A Carlota Corredera le basta una palabra para sentenciar a Rosa Benito tras lo que hizo con 'La familia de la tele'

La actitud de Rosa Benito este martes 6 de mayo con 'La familia de la tele' ha dejado atónitos tanto a sus colaboradores como a Carlota Corredera. Esta, ha aprovechado la emisión de 'Tentáculos' para cargar contra su excompañera de 'Sálvame'. Ha sido hacia el final de la entrega cuando la tía de Rocío Carrasco ha protagonizado el momentazo más comentado de la tarde.

Rosa Benito está a punto de debutar como cocinera en la próxima edición de 'MasterChef Celebrity'. Por tal motivo, Torito, uno de los reporteros del nuevo magacín vespertino de La 1, realizó una conexión en directo para presentar a algunos de los famosos concursantes que todavía no habían sido confirmados por TVE. El reencuentro de la colaboradora con los que un día fueron sus compañeros de 'Sálvame' no pudo ser más tenso.

Cabe recordar que el enfrentamiento entre la exmujer de Amador Mohedano y el equipo de 'Sálvame' viene de lejos. Todo comenzó a raíz de unas declaraciones de Chayo Mohedano contra el desaparecido programa de Telecinco. Aunque en un primer momento María Patiño y Belén Esteban han intentado lograr un acercamiento, la colaboradora televisiva no estaba muy por la labor.

Y es que, cuando Torito ha abordado a Rosa Benito, este se ha llevado un manotazo por parte de la que fuera peluquera de Rocío Jurado. Una actitud que ha sorprendido a los colaboradores de 'La familia de la tele'. Y que también han criticado duramente Carlota Corredera y Kiko Hernández en 'Tentáculos'. Tras hacer una representación teatral de lo ocurrido, con Kiko caracterizado de Rosa con una peluca rubia, tanto él como la presentadora han atacado a su excompañera de programa.

Patiño quería hablar con Rosa Benito y Torito va a buscarla… hasta que la Benito le da un manotazo y se va. #LaFamiliaDeLaTele pic.twitter.com/2sr4TTqxPJ — Lázaro (@Eurolazaro) May 6, 2025

Carlota Corredera y Kiko Hernández, muy duros con Rosa Benito

La gallega ha recordado, además, que Torito en ese momento no sujetaba un micrófono de 'La familia de la tele', sino de Televisión Española, cadena donde se emite 'MasterChef Celebrity', programa en el que va a participar. "Escucha, mi vida, no puedes hacer así", le ha reprochado Carlota Corredera. "Centrémonos. ¿Quién le paga el sueldo a Rosa? Si estás en 'MasterChef' y compartes cadena con tu ex familia de la tele, ubícate, mi vida", añadía, visiblemente enfadada, la presentadora de 'Tentáculos'.

Por su parte, Kiko Hernández ha aconsejado a Rosa Benito cambiar de actitud en esta nueva etapa: "Hay que ser un poco más lista, Rosa. Yo intentaría ganarme a toda 'La familia de la tele' para que hablen bien de mí en mi concurso y que llegue lo más lejos posible". De esta forma, ambos han dejado claro su rechazo a la desafortunada actitud de la exconcursante de 'Supervivientes'.