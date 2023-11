‘MasterChef Celebrity 8’ ya tiene a sus cuatro finalistas tras expulsar a una clara ganadora

Tras el parón de la semana pasada con motivo de la emisión de los Latin Grammy, La 1 ha emitido este jueves la semifinal de ‘MasterChef Celebrity 8’ después de la expulsión de Jesulín de Ubrique en la entrega anterior. Así, este jueves hemos conocido a los cuatro finalistas de esta edición.

Para empezar la semifinal, los concursantes de ‘MasterChef Celebrity 8’ tenían la oportunidad de arreglar el desaguisado que cometieron en su momento con el peor plato que cocinaron en el programa. Así, cada uno de ellos tenía una segunda oportunidad para mejorar su peor plato. Aunque en esta ocasión no estarían solos en cocina.

Así, los semifinalistas de ‘MasterChef Celebrity 8’ recibían la visita sorpresa de sus familiares más cercanos. Por un lado, Laura Londoño se reencontraba con su marido, Toñi Moreno recibía en el plató a su tío y padrino, Blanca Romero recibía a su hijo, Daniel Illescas a su abuela y Álvaro Muñoz Escassi a María José Suárez, su pareja.

Todos conseguían el objetivo de mejorar sus peores platos. Bueno todos menos Álvaro Muñoz Escassi que se despistaba con su pareja en las cocinas y presentaba un plato peor que el de la otra vez. Todo lo contrario a Toñi Moreno que lograba sacar adelante un brazo de gitano de «diez» según le destacaba Pepe Rodríguez. De ese modo, la presentadora se llevaba 4.000 euros para otorgarlo a su ONG.

Laura Londoño, primera finalista de ‘MasterChef Celebrity’

Después, en la prueba de exteriores, los concursantes viajaban hasta Córdoba para cocinar en el Restaurante Noor de Paco Morales, un espacio en el que recupera la esencia de los sabores de Al-Ándalus en clave contemporánea. Toñi Moreno como la mejor de la prueba podía formar los dos equipos y decidir con cuál de los dos cocinaría ella. Así, la presentadora optaba por cocinar junto a Daniel Illescas y Blanca Romero mientras en el otro equipo estaban Álvaro Muñoz Escassi y Laura Londoño.

Pese a que cocinaban por equipos, los jueces harían sus valoraciones de forma individual. Durante el cocinado, Paco Morales, el chef se mostraba bastante altivo a la hora de dirigirse a los concursantes sobre todo con Toñi Moreno. Algo que ha indignado mucho a los fans de ‘MasterChef Celebrity’.

Tras el cocinado, llegaba el momento de las valoraciones y Jordi Cruz como el chef encargado del equipo azul no dudaba en decirle a Laura Londoño que ya era finalista mientras que Álvaro se la jugaría en la prueba de eliminación. Por su parte, Pepe Rodríguez le comentaba a Daniel Illescas que le había visto bastante perdido y escondido como capitán así que él también se enfrentaría a la prueba de expulsión al igual que Toñi y Blanca Romero.

Álvaro Muñoz Escassi, Toñi Moreno y Daniel Illescas, también finalistas

Así, todos los concursantes salvo Laura Londoño se enfrentarían a la última prueba de eliminación de ‘MasterChef Celebrity 8’. Álvaro, Blanca, Toñi y Daniel. Cuatro concursantes para tres delantales. Para conseguirlo tendrían que enfrentarse a un duro reto: replicar una tarta de chocolate con forma de televisión vintage creada por el maestro chocolatero David Pallás.

La cara de pánico de Dani al ver que la prueba de eliminación la lidera @PallasDavid. ¡A por todas aspirantes! #MCCelebrity pic.twitter.com/NNONMEykNU — MasterChef (@MasterChef_es) November 24, 2023

Era una prueba muy complicada en la que todos tenían que estar muy concentrados y leer muy bien la receta para seguir paso a paso pues al mínimo error todo les saldría mal. Uno de los que peor lo pasaba durante la prueba era Daniel Illescas al igual que Blanca Romero, a la que le costaba el seguir los pasos de la receta. Mientras que Toñi Moreno y Álvaro Muñoz Escassi se mostraban bastante seguros durante el cocinado.

Pese a todo, los cuatro conseguían sacar una tarta con forma de televisión y con todo el relleno. «Tiene mucho mérito lo que habéis hecho los cuatro», les confesaba Jordi Cruz, «La tarta que teníais que replicar era alta repostería», apostillaba Pepe Rodríguez.

Asimismo, Jordi Cruz no dudaba en decir que la mejor tarta de la prueba era la de Álvaro y que el ex-jinete merecía un puesto en la gran final. «Hay otra tarta que sin llegar al nivel de Álvaro nos ha sorprendido gratamente y esa tarta también merece un pase a la final», desvelaba Samantha asegurando que era la de Toñi Moreno.

Blanca Romero, última expulsada in extremis de ‘MasterChef Celebrity 8’

De ese modo, todo estaba entre Daniel y Blanca. Finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que el último expulsado de ‘MasterChef Celebrity 8’ antes de su gran final era Blanca Romero por lo que Daniel Illescas se convertía en el cuarto finalista pese a que la tarta de la actriz era la que mejor sabía.

«Me voy encantada porque el viaje cerrar aquí . Es un programa que te sana, que te cuida y que te limpia. Para qué ir al psicólogo teniendo ‘MasterChef’. Me voy en un momento guapo, no me queda nada en el tintero. Estoy muy feliz», aseveraba Blanca Romero mientras Pepe Rodríguez le pedía que no cambie nunca.