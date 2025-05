Rosa Benito emite un comunicado tras el encontronazo con 'La Familia de la Tele' que paralizó el directo en TVE

Este martes 6 de mayo, Televisión Española anunció los 16 concursantes de la décima edición de 'MasterChef Celebrity'. Y lo hizo a través de su nuevo programa, 'La familia de la tele'. Torito, otro de los participantes del talent culinario, conectó en directo con el magacín para dar a conocer a los aspirantes a cocineros, entre los que se encuentra Rosa Benito.

La colaboradora de Telecinco ha dado el salto a la cadena pública como participante de 'MasterChef Celebrity'. Cabe recordar que Rosa Benito no acabó nada bien con los que fueron sus compañeros de 'Sálvame', por lo que tuvo una actitud bastante desafortunada con Torito, dándole incluso un manotazo.

Torito fue el encargado de presentar a sus compañeros durante el directo de 'La familia de la tele'. Al llegar el turno de Rosa Benito, le pidió que saludara al programa. Aunque ella respondió con un escueto "hola", María Patiño le pidió unas palabras, a lo que su excompañera se negó. Dicho esto, se dio media vuelta y se fue dando un manotazo a Torito para así impedir que la retuviera.

Patiño quería hablar con Rosa Benito y Torito va a buscarla… hasta que la Benito le da un manotazo y se va. #LaFamiliaDeLaTele pic.twitter.com/2sr4TTqxPJ — Lázaro (@Eurolazaro) May 6, 2025

La reflexión de Rosa Benito tras su encontronazo con 'La familia de la tele'

Este gesto sorprendió mucho a los colaboradores del nuevo magacín vespertino de La 1 y fue muy criticado por la audiencia. Horas más tarde de ese momento, la exmujer de Amador Mohedano compartía una reflexión en sus redes sociales que incluía algún que otro dardo a sus excompañeros de 'Sálvame'.

"He pasado por cosas que me rompieron el alma, escuché palabras que me desgarraron por dentro, vi cómo dudaban de mi cuando más leal fui, y sentí traición justo cuando entregué. Pero aquí estoy victoriosa, sin rencores, con el corazón todavía dispuesto a amar, a apoyar, a ser el luz donde otros solo dejan oscuridad, a saber decir no", comenzó escribiendo Rosa Benito en su perfil de Instagram.

"Porque entendí que no me voy a volver como quienes me hicieron daño. Seré reflejo de lo que quiero recibir, ser, y ejemplo de lo que merezco. Porque cuando uno sana de verdad, ya no busca venganza: busca paz. Y eso es yo que quiero… Paz!!!", concluye su escrito la futura concursante de 'MasterChef Celebrity', dejando bien claro el motivo por el cual se negó a hablar en directo con 'La familia de la tele'.