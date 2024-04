Piden actuar contra Jordi Cruz por lo que se vio en ‘MasterChef’: «Intolerable y miserable»

En la entrega de este miércoles 24 de abril en ‘MasterChef’ se ha vivido un abandono voluntario. El de Tamara, que no soportó más la presión y decidido poner fin a su aventura en el talent culinario. La actitud de Jordi Cruz ante esta decisión de la concursante rusa fue muy criticada por los usuarios de las redes sociales que estaban viendo el programa.

Todos los aspirantes han tenido que enfrentarse a un primer reto para comprobar su compenetración. Para ello, han tenido que elaborar una pizza vegetariana con una base de hortalizas. Miki Nadal, ganador de la sexta edición de ‘MasterChef Celebrity’ ha acompañado al jurado. Laura Sánchez y Vicky Martín Berrocal, ambas exconcursantes de la versión ‘Celebrity’ también han realizado su propia pizza. Finalmente la prueba la ganaron María y Alberto.

Después, los concursantes se han dirigido a Las Palmas de Gran Canaria para disfrutar de sus famosos carnavales. Allí, cada equipo realizó dos platos de un menú firmado por el chef Borja Marrero. Los aspirante se dividieron en dos equipos, uno capitaneado por María, y otro por Alberto. Sin embargo, lo más sorprendente de todo llegó momentos antes de la prueba eliminatoria, cuando Tamara decidió abandonar el concurso.

Tamara decide abandonar voluntariamete ‘MasterChef’

Hace dos días, la joven ya sorprendió a la audiencia, compañeros y jurado al reconocer que había descubierto que su sueño no era dedicarse al mundo culinario: «Prefiero gestionar que cocinar». Unas palabras que sentaron muy mal a Jordi Cruz, quien cargó duramente contra ella: «Si estuvieras hablando conmigo, estarías saliendo por la puerta. Me ofende lo que estás diciendo».

Finalmente, en la entrega de este miércoles, Tamara decidía abandonar las cocinas de ‘MasterChef’, justo antes de la prueba eliminatoria, que acabó con la expulsión de David. Así explicó su determinación: «Es cierto que hay momentos en los que he disfrutado mucho, pero constantemente siento que hay momentos en los que me siento más y otros, los que menos cómoda». «Mis compañeros, muchos, se lo merecen más y no me veo en la final, así que me voy», sentenció la rusa.

La joven confesó que se iba «voluntariamente» porque sentía que «no estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, en tensión, con presión». Visiblemente enfadado, Jordi Cruz le espetó: «Pepe te está haciendo preguntas. Yo no te haría ninguna. Solo te diría: ‘Muy bien. Chao'».

Maria del Monte y Patricia Conde caminaron para que Tamara pudiese correr



Asi ha sido el abandono voluntario de la concursante de #MasterChef:pic.twitter.com/jOlicM3YvI — telemagazine (@telemgzn) April 24, 2024

Duras críticas a Jordi Cruz por su actitud: «Es lamentable»

Esta actitud tan deplorable de Jordi Cruz, con una falta de empatía, de consideración y de respeto mayúscula, está provocando miles de reacciones condenatorias y de indignación, pidiéndose un toque de atención severo y lamentándose que productora y TVE como cadena pública permitan este tipo de comportamientos inadmisibles.

«Es absolutamente intolerable que esto que acaba de pasar en MasterChef se emita en la televisión pública. Luego se nos llena la boca hablando de salud mental, pero mientras no hay psicólogos en la pública, con nuestro dinero sí pagan esta violencia», lamenta la periodista Paola Aragón Pérez.

«Si tensas la cuerda y pones al límite a los concursantes, como conductor de programa tienes que saber reaccionar. Una televisión pública no puede permitirse la contestación de Jordi Cruz, y mucho menos un programa editado. Esto falla desde lo más alto», reflexiona otro seguidor del formato, apuntando directamente a RTVE.

.@rtve tenéis que darle una repensanda a lo que hacéis en @MasterChef_es. Por la audiencia, el jurado tiene una clara tendencia a meter cizaña, a crear enfrentamientos, por el show. El show en si funciona y no necesita de estos drama, y ya hay otras cadenas privadas que hacen… — Pau Brunet (@PauBox) April 25, 2024

Es absolutamente intolerable que esto que acaba de pasar en MasterChef se emita en la televisión pública. Luego se nos llena la boca hablando de salud mental, pero mientras no hay psicólogos en la pública, con nuestro dinero sí pagan esta violencia. pic.twitter.com/KSJYeOVnZL — Paola Aragón Pérez (@paragonperez) April 24, 2024

Jordi Cruz es el mayor capullo que he visto en mucho tiempo. Sí, será muy bueno y con mucha estrella Michelín pero es un capullo de cuidado.



