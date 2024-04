La jugada de ‘MasterChef 12’ que sale mal y acaba con esta cuarta expulsión definitiva

Tras la expulsión de Ramón la semana pasada, ‘MasterChef 12’ ha ofrecido este lunes su cuarta entrega en TVE en una semana especial que contará con una segunda gala semanal el miércoles. En ella nos hemos tenido que despedir de otro de los concursantes.

En la primera prueba, los aspirantes se enfrentaban a un cocinado en el que tenían que elaborar un plato en el que el protagonista era un pescado y la soja marina que había llevado Ángel León, el chef del mar. Cada concursante tenía que cocinar con un pescado diferente siendo Celeste la encargada de repartirlos entre sus compañeros.

No era una prueba más pues el mejor aspirante conseguiría el ansiado pin de la inmunidad después de que la semana pasada Samya consiguiera un delantal inédito hasta ahora: el de la segunda oportunidad. No obstante, no todo iba a a ser tan sencillo. Así, después de otra prueba bastante desastrosa a nivel general, Pilar y Ángela conseguían entusiasmar a los jueces y al propio Ángel León.

No obstante, si alguna de las dos quería llevarse el pin de la inmunidad tenía que enfrentarse a otro reto en el que las dos competirían además con María Lo, la ganadora de ‘MasterChef 10’. Sería una cata a ciegas y por ello, Toñi Moreno y Blanca Romero volvieron a las cocinas para ejercer de jurado durante la prueba. Un reto en el que David, el terraplanista volvía a ser protagonista tras quedarse dormido. Finalmente, como fue María Lo la ganadora ninguna de las aspirantes se llevaba el pin de la inmunidad.

Tras la primera prueba, los aspirantes se enfrentaron a su cuarta prueba de exteriores en la que viajaban hasta Guadalajara para cocinar en el Palacio del Infantado, sede actual del Museo de la ciudad. Allí, los dos equipos tuvieron que elaborar un menú para 100 personas repleto de los sabores propios de la gastronomía alcarreña.

El gran fracaso de Maicol en la prueba de exteriores

Ángela y Pilar al ser las mejores de la primera prueba pudieron elegir cada una a los capitanes de los dos equipos. Una elegía a José y la otra a Maicol. Era una prueba en la que los concursantes de ‘MasterChef’ tendrían un hándicap: los capitanes tenían que negociar el uso de diferentes herramientas y utensilios que deberían compartir si querían (o no) durante toda la prueba.

Y parece que a Maicol no se le daba muy bien eso de negociar, pero tampoco lo de ser capitán. Y es que era el equipo azul liderado por José el que ganaba la prueba y se salvaba de ir a eliminación. Por su parte, el equipo rojo capitaneado por el colombiano tendría que enfrentarse al último reto de la noche.

Tamara se enfrenta a los jueces de ‘MasterChef’

A su vuelta a las cocinas, los delantales negros se encontraban con una caja misteriosa en la que encontraban diferentes tipos de manzanas. Para tratar de quedarse una semana más, los aspirantes de ‘MasterChef 12’ tenían que replicar diferentes platos con la manzana como ingrediente principal siendo José el encargado de repartirlos.

Pero antes de arrancar la prueba, Tamara, la concursante rusa se ha enfrentado a Pepe Rodríguez y al jurado de ‘MasterChef’ tras asegurar que ella no quiere ser cocinera y que solo ha acudido al programa para vivir la experiencia. «¿Te ves en la final?», le preguntaba Pepe a lo que ella muy sincera decía que «no». «¿Y qué haces aquí?», le repreguntaba el chef. «A vivir la experiencia». «¿Te dedicarías a la cocina?», se interesaba el chef. «No, ni loca», aseveraba ella sin ningún reparo.

«Yo ni loca montaría un restaurante, es un trabajo muy duro con muchas horas, yo tengo un marido, un hijo y una vida que para mí eso vale mucho más que dejarme la vida en un restaurante», proseguía diciendo la concursante. «Otro modelo de negocio que esté relacionado con la hostelería y buscaría a los mejores chefs y proveedores, yo no quiero dedicarme a la cocina», añadía. «Te diré que en estos doce años es la declaración de intenciones más negativa que he escuchado, porque estabas hablando con Pepe si estuvieses hablando conmigo estarías saliendo por la puerta«, le espetaba Jordi.

"Quiero vivir la experiencia, pero no me dedicaría a la cocina ni loca" #MasterChef pic.twitter.com/sjce4TDnj2 — MasterChef (@MasterChef_es) April 22, 2024

Choco, cuarta expulsada de ‘MasterChef 12’

Después del cocinado llegaba la hora de la cata. Y curiosamente, Pepe y el resto del jurado alababan a Tamara por el buen trabajo que había hecho y el plato que había presentado pese a que incluso José le congeló durante cinco minutos. También se sorprendía con su valoración Maicol después de hacer un buen strudel pese a que no es de dulce.

Finalmente, los jueces decidían que la aspirante que no continúa en ‘MasterChef 12’ es Choco, algo que dejaba a sus compañeros muy tocados sobre todo a Pilar, que no dudaba en denunciar que sea ella quién se tenga que ir mientras que Tamara que no quiere estar en el programa siga.

Así, Choco se despide pese a que José intentó favorecerla y le dio uno de los platos que controlaba al ser una experta en repostería: la tarta tatin. Una jugada por tanto que no le salía bien al andaluz. «Quizás la repostería no es lo mío pero he conocido gente maravillosa y me quedo con eso«, confesaba entre lagrimas Choco antes de decir que para ella su ganador precisamente es José pese a ser el ‘culpable’ de su expulsión.