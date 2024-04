‘MasterChef’ expulsa al terraplanista David y lo que pasa antes de irse llama la atención

Esta semana, ‘MasterChef 12’ ha tenido ración doble en el prime time de La 1. Tras la expulsión de Choco el pasado lunes, el talent culinario ha vivido este miércoles su quinta entrega que ha acabado con una nueva expulsión, un abandono voluntario y una brutal bronca entre Samya y María.

En el primer reto de la noche, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz sorprendían a los aspirantes con una prueba en la que querían descubrir si se compenetraban o no teniendo que cocinar por parejas una pizza vegetariana. Eso sí con un inconveniente, lo harían separados por un muro.

Después de que Alberto y María fueran los mejores de la prueba, los dos eran los elegidos para capitanear los dos equipos en la prueba de exteriores en la que han viajado hasta los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria. Una prueba en la que los capitanes vivían el tener que cambiar de equipo a mitad de la prueba. Algo que derivaba en que María y Samya tuvieran un fuerte desencuentro cuando la capitana le daba un delantal negro a la marroquí y ella no se lo tomaba bien.

Finalmente, los jueces de ‘MasterChef’ decidían que el equipo salvado era el equipo rojo. De vuelta a las cocinas, el equipo azul, Samya y los dos capitanes se enfrentaban a la prueba de expulsión en la que tenían que reproducir un postre realizado por diferentes foodies famosos siendo Ángela, la mejor de la prueba de exteriores la que otorgó cada uno de los postres.

David, el legionario terraplanista, expulsado de ‘MasterChef 12’

Tras la cata, los jueces de ‘MasterChef’ tenían claro que algunos concursantes habían elaborado buenos postres y algunos incluso habían hecho una réplica casi perfecta como los de María, Pulga, Samya y Gonzalo. Mientras que Alberto, David y Maicol eran los que peores postres habían presentado.

Y finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que el quinto expulsado de ‘MasterChef 12’ era David. Con ello, el talent de cocina pierde a uno de sus concursantes más polémicos de esta edición, el legionario terraplanista. «No te voy a mentir, estaba bastante convencido del resultado. He patinado hoy ya está, aquí siempre se va el que patina y el que más ha patinado hoy he sido yo», reconocía sin pudor.

«Un tío muy majo, un tío muy serio, muy disciplinado, un tío de esos que dices mola David», aseveraba Pepe Rodríguez. «Es que a mí no me gusta abrazar a nadie y contigo me apetece como darte un abrazo», confesaba por su lado Samantha. Todo mientras sus compañeros no paraban de llorar en la galería. «Es que es más bueno», aseguraba la jueza. «Y noble», apostillaba Jordi.

La gran lección de David que hace llorar a todos

Tras ello, David no dudaba en decir que «me lo he pasado en grande» cuando le preguntaban cómo había vivido la experiencia de ‘MasterChef’ sin poder contener la emoción. «Nunca ha sido mi fuerte recibir muestras de afecto, entonces cuando las recibo me emociono. Estoy contento, me sabe mal porque solo habéis visto la cocina salvaje y sé que puedo llegar hacerlo francamente bien y si hubiera seguido habríais visto a un David que lo habría dado todo», se sinceraba entre lágrimas.

«Pero me voy contento», añadía. «Es para estarlo y además mira como tienes a tus compañeros, te quieren mucho. Te llevas el cariño de ellos y el nuestro. Nos has dado muchas lecciones, seguro que ayudarás a mucha gente», insistía Pepe Rodríguez. «Si, si quiero prestar mi apoyo a toda esa gente que ha tenido alguna crisis mental como yo y decirles que siempre hay que vibrar alto, ver la parte del vaso medio vacío y si está más vacío que lleno coges y lo llenas porque no va a venir nadie a hacerlo por ti», sentenciaba David. Antes de despedirse se generaba una imagen que llamaba mucho la atención: con todos sus compañeros desolados desde la galería, y sin poder parar de llorar por su marcha.