Si trata así a la gente del concurso (que lo vemos todos) a saber qué hará con los cocineros a sus órdenes.



Para él, parar y pedir ayuda… https://t.co/yiOhcCU3zP — Carlos ⚖️🐱 (@suker778) April 25, 2024

Hay alguien mas miserable que Jordi Cruz

@JordiCruzMas https://t.co/YZSgv1iWf4 — Bruno Thevenin (@BrunoThevenin) April 25, 2024

Si tensas la cuerda y pones al límite a los concursantes, como conductor de programa tienes que saber reaccionar. Una televisión pública no puede permitirse la contestación de Jordi Cruz, y mucho menos un programa editado. Esto falla desde lo más alto. https://t.co/ZpU3DYKaD6 — Ana Cermeño (@lacerme) April 25, 2024

Jamás he visto este programa ni lo veré, pero la actitud de los presentadores y sobre todo Jordi Cruz con esa mala educación y soberbia, no debería permitirse. @La1_tve Luego se nos llena la boca con lo de la salud mental. Es vergonzoso.



pic.twitter.com/sg3qvGwThg — TheGunslinger🐀🐾🛸👽 (@UrkoThGnslngr) April 25, 2024

Hay que cerrar el programa este de mierda y quitarlo de la parrilla y de las emisiones. https://t.co/KVg4Fnoa7w — 𝑬𝒎𝒊 💛 (@herremii_) April 25, 2024

Que asco @MasterChef_es que tío más impresentable el tal Jordi Cruz https://t.co/jDBHYdTDoM — Inés M Villegas (@inesita_mv) April 25, 2024

Espero un comunicado de @rtve pidiendo disculpas públicas a esta persona y poniendo en su sitio al impresentable del "chef" que la ha tratado como basura por decir algo tan comprensible como que su salud y la de sus seres queridos están por encima de todo. Ya tardan https://t.co/1z8LU3XCJe — Cristian (@Cristb73) April 25, 2024

¿Soy la única persona que piensa que Don Soberbio Jordi Cruz tiene que estar fuera de televisión?

Este programa no respeta nada, por cosas como esta dejé de verlo.

Cuanta razón tiene @XusoJones cuando se refiere a este programa. #MasterChef pic.twitter.com/htolx98wtA — Srta. Gilabert (@Srta_Gilabert) April 25, 2024

Que puta basura MasterChef. Hace años que no lo veo precisamente por lo mierda que son sus jueces https://t.co/YEKL7EoppI — 🏳‍🌈 Jorge Godoy 🇪🇺 (@godoitos) April 25, 2024

¿Lo de Jordi? Cuestionable, por no decir bochornoso y deleznable — Adolfo Rodríguez 🔴🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@AdolfoRH) April 25, 2024

Espero que haya un toque de atención a #MasterChef, y, concretamente, a Jordi Cruz.

Van a edición por polémica. Qué reputación…

Y ayer, mínimo histórico en #audiencias. https://t.co/e46H5upSmt — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) April 25, 2024

Imaginaos si el Jordi Cruz malo trata así a la gente con cámaras delante, cómo tratará a la gente que depende de él cuando no hay cámaras. — Antonio Nuño Díaz (@AntonioNuoDaz) April 25, 2024

Lo de Jordi Cruz no sorprende, lo del terraplanista, tampoco. Lo jodido es que uno y otro estén cobrando de la pública y no en la cochiquera https://t.co/7VjjcKCWqn — Jesús Redondo (@JesusRedondoCon) April 25, 2024

La actitud de Jordi Cruz por mucho que sea un programa de televisión es pésima #Masterchef https://t.co/5NHvK4w1t3 — Victor (@NVictorN) April 24, 2024

Jordi Cruz demostrando que puede ser más gilipollas que ayer pero menos que mañana. Menudo subnormal.

Luego vais dando lecciones de salud mental y todas esas cosas… — Egoitz Madrid (@Egoitz_Madrid) April 24, 2024

Intolerable la actitud de Jordi en la televisión pública.

Y para colmo, el terraplanista legionario coronando el momento.

Madre mía, de verdad… — 🖤🦋S🦋🖤 (@sylvmaz) April 25, 2024

Efectivamente, es más importante estar bien tú que aceptar ciertas cosas solo porque estás en un programa de TV



BRAVÍSIMA @tamaramchef12

Muy mal @JordiCruzMas hoy y Pepe el programa anterior. https://t.co/siB27RRzvf — Khal 🥭🐱🦊 (@PuraSombra_) April 25, 2024