo…», espetó la nueva tertuliana haciendo referencia a las muchas quejas que el equipo de ‘Sálvame’ tenía sobre ella por no participar lo suficiente en los debates. «Aquí no te preocupes, aquí vas a hablar. No te preocupes que yo dejo hablar a todo el mundo«, aclaró el presentador, que se volvió a disculpar con la periodista. «Bienvenida de corazón, luego te iba a dar tu sitio», insistió Cantizano.

Chelo deja al descubierto a la novia de Ángel Cristo Jr.

Y una vez ya comenzó a soltarse en el programa, la antigua compañera de Belén Esteban no dudó en pronunciarse sobre la famosa carta que Bárbara Rey le envió a su hijo Ángel Cristo Jr. «Esta carta está escrita por el abogado de Bárbara Rey. Lógicamente, consensuado con Bárbara y firmada por ella. Pero esta carta, quiero recordarle a la novia de Ángel Cristo que no va dirigida solamente a él», comenzó advirtiendo la comunicadora.

Chelo señaló que, pese a que se está vendiendo como «una carta de madre a hijo», la disculpa de la vedette está dirigida a muchas más personas, entre las que se encuentra su hija Sofía. «Porque a la novia no le ha sentado nada bien», añadió entonces el presentador de ‘Mañaneros’, haciendo que la periodista dejase clara su opinión sobre la novia de Ángel Cristo Jr.

«Bueno, es que a la novia le sientan pocas cosas bien. Yo desde que la conocí, siempre la puse en un sitio porque había algo que no me coincidía, y al final se va a descubrir todo…», comenzó explicando Chelo García Cortés. «Yo avisé a Bárbara y a Sofía. Cuando la vi, eso que te da una vibración… Y la cosa se está descubriendo», sentenció la amiga de la vedette para zanjar el asunto.