Esta concursante de ‘MasterChef 12’ abandona voluntariamente el programa y da esta explicación

TVE ha ofrecido este miércoles una nueva entrega de ‘MasterChef 12’ después de emitir su cuarta gala el pasado lunes. La quinta entrega ha estado llena de tensión y ha acabado con un abandono voluntario: el de Tamara que ha decidido dejar las cocinas tras enfrentarse de nuevo a los jueces.

Ya el pasado lunes, Tamara tenía un rifirrafe con Pepe Rodríguez después de asegurar que ella no quería ser cocinera y que simplemente se había presentado a ‘MasterChef’ para vivir la experiencia. «Yo ni loca montaría un restaurante, es un trabajo muy duro con muchas horas, yo tengo un marido, un hijo y una vida que para mí eso vale mucho más que dejarme la vida en un restaurante», le decía la concursante rusa. Al escucharla, Jordi Cruz no dudaba en dejarle claro que si eso se lo dice a él y no a Pepe estaría de patitas en la calle.

En la entrega de este miércoles, Tamara se mostraba más relajada con sus compañeros y con una actitud algo más positiva. Sin embargo, tras volver a las cocinas de la prueba de exteriores, la concursante anunciaba su decisión de dejar el talent de TVE y se enfrentaba de nuevo a los jueces.

Tamara abandona ‘MasterChef 12’ y Jordi Cruz se encara con ella

Todo después de que Samya rajara contra ella porque no sabía de qué palo va y si de verdad quiere estar o no en el programa después de pedirles perdón a todos por haber dicho que no quería estar en el talent. «He disfrutado mucho en algunos momentos pero constantemente siento que hay momentos en los que no me siento cómoda. Creo que ellos se lo merecen más que yo, no me veo en la final y me voy. Me despido», anunciaba la concursante de ‘MasterChef’.

«¿Pero ahora por qué?», le preguntaba Pepe Rodríguez sin entender nada. «Porque no me siento a gusto Pepe, tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, presión, tensión y entiendo que es un programa. Al final todos tomamos una decisión y yo estoy tomando una», le explicaba ella.

Tras escucharla, era Jordi Cruz el que volvía a ser muy duro contra Tamara. «¿Sabes lo qué pasa? Pepe te está haciendo preguntas, yo no te haría ninguna. Solo te diría muy bien chao», soltaba el jurado de ‘MasterChef’ indignado. «Le has quitado la oportunidad a gente, claro que sí», añadía.

«Por supuesto, pero yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien. Perdonadme pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros con todo el cariño del mundo. Lo lamento muchísimo», sentenciaba Tamara.

«Ya nos dijiste que primero era tu bienestar, luego el de tu madre, luego el de tu marido y luego el de tu hijo de dos años», recordaba Samantha Vallejo-Nágera. «Pues chao, su delantal, su puerta«, concluía Jordi diciéndola que se fuera ya.