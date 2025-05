María Patiño pone en su sitio a Rosa Benito tras su plantón a 'La familia de la tele': "Es falsa y cínica"

Rosa Benito se convertía en la protagonista inesperada del primer programa de 'La familia de la tele' en plató en TVE. Y es que este martes, el programa presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua conectaba con Torito para conocer el casting completo de 'MasterChef Celebrity 10'.

De esa manera, en su primer día, 'La familia de la tele' se reencontraba con la que fuera su compañera de 'Sálvame' después de la polémica salida de Rosa Benito del programa de Telecinco tras las denuncias de su hija y su yerno a la productora del programa.

Y la actitud que mantuvo Rosa Benito durante la conexión con 'La familia de la tele' llamó mucho la atención. Desde el primer minuto, la nueva aspirante de 'MasterChef Celebrity 10' se mostraba incómoda y queriendo estar en un segundo plano sin querer hablar con los que fueron sus ex compañeros.

Pero María Patiño insistía en poder hablar con ella y le solicitaba a Torito que se dirigiera a ella. "¿Oye pero por qué no nos dice nada Rosa Benito no nos desea suerte?", cuestionaba la presentadora. Y finalmente, Torito conseguía que Rosa dijera un "hola" de forma irónica poco antes de abandonar la conexión y huir del espacio en el que estaban todos sus compañeros.

Cuando se iba a acabar la conexión, Torito le pedía a Rosa Benito que volviera y ella accedía. Pero cuando el reportero trataba de hablar con ella, la ex ganadora de 'Supervivientes 2011' le daba un manotazo a su compañero. Un gesto muy comentado en redes sociales y que llevaba a que Carlota Corredera y Kiko Hernández se mostraran rotundos contra ella en 'Tentáculos'.

Este miércoles, 'La familia de la tele' analizaba todo lo sucedido y mostraba las imágenes inéditas en las que se veía que Rosa Benito no quería salir en el nuevo espacio de las tardes de La 1 y le pedía a Torito que no le preguntara. "Le voy a dar un consejo a Santa Rosa que no se meta en Google y ponga mensajes de autoayuda", empezaba señalando Belén Esteban.

"A lo mejor son de Paz Padilla", apostillaba María Patiño después de que minutos antes analizaran el cambio de rumbo de la que fue presentadora de 'Sálvame' tras sacarse un título de coach. "La tuvimos que escuchar alguna vez que se iba a partir las piernas para no bajar las escaleras y las bajó. Hoy estoy bien, mañana estoy mal, los años pasan. A mí no me duele, pero lo que me parece una falta, no a nosotros que también, una falta de respeto y de educación al público, a sus compañeros y sobre todo a Torito, porque yo sí que no permito que me hagan eso en la mano", sentenciaba Belén.

María Patiño contesta clara y rotunda a Rosa Benito: "Es el reflejo del rencor no superado"

Después era María Patiño la que no se quedaba callada y se dirigía de forma rotunda hacia su ex compañera. "Aquí al final cada uno tiene una historia con ella y nos hemos convertido en un grupo y al final parece que unos tenemos que pagar los platos rotos de otro. Yo he sido muy crítica con ella y entiendo que no me mire a la cara, lo acepto porque forma parte de mi profesión", aseveraba la presentadora.

"Pero ayer estábamos haciendo un poco de sorna", trataba de defender Aitor Albizua. "Una cosa es hacer crítica, y lo sigo haciendo, porque ella es el reflejo del rencor no superado y otra cosa es hacer daño. Yo he dicho antes una cosa en privado y lo voy a decir en público. Porque quién te ha hecho daño ha sido tu ex marido, quién te ha quitado dinero es tu ex marido, quién no te ha respetado es tu ex marido. Yo he sido crítica y acepto absolutamente las consecuencias de mis palabras", proseguía diciendo María Patiño.

"Yo en un momento determinado no entendí que no apoyase a su sobrina que era la hija de la mujer a la que ella quería. Sigo manteniendo mi postura y entiendo que no me mire a la cara pero al final la que salió ayer perdiendo fue ella porque fue muy torpe. Ella tiene algo que yo no tengo y es que puede ser falsa y cínica pero ayer no tuvo ni la capacidad de serlo. Yo sé que la relación conmigo era otra y yo no pretendo que me bese la boca. Pero con Torito no tiene que pagar los platos rotos de nadie", sentenciaba la presentadora.