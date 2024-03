Ángel Cristo cruza todos los límites en ‘SV’ y amenaza a la organización: «La última vez»

Ángel Cristo no se lo ha puesto nada fácil a Carlos Sobera durante la emisión de ‘Supervivientes 2024‘. En un primer momento, el joven se ha negado a participar en una prueba, lo que le ha generado un primer careo con el presentador. Superado este primer conflicto, el reality ha vuelto a conectar con el concursante para mostrarle el contenido de una carta escrita por su madre con motivo de su cumpleaños. Sin embargo, la reacción del náufrago ha puesto contra las cuerdas a todo el equipo y al mismísimo Sobera.

«Tengo un regalo para ti, un regalazo. Se trata de una carta muy muy especial, la carta que tu madre Bárbara Rey te ha hecho llegar y tú has leído en privado», ha comenzado anunciando el presentador. «Perdón, perdón. A mí no me ha hecho llegar nadie esta carta», le ha cortado Ángel Cristo visiblemente alertado. «Tú tienes conocimiento de una carta que te ha escrito tu madre», le ha replicado Sobera ante lo que el superviviente ha denunciado: «¿Qué carta? ¿Un burofax para que yo no hable?».

Acto seguido, Ángel Cristo se ha negado a escuchar el contenido de la misiva: «No voy a participar en esto. Yo no necesito escuchar ninguna carta de mi madre y además que no me ha llegado en privado nunca. Con lo cual, lo siento muchísimo, pero no tengo nada que escuchar de mi madre». «Tenía entendido que sí, pero si tú me corriges públicamente, yo me la como», ha reaccionado el presentador frente a la actitud altiva del joven: «Yo no sé con quien has hablado. Lo siento mucho, aquí mi madre no participa en este concurso y no va a entrar».

Tras este momento de gran tensión, Carlos Sobera ha procedido a leer el mensaje que Bárbara Rey le enviaba a su hijo con los micros apagados. Un escrito en el que la vedette muestra su «disgusto por la situación» que le ha causado a su entorno. «Todo se hizo para protegerme sobre la grave adicción al juego unido a una época muy difícil por la que os hice pasar», ha reconocido la socialité en la misiva, en la que le pedía perdón. Después de leer el contenido, la conexión con Ángel Cristo se ha retomado y se ha vuelto a tensionar.

❌ Ángel Cristo decide no leer la carta que su madre le ha hecho llegar ❌



📨 @carlos_sobera desvela el contenido de la misma, a la audiencia



🏝️ #TierraDeNadie1

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/Jwqm72hYmL — Supervivientes (@Supervivientes) March 12, 2024

«¡Que sea la última vez!»: La desafiante advertencia de Ángel Cristo que enmudece a Sobera

Una vez Carlos ha vuelto a conectar con el joven, el presentador ha hecho referencia al regalo que no ha querido recibir. Al escucharlo, Ángel Cristo ha estallado: «¿Cuál era el primer regalo? Eso nunca puede ser un regalo. No sé cómo dais cabida en este programa a una maltratadora infantil. Eso nunca es un regalo». Visiblemente tenso, Sobera ha reaccionado: «Yo creo que, ahora te hablo desde mi más sincera honestidad, es una acusación muy grave en la que yo no entro ni salgo. Ya hay quien tiene capacidad para entrar o salir, no es este precisamente el foro para abordar esta cuestión ni es precisamente el tema de ‘Supervivientes’ y menos esta noche en la que queríamos tener un detalle».

Finalmente y antes de cortar la conexión, Ángel Cristo ha colmado la paciencia del presentador al cruzar toda raya y amenazar a la organización: «Pero no me ha gustado nada y os lo debo hacer saber y es lo que pienso. ¡Que sea la última vez, que sea la última vez!». Unas palabras que han terminado por caldear a Sobera, que ha cortado abruptamente el directo con un Ángel muy desagradable: «Un segundito por favor, necesito recuperarme… porque se me ha puesto muy mala leche».