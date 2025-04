TVE da la campanada y arrebata a Rosa Benito a Mediaset como concursante estrella de 'MasterChef Celebrity 10'

TVE ha sorprendido este sábado al anunciar a los primeros cinco concursantes de la próxima edición de 'MasterChef Celebrity'. Así, Pepe Rodríguez ha aprovechado que visitaba la previa de la gran final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona para revelar que una de las participantes será Rosa Benito.

De esta forma, TVE sigue pescando en rostros de Mediaset y tras fichar a Isa Pantoja como colaboradora sorpresa de 'La familia de la tele' ahora ha cerrado el fichaje de Rosa Benito, colaboradora habitual de 'De Viernes' en la tertulia de 'Supervivientes'.

Con ello, Rosa Benito sigue el paso de otros ex rostros de Mediaset en dar el salto a TVE como su propia sobrina Rocío Carrasco, que fue concursante de la primera edición de 'Bake Off: famosos al agua' junto a otros rostros como Alba Carrillo o Terelu Campos así como Nagore Robles y Víctor Sandoval que fueron participantes de la segunda edición del talent show.

Así, Rosa Benito da el salto por primera vez a TVE y participará en 'MasterChef Celebrity' imposibilitando también su fichaje por 'Supervivientes All Stars', cuya segunda edición se emitirá en Telecinco el próximo otoño coincidiendo precisamente con el talent culinario.

Junto a Rosa Benito, los otros cuatro concursantes confirmados de 'MasterChef Celebrity 10' serán el ex futbolista Miguel Torres que vuelve a concursar en un programa tras su paso por 'Mask singer' y 'Bailando con las estrellas'; el actor Alejo Sauras; el reportero Torito y la cantante Soraya Arnelas, que vuelve también a concursar en un programa tras '¡A Bailar!', 'Tu cara me suena' y 'Celebrity Bake Off'.