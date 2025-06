Alexia Rivas utiliza 'Fiesta' para sentenciar así el fichaje de Rosa Benito por 'MasterChef' en TVE

Este sábado, 7 de junio, en 'Fiesta' han hablado, entre otros temas, de la actual relación entre Rosa Benito y su exmarido, Amador Mohedano. A raíz de esto, Alexia Rivas, excompañera de Rosa en 'Ya es mediodía', ha recordado lo mucho que ha sufrido esta por culpa de Amador. La relación entre ambos, en estos momentos, es completamente nula.

De hecho, este mismo sábado se ha celebrado la primera comunión de uno de sus nietos, hijo de Chayo Mohedano. Una cita a la que ha acudido Rosa, pero no Amador, para así evitar coincidir. Algo similar ocurrió hace unos días durante el aniversario de la muerte de Rocío Jurado. A la comida familiar que se celebró en Chipiona acudió el hermano de la artista, pero no su exmujer.

"Yo hablé hace poco con ella porque Amador se sentó en '¡De viernes!'. Así que hablé con Rosa también. Le tengo mucho cariño porque estuvimos trabajando en 'Ya es mediodía' juntas y ha tragado mucho", ha recordado Alexia Rivas en el programa de Emma García. Incluso ha explicado que Rosa "ha trabajado y sigue trabajando para pagar las deudas que le ha dejado Amador Mohedano".

Aunque se apartó de los platós de Telecinco, la que fuera peluquera de Rocío Jurado sigue al pie del cañón. Lleva dos años trabajando como actriz en una obra de teatro, 'Las pensionistas', con la que está de gira por España. Además, en estos momentos se encuentra en plenas grabaciones de la décima edición de 'MasterChef Celebrity'.

Alexia Rivas sobre Rosa Benito: "Es un monstruo televisivo"

Hace unos días, Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, productora del programa culinario de TVE, no dudó en defender el fichaje de Rosa Benito: "Evidentemente, nosotros hacemos los castings cada año y todos son diferentes. Este año, el cliente nos ha pedido que metamos algún perfil más popular, por decirlo de alguna manera".

Este sábado, Alexia Rivas, aunque se alegra del salto de su amiga a la cadena pública, también ha lamentado que ya no esté en Telecinco. "Rosa es una profesional como la copa de un pino. Va a trabajar, va a la comunión y es un personaje televisivo de la pera. Me da una pena que no esté con nosotros, porque es un monstruo televisivo. No tanto como yo, claro… ¡Es broma!", comentaba, entre risas la colaboradora de 'Fiesta'.

El espacio vespertino de Telecinco también ha recordado el polémico divorcio de Rosa Benito y Amador Mohedano tras más de 30 años de matrimonio. Fue al poco de regresar ella a España tras ganar su edición de 'Supervivientes'. "(Rosa) está en un momento de su vida en que se siente más libre que nunca. Está haciendo lo que le apetece. Ahora no tiene esa presión económica como cuando se rompió su matrimonio", explicaba Marisa Martín Blázquez.

"Ha conseguido darle la vuelta, ¿eh?", añadía Emma García. A lo que su compañera señalaba que "es una mujer muy inteligente y se ha organizado muy bien". "Ese rechazo a esa etapa de Amador tiene mucho que ver con la televisión. Ella sigue recibiendo ofertas para trabajar en televisión y no quiere para nada, dice que está en otro momento", concluía Omar Suárez.