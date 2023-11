Lo hecho por un invitado de ‘MasterChef Celebrity’ a Toñi Moreno causa un gran cabreo

‘MasterChef Celebrity’ ha emitido este jueves en TVE la semifinal de su octava edición tras su parón de la semana pasada por los Latin Grammy. Ha sido una entrega en la que los concursantes se disputaban su paso a la gran final. Toñi Moreno ha sido gran protagonista tras ser la mejor de la primera prueba y vivir un momento tenso con el chef invitado en la prueba de exteriores.

Así, Toñi Moreno era la que conseguía ganar la primera prueba de la noche en la que los concursantes han podido cocinar de nuevo el peor plato que presentaron a los jueces. Y para sacarlo adelante han podido contar con la ayuda de sus familiares.

Tras su victoria, Toñi Moreno ha podido seleccionar los dos equipos en la prueba de exteriores celebrada en el Restaurante Noor de Paco Morales en Córdoba. La presentadora elegía cocinar junto a Blanca Romero y Daniel Illescas enfrentándose a Laura Londoño y Álvaro Muñoz Escassi.

Así, el equipo rojo capitaneado por Daniel Illescas se enfrentaba a hacer el primer plato y el postre. Toñi Moreno la liaba un poco con las cantidades tal y como le señalaba Samantha Vallejo-Nágera. «¿Has ido al cole?», le preguntaba la chef. «El año que viene les vamos a tener que hacer clases de matemáticas», soltaba Samantha.

Pero lo peor para Toñi venía cuando entraba a las cocinas el chef invitado y encargado del menú, Paco Morales. El cocinero ya mostraba su carácter con el equipo azul de Laura y Álvaro. «Vete con cabeza tío porque esto es muy delicado, usted está aquí para estar en la final pero no sé si va a pasar porque está trabajando mal, te falta precisión», le decía sin pudor. «Precisión, rectitud y corazón tío», terminaba diciéndole.

Pero era con Toñi Moreno cuando el chef se venía arriba y dejaba a la presentadora un tanto hundida. «A ver señorita, la habéis liado», le decía Paco Morales a Toñi. «Yo lo he hecho así pero no estará cremoso», aseveraba ella. «¿Qué hago salgo corriendo, te grito?», le espetaba el chef a la presentadora. «Yo lo he puesto todo al fuego y he puesto la harissa y la nata todo al final», le explicaba Toñi. «Hay que ser exactos en pastelería, si podéis repetirlo mejor», terminaba diciéndole Paco Morales.

Críticas a Paco Morales por su actitud con Toñi Moreno

Por todo ello, las redes sociales se llenaban de críticas hacia Paco Morales por su actitud con los concursantes de ‘MasterChef Celebrity 8’ y más concretamente con Álvaro Muñoz Escassi y Toñi Moreno. «La verdad que a este chef un poquito de humildad no le vendría mal» o «El chef es un tío muy desagradable y prepotente que te habla encima de usted. Peor, imposible», eran algunos de los comentarios que se podían leer.

La verdad que a este chef un poquito de humildad no me vendría mal…#MCCelebrity — Wildest Dreams (@marii_angel_25) November 23, 2023

Madre mía con el chef, que tío más capullo. No me quiero imaginar cómo estarán sus trabajadores #MCCelebrity — Jorge Jiménez González (@JorgeJorgelospa) November 23, 2023

Soy yo o el chef es un poco imbécil?#MCCelebrity — Marta González (@MGonz1992) November 23, 2023

El chef de hoy es el típico al que cosieron a collejas en el colegio y ahora se ha convertido el en abusón #MCCelebrity — Larich (@Larich15) November 23, 2023

#MCCelebrity El chef este es peor que Jordi, y ya es decir.. — Stefy (@Stefy_tf) November 23, 2023

El chef es un tío muy desagradable y prepotente que te habla encima de usted. Peor, imposible #MCCelebrity — Begoña Iglesias (@Beguimountain) November 23, 2023

El Chef tiene coj0nes eh.. #MCCelebrity — Potrigotchi 🖤 (@Potri_meri) November 23, 2023

El chef un poquito de por favor.

Vaya ánimos.#MCCelebrity — MJ ⚡️ (@MJPNP) November 23, 2023

#MCCelebrity

Dios pille confesados a la gente que trabaje con este Chef.

Menudo idiota. — 𝒜𝓁𝒷𝒶 (@Alba_Ramista93) November 23, 2023

Que dignos se ponen estos cocineros cuando lo que sí es un insulto es cobrar raciones ridículas a precios exagerados, mejor ir a un bar de esos de toda la vida, por lo menos no pasas hambre y la comida seguro que se disfruta más #MCCelebrity — Natalia #AsturiesYeNación (@eneiviel) November 23, 2023

El chef este debe trabajar solo, xq menudo pedante #MCCelebrity — Grace (@xanarojilla) November 23, 2023