Ángela, ganadora de ‘MasterChef 12’: «No quiero saber cuánto se queda Hacienda para no llevarme un disgusto»

Ángela cumplió este lunes su sueño y se convirtió en la ganadora de ‘MasterChef 12’ en TVE. Lo hizo tras enfrentarse a un reñido duelo final con María, con la que ha demostrado tener mucha complicidad después de presentar un menú dedicado a sus orígenes y al amor de su vida, Amanda.

La aspirante valenciana denominada malasañera, por el barrio de Madrid, soñó con vestir una chaquetilla de chef desde que era adolescente y ahora solo piensa en volcarse por completo en su pasión por la cocina. Ahora tras su victoria, logra un premio en metálico de 100.000 euros, la publicación de su propio libro de recetas y un máster en Cocina, Técnica y Producto impartido por la Basque Culinary Center.

Pocas horas después de emitirse la gran final de ‘MasterChef 12’, que lideró en audiencia con un 15,1% de cuota de pantalla y 1.033.000 espectadores pero fue la final menos vista de la historia, en El Televisero hemos hablado con Ángela sobre su paso por el talent de cocina. La ganadora hace balance de su concurso y nos responde a algunas de las polémicas que han rodeado a esta edición.

¿Cómo te sientes tras haber sido la ganadora de ‘MasterChef 12’?

Pues me siento muy feliz, muy aliviada de poder gritarlo a los cuatro vientos. Así que uno de los días más felices de mi vida probablemente.

¿Cómo viviste anoche la final y cómo fue la celebración con todos los tuyos?

Pues fíjate que creo que lo viví con más nervios incluso que el día de grabación porque yo sabía lo que pasaba, pero claro era la única, y tenía mucha expectativa por lo que decían a mi alrededor. Y lo viví con muchos nervios y casi no podía mirar a la tele.

El duelo con María fue bastante reñido. ¿Qué crees que te diferenció de tu rival en el duelo final, y por qué merecías tú la victoria?

Pues creo que las dos pusimos un menú muy personal, que contaba muchas cosas de nosotras. Es verdad que quizás añadí ese extra conceptualmente de hablar de unos perfumes y de diseñar unos perfumes para cada plato, que al final añaden un valor extra que cuenta algo más, te sitúa en un momento en concreto y creo que lo de los perfumes fue algo especial que no se había visto antes.

¿Por qué apostaste por algo así y por ese menú dedicado a tu familia, a tus orígenes y a tu chica?

Quería que el menú hablase de mí, de mis orígenes y del amor. Eso tenía claro qué es lo que me mueve. Y dos de mis pasiones son la gastronomía y los perfumes, así que quería unirlas, porque para mí tienen mucho que ver, y contar una historia tocando más de un sentido y llevando también a otros sentidos como el olfato. Así que creo que aposté por eso porque me parecía diferente y especial.

Durante el cocinado sufriste el pequeño accidente de cortarte el dedo. ¿Llegaste a pensar en algún momento que no ibas a poder seguir o a terminar los platos?

Pues cuando pasó, pensaba que había sido un cortecito. Y cuando iba pasando el tiempo y notaba cómo me latía mientras estaba cocinando, me iba dando cuenta de la gravedad del asunto. Pero yo no quería parar en ningún momento, quería acabar los platos. Entonces la adrenalina no me hizo sufrir, no lo noté tanto como debería. Fue después cuando fui al hospital cuando me di cuenta del gran corte que me había hecho.

¿Qué balance haces de tu paso por ‘Masterchef 12’?

Pues si tuviera que hacer un balance, diría que es la mejor experiencia de mi vida, que hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto haciendo algo y que desconectar de la vida diaria y de los problemas, que te metan en un sitio con compañeros a cumplir tu sueño es algo que no todo el mundo puede hacer, así que me siento muy afortunada.

Es verdad que es un programa bastante duro. Y ahora que estamos concienciados con el tema de la salud mental, no sé si tú has sentido esa presión y el estrés que supone un concurso como este y si has tenido que recurrir en algún momento al psicólogo que os proporciona el programa.

La verdad es que yo soy una persona muy competitiva, así que yo me lo he tomado todo el rato como un reto, como un reto de aprender, lo he disfrutado muchísimo, me gusta también trabajar bajo presión, tengo que decirlo, pero no me ha parecido tan complicado, simplemente algo exigente porque cuando estás intentando ser la mejor en un talent de cocina tiene que ser exigente. Y a mí me gusta que así lo sea, así que lo he disfrutado en todo momento, no lo he pasado mal bajo ningún concepto y tengo que decir que mi balance ha sido mucha más diversión que presión.

El mayor premio de este programa es el Máster en el Basque Cullinary Center pero además también ganas 100.000 euros, ¿tienes ya pensado que vas a hacer con el dinero? ¿Y cuáles son tus planes?

Pues los dos regalos son increíbles. Es verdad que voy a usar uno antes que otro, que es estudiar, que es lo primero que tengo que hacer antes de saber cuál es el proyecto que quiero desarrollar. Así que, de momento, me voy a centrar en el Basque Culinary Center, en San Sebastián, y convertirme en una chef de verdad y después haré un proyecto gastronómico, sin ninguna duda con ese dinero y lo invertiré en algo que hable mucho de mí.

Y con respecto al dinero se habla mucho siempre del dinero que se lleva Hacienda de los premios que se ganan en concursos de TV como sucede con el bote de ‘Pasapalabra’. ¿Qué opinas al respecto? ¿Te parece justo que se lleve tanto porcentaje?

No, pues mira, la verdad es que para no llevar un disgusto directamente, no me he informado ni de cuánto se lleva Hacienda, así que de momento voy a disfrutar este momento de que he ganado y ya me ahorro los disgustos para otro momento. Pero nada, lo que tenga que ser, será.

Una de las cosas que se ha hablado mucho en esta edición es que quizás el nivel de cocina no ha sido tan alto como en otras ediciones. ¿Tú lo has sentido así o crees que esas críticas no son justas?

Yo he visto todas las ediciones de MasterChef. La verdad es que he visto un inicio muy parecido en casi todas, sobre todo desde dentro, yo qué sé, que cocino en casa con mis compañeros. Así que me ha parecido, igual que todas, que empiezas con un nivel y que la gracia es cómo acabas y la evolución de lo que pasa dentro del programa. Creo que ha habido una evolución increíble de casi todos los concursantes. Una final con menús muy complejos, con muchos pases, de hecho, así que creo que la evolución ha sido increíble y un diez.

En ese sentido, hay mucha gente que piensa que la esencia de MasterChef se está perdiendo, que hay ediciones en las que parece que se apuesta más por la parte de reality y menos por la de cocina y, de hecho, esta edición ha sido la menos vista. ¿Crees que el programa está sufriendo un desgaste?

Para mí, desde dentro, es un talent puramente de cocina. Es verdad que al final es entretenimiento y también hay momentos divertidos, momentos en los que hay que pasárselo bien y el espectador también lo requiere, pero sinceramente para mí es puro talent de cocina y creo que es muy serio y que la cocina es lo que mueve el programa y así lo concibo yo. Y sobre el desgaste yo no lo siento.

Uno de los momentos más polémicos de esta edición fue el abandono de Tamara y todo lo que se lió después en redes por la actitud que tuvo Jordi Cruz y ese vídeo que hicieron los dos luego para decir lo que había pasado. ¿Cómo viviste tú todo ello y no sé qué sentiste tú cuando lo viste en primera persona?

Pues desde dentro se vivió bastante diferente a lo que se vio en las cámaras. Fue un momento bastante normal. Al final, es una persona decidiendo que algo a lo que se había apuntado no era para ella, que no estaba a gusto y prefería seguir con su vida. Así que nosotros lo vivimos como algo positivo de alguien que toma una decisión, la apoyamos, nos sentimos felices por Tamara, y ella también así lo comunicó, que estaba contenta con la decisión que había tomado.

Una de las cosas que no se ven de ‘MasterChef’ es la convivencia que tenéis entre vosotros durante todo el programa, ¿cómo has llevado el estar encerrada con tus compañeros?

Pues creo que nos ha dicho mucha gente que somos de las ediciones que mejor se han llevado. No ha habido casi ningún conflicto. Nos hemos reído muchísimo y hemos tenido tantos buenos momentos que es que ahora somos una piña, la verdad, y somos un grupo que nos llevamos genial todos salvo algún pequeño pique y rocecillo.

Una de las concursantes que quizás ha destacado por encima del resto ha sido Samya. En redes, mucha gente se quejaba de que quizás el jurado tenía un poco de favoritismo hacia ella sin tener un gran nivel de cocina. ¿Crees que ha sido así?

Samya para mí es una persona muy especial, muy divertida, con una personalidad diferente a las demás, y yo creo que es de las que más ha evolucionado, de las que más ha entregado parte desde su persona al programa y convivir con ella ha sido un sueño. Yo he estado riéndome todos los días, gracias a ella, o sea, que soy su fan número uno.

Otra de las cosas que quizás no se ven en el programa es la relación que tenéis con los jueces fuera de cámara. ¿Qué dirías? ¿Cómo son Pepe, Jordi, Samantha y cuál de los tres te ha sorprendido más?

Pues diría que son personas divertidísimas, educadas, simpáticas y me ha sorprendido el que más Jordi, que parece más duro a veces de lo que es y cada vez es más bonachón y más simpático. Y la verdad es que me ha caído genial.

Durante todo tu paso por el programa no has parado de visibilizar al colectivo LGTBIQ+. No sé si crees que has contribuido a normalizar la diversidad en un programa que se emite en la cadena pública y en prime time que es algo muy necesario en estos momentos en los que la ultraderecha campa a sus anchas por Europa.

Bueno, la verdad es que yo he hecho lo normal que es visibilizar que tengo una relación con una persona, da igual si es un chico o una chica, y hacerlo con toda la normalidad del mundo, que es como debe ser, y así se ha visto. Entonces, al final, he sido yo misma y he sacado a mi pareja como algo natural, que es lo que es.

Ahora que has probado el mundillo de la tele, no sé si le has cogido el gusanillo y si te ha gustado. ¿Cómo te has visto? ¿Te animarías a participar en otro programa o tener un programa de cocina, incluso, que hay concursantes que lo han tenido?

Pues todo lo relacionado con cocina, que es lo que me gusta, estaría abierta, pero todo lo que no fuera cocina, la verdad es que es algo que no me gusta, no es que me guste la televisión, me gusta la cocina, así que, si fuera de cocina, sería algo que diría que sí. Y si no, pues yo creo que no es para mí.