Rosa Benito planta súbitamente a 'La Familia de la Tele' y da un manotazo que paraliza el directo

Este martes, 'La familia de la tele' ha debutado en su plató del Estudio 5 de Prado del Rey. Y si este lunes vivimos un momento de gran tensión con el encuentro entre Marta Riesco y Rocío Carrasco, lo vivido este 6 de mayo ha sido aún más fuerte. Y es que Rosa Benito se negaba a participar en el programa cuando Torito presentaba a todo el casting de 'MasterChef Celebrity 10'.

Así, 'La familia de la tele' confirmaba este martes a todo el casting completo de la próxima edición de 'MasterChef Celebrity' que ya avanzamos en El Televisero en exclusiva. Lo hacía a través de Torito, uno de los participantes que se meterán entre fogones, que iba presentando uno a uno a sus compañeros.

Todos dirigían unas palabras a los rostros de 'La familia de la tele' e incluso algunos como Charo Reina o Alejo Sauras les felicitaban por el nuevo programa. Pero al llegar a Rosa Benito se notaban las caras de tensión en el plató de 'La familia de la tele'. "Quiero que os levantéis y la aplaudáis porque se merece el aplauso de todos vosotros", les pedía Torito.

Mientras, Rosa Benito sonreía pero no decía nada. "Rosa cobra por palabras o sea que traca traca la barraca", soltaba Torito. "¿Oye pero por qué no nos dice nada Rosa Benito no nos desea suerte?", preguntaba María Patiño. "Diles un hola", le pedía el reportero. "Hola", decía Rosa de forma irónica. "Es nuestra Britney Spears, es que no tiene retorno y por eso no os contesta. Como os metáis con Rosa Benito hombre", les recriminaba Torito.

Belén Estaban nos hace un breve resumen de lo que ha pasado entre nuestros colaboradores y Rosa Benito, para quienes estéis perdidos. 🗒️#LaFamiliaDeLaTele ⭕️ https://t.co/pjVv9FIurr pic.twitter.com/0Lng7W7ByH — La Familia de la Tele (@familiadelatele) May 6, 2025

"Torito escúchame un momento. A ver ahora somos de alguna manera todos familia y hermanos de cadena. Estamos todos a una en La 1, ¿tú le puedes poner el micro a Rosa Benito y preguntarle qué tal se siente en esta nueva familia en la que estamos todos?", le cuestionaba María Patiño. Y cuando Torito trataba de explicarle que querían hablar con ella, la que fuera mujer de Amador Mohedano huía despavorida. "Ay que se me va, ¿pero por qué se va?", preguntaba Patiño. "Que no, que se está preparando para después", aclaraba el reportero.

Después de presentar a todo el casting de 'MasterChef Celebrity', todos terminaban cantando y bailando al ritmo de Soraya Arnelas. "¿Torito dónde está Rosa? Han querido hablar todos con nosotros incluso hasta el propio Parada teniendo a veces desencuentros, ¿pero donde está Rosa?", incidía Patiño.

"Es que va a conectar con Jesús Cintora en La 2, está allí con 'Malas lenguas'", soltaba con cierta sorna Torito. Tras ello, Rosa Benito se sumaba al resto de sus compañeros para acabar la conexión gritando 'MasterChef' al unísono todos. Y cuando Torito trataba de acercarse a ella para hacerle una pregunta, la que fuera colaboradora de 'Sálvame' le daba un manotazo y se volvía a marchar plantando a sus ex compañeros en 'La familia de la tele'.

Patiño quería hablar con Rosa Benito y Torito va a buscarla… hasta que la Benito le da un manotazo y se va. #LaFamiliaDeLaTele pic.twitter.com/2sr4TTqxPJ — Lázaro (@Eurolazaro) May 6, 2025

Belén Esteban, rotunda contra Rosa Benito por su actitud con 'La familia de la tele'

Después del manotazo, María Patiño y todos los colaboradores de 'La familia de la tele' reaccionaban. "Yo voy a hablar poco de este tema. Cuando he ido para allá, una señora que está de granate en el público me ha dicho ella solo se ha retratado. Me parece que no hemos dicho nada y que empiece así que también nosotros hemos estado educados. Me parece fatal lo que ha hecho, pero bueno yo tengo la conciencia muy tranquila", sentenciaba Belén Esteban.

Tras ver el manotazo repetido, Inés Hernand quería saber que es lo que les había pasado a todos con Rosa Benito. "Tuvimos muchos desencuentros y yo tuve una gran amistad con ella que se rompe porque su hija dice cosas de mí que no eran verdad y yo la llamo y ella me lo niega y desde ahí no sé nada y la hija me ponía verde por ahí y yo dije lo que pensaba", aclaraba Belén.

"Para nosotros ella representa algo que no le gusta y lo respeto. Pero cuando estás en un trabajo y en una televisión y esto no daba pie a hacerle preguntas fuera de lugar, y quería juguetear con la distancia que tenemos y creo que no ha estado a la altura de las circunstancias lo digo de verdad con independencia de que tiene la libertad de querernos o no", apostillaba María Patiño.

Por último, Kiko Matamoros dejaba claro lo que pensaba. "Hay gestos que sobran. Yo entiendo que ella no quiera participar pero hay gestos que están fuera de lugar. Hay una intrahistoria que no se ha contado", concluía.