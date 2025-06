La responsable de 'MasterChef' revela lo que oculta el fichaje de Rosa Benito con hachazo a 'La familia de la tele'

La noticia del fichaje de Rosa Benito por 'MasterChef Celebrity' fue muy sorprendente. Y es que, tras años vinculada a Mediaset, la colaboradora televisiva daba el salto a TVE de la mano del talent culinario por excelencia de la pequeña pantalla. En él tendrá que demostrar su talento entre los fogones.

Su fichaje también dio mucho que hablar debido a que 'MasterChef' no suele recurrir a este tipo de perfiles, más propios de la prensa del corazón. Entre los más sorprendidos se encuentra el periodista Aurelio Manzano, como así ha reconocido él mismo en el encuentro Crossover de la Academia de Televisión: "Yo, que he sido muy fan de 'MasterChef', ahora he visto que ha dado un vuelco. Tiene personajes que son netamente del mundo del corazón, esos personajes antes eran impensables".

Un comentario que no tardaba en ser respondido por Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, productora de 'MasterChef'. La responsable del programa ha responsabilizado a RTVE del fichaje de Rosa Benito: "Evidentemente, nosotros hacemos los castings cada año y todos son diferentes. Este año, el cliente nos ha pedido que metamos algún perfil más popular, por decirlo de alguna manera".

La responsable de 'MasterChef' defiende el fichaje de Rosa Benito con un dardo a 'La familia de la tele'

Además, ha intentado desvincular a la que fuera cuñada y peluquera de Rocío Jurado de la prensa del corazón. "Es una señora que lleva dos años como actriz, está haciendo una obra de teatro que se llama 'Las pensionistas'. Está trabajando en eso, te puede gustar o no", asegura Macarena Rey, saliendo así en defensa de la exmujer de Amador Mohedano.

Por último, también ha hecho una reflexión sobre la prensa rosa en la sociedad actual. Para ello, ha recordado el mal funcionamiento que está teniendo el programa vespertino conducido por María Patiño en La 1: "La sociedad ha cambiado y eso también afecta a los contenidos. Se está viendo ahora, lo siento por decirlo, con 'La familia de la tele'. Cuesta, está costando mucho porque ese tipo de contenido ya no tiene el mismo interés", ha sentenciado la responsable de 'MasterChef'.