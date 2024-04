La concursante de ‘MasterChef’ que atacó Jordi Cruz no calla más y señala por qué se fue

Tamara, la concursante de la duodécima edición de ‘MasterChef’ que abandonó el programa ante el monumental enfado y el deplorable ataque de Jordi Cruz, ha roto su silencio a golpe de un vídeo en redes en el que carga contra el formato de TVE por ser de todo menos un programa en el que se aprende a cocinar.

Un pronunciamiento que se produce justo cuando RTVE ha tomado cartas en el asunto y ha decidido eliminar de su plataforma y de redes sociales el programa del miércoles en el que el chef catalán se encaró a ella de malas formas sin mostrar empatía por una persona que no soportaba seguir en el concurso por cuestiones de estrés y salud mental. «No debió suceder», lamentan desde la corporación respecto a ese execrable episodio de Cruz contra Tamara.

Es absolutamente intolerable que esto que acaba de pasar en MasterChef se emita en la televisión pública. Luego se nos llena la boca hablando de salud mental, pero mientras no hay psicólogos en la pública, con nuestro dinero sí pagan esta violencia. pic.twitter.com/KSJYeOVnZL — Paola Aragón Pérez (@paragonperez) April 24, 2024

«No sabes realmente cómo es el juego hasta que lo juegas«, empieza diciendo la ex aspirante. Una frase realmente lapidaria con la que refleja su profunda decepción con el talent culinario de Shine Iberia; que por todos es sabido que ha experimentado una degeneración abrumadora edición tras edición y se ha transformado en un espacio muy oscuro, alejado de esa tele blanca que promulgaban.

«Lo de acatar órdenes no es un problema, pero el constante enfrentamiento entre compañeros, el rascar salseo, que juzguen mi trabajo, que se debata a quién quiero más, no aprender cocina… Son algunos de los motivos por los que decidí irme de ‘MasterChef'», ha revelado Tamara, dejando claro que en ese programa se incentiva más el conflicto que la pasión culinaria. Un secreto a voces.

«Hay quien dice que fui buscando la fama. No es por dármelas de diva ni mucho menos, pero en la calle se me reconoce por mi vídeos de finanzas, no por mi paso por ‘MasterChef’. En todo caso les he generado yo más engagement que cualquier otro concursante hasta el momento«, sentencia la joven. Y es que, efectivamente, si se está hablando del programa ahora, es precisamente por su abrupta marcha y por los términos en los que se produjo; con ese condenable trato que recibió de Jordi Cruz cuando decidió poner fin a la aventura.

«Lo más triste es que ser sincero y no intentar caer bien a todo el mundo no gusta. Lamento decir, amigos, que no le vas a gustar a todo el mundo y lo mejor siempre es mostrar tu forma de ser para dejar ir lo que no te hace bien o lo que no te aporta«, asevera Tamara, siendo un grueso palo a ‘MasterChef’.

«Me despido con mi frase preferida: mi personalidad es quien soy y mi actitud depende de quien eres. Es más importante estar bien yo, que decepcionaros a vosotros«, concluye un vídeo en el que elude mencionar a Jordi Cruz.