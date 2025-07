Blanca Romero confiesa en 'Mis Raíces' el alto precio que pagó en su relación con Cayetano Rivera

Este jueves, 17 de julio, Cuatro ha estrenado 'Mis raíces', un nuevo programa de entrevistas, al estilo de 'Viajando con Chester’, presentado por Isabel Jiménez. La primera invitada fue Blanca Romero, quien se sinceró como nunca antes lo había hecho sobre su matrimonio con el torero Cayetano Rivera, quien llegó a adoptar a su hija Lucía.

Blanca y Cayetano comenzaron su relación en el año 2001. Un noviazgo que, tal y como confesó la modelo a Isabel Jiménez, marcó un antes y un después en su vida. "Mi matrimonio fue tan traumático, fue tan traumático a nivel mediático, pero no fue nada tóxico ni nada insano, fue una cosa tan normalizada para mí", comenzó diciendo. Y es que, desde el primer momento, la pareja se convirtió en blanco de la prensa del corazón.

Sin embargo, reconoce que "cuando nos separamos yo lo viví con pena y pasé luto. Tardé casi dos años en poder tener así más cercanía con… yo lo sufrí, lo pasé mal". Blanco Romero era entonces una modelo muy cotizada, pero tras su matrimonio con el torero, la cosa cambió: "Me perjudicó en la carrera como modelo. Hice una carrera brutal en París, en Londres, en Italia… Pues dejé de ser modelo y pasé a ser la mujer de, y luego la ex de, entonces eso como que manchó mucho mi imagen. Aquí nunca me dieron una portada, como en París. En París me hice un carrerón de la virgen y aquí se truncó", lamenta.

Lucía, la hija de Blanca Romero, carga contra la prensa rosa

Lucía Rivera, la hija de ella a la que Cayetano adoptó y dio su apellido, también explicó en 'Mis raíces' lo mal que lo pasó su madre con la separación. "Yo creo que cuando ella quiso hacer su vida y conocer a chicos como cualquier persona de su edad, le dieron mucha caña", asegura la joven. Además, se mostró muy crítica con el papel desempeñado por la prensa del corazón en aquel momento, en el que ella era apenas una niña.

"Hubiera echado en falta el tener la oportunidad de decir no, no me gusta esto, porque a mí de pequeña no me gustaba. Yo veía fotos, veía cