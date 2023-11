Blanca Romero descubre qué pasa con el premio de ‘MasterChef’ ante su expulsión y no da crédito

Blanca Romero se ha quedado a las puertas de la final de ‘MasterChed Celebrity 8’ tras ser la última expulsada de la edición en la semifinal que emitió TVE la semana pasada. La salida de la actriz de ‘Física o química’ fue muy criticada en redes sociales pues consideraban que era una de las ganadoras de esta edición.

Así, fueron muchos los que no dudaron en gritar «tongazo» sobre todo después de ver como los jueces habían reconocido que la tarta que hizo Blanca Romero era la más rica de todos los concursantes que se jugaban la expulsión. Sin embargo, finalmente fue la expulsada ante Daniel Illescas pues estéticamente la del influencer era algo mejor.

Pero antes de esa prueba de eliminación en la que Blanca Romero fue la expulsada, la actriz ya dio mucho que hablar en la prueba de exteriores después de enterarse que los 75.000 euros del premio del ganador de ‘MasterChef Celebrity’ no son para ellos sino para una ONG.

«A puertas de la final, se entera de que los 75.000 euros del premio no son para nosotros«, soltaba Toñi Moreno en la prueba de exteriores mientras ambas formaban equipo junto a Daniel Illescas. «Yo estaba a punto de abrir ostras con los dientes por esos 75.000 euros», reaccionaba Blanca.

Así, después de saber que el dinero que se llevará el ganador del talent de cocina de TVE no es para él, Blanca Romero no dudaba en decir que de haberlo sabido habría cambiado su forma de actuar en el programa. «Si hubiese llegado a saber que ese premio no iba a ser para mí, hubiese currado lo mismo y hubiese metido la pata las mismas veces, pero no hubiese dado la imagen de loca que he dado. Entonces, hubiese guardado un poco más la compostura», aseveraba.

Tras ello, Blanca Romero no tuvo reparos en contar que esto le pasa porque nunca lee las cláusulas de los contratos que firma. Al enterarse de que Blanca Romero no sabía que el dinero del premio del programa es para una causa benéfica, Pepe Rodríguez no dudaba en bromear con ella. «¿Tienes alguna duda más sobre el programa que te podamos resolver? Es lógico tener dudas porque las primeras 11 semanas son de adaptación», le soltaba el chef.

Cabe señalar que a lo largo de los 11 programas emitidos de ‘MasterChef Celebrity’, el mejor concursante de una de las pruebas puede entregar 4.000 euros a la ONG que él o ella elija. Sin embargo, Blanca Romero no ha podido donar nada y quizás por ello no está tan acostumbrada al carácter solidario del programa.