Blanca Romero destapa el motivo real por el que fue expulsada de ‘MasterChef’ súbitamente

‘MasterChef 12‘ ha recibido este lunes durante su cuarta gala a dos de las ex aspirantes de ‘MasterChef Celebrity 8’ que formaron una bonita y extraña pareja. Toñi Moreno y Blanca Romero volvían a las cocinas del programa para sustituir a los jueces durante el reto en el que Pilar y Ángela luchaban por ganar el pin de la inmunidad tras ser las mejores de la primera prueba.

Las dos ex aspirantes de la última edición de ‘MasterChef Celebrity’ han rememorado su paso por el talent de TVE en el que quedaron en cuarta y quinta posición respectivamente. «Acabaste cocinando mejor que yo«, le decía Blanca a su compañera.

Cabe recordar que durante toda la edición Blanca Romero se situó como una de las favoritas para la victoria. Y es que era una de las que más nivel tenía y de las que solía llevarse buenas valoraciones por parte del jurado. Sin embargo, se quedó fuera de la gran final tras ser expulsada en la semifinal.

En aquel momento, se habló mucho de que Blanca Romero se había quedado descolocada al saber que el premio del ganador de ‘MasterChef Celebrity’ no era para ellos sino para donar a una ONG. Y por eso, este lunes, Toñi Moreno ha querido darle un zasca a su compañera al recordarle ese momento.

«Tú en cuanto supiste que los 70.000 euros no eran para ti, que eran para la ONG dijiste yo ya..«, le soltaba la presentadora. «Eso no está bien contado«, le corregía la modelo y actriz dejando claro que se la había malinterpretado.

«Yo estaba en esa mesa, en esa cena cuando empezaste, con los ojos envueltos, ‘Toñi, ¿tú sabías que el premio no era para nosotros?'», aseveraba Toñi Moreno. «Es que ya los había gastado. ¿Cómo no me va a dar vuelta a la cabeza? Todos invertidos, en una acera nueva, iba a cambiar los zócalos, las ventanas… todo gastado», explicaba contando que ya se había gastado el dinero que pensaba que iba a ganar.

Entonces Blanca Romero ha querido dejar claro que no le molestó saber que el dinero era para una ONG sino que el problema es que ya se había gastado el dinero porque pensaba que lo iba a poder recuperar. «No porque fuera a una ONG si no porque ya lo había gastado«, sentenciaba. Ahora queda la duda de saber si Blanca decidió tirar la toalla al saber que el premio ya no lo iba a poder usar para recuperar el dinero gastado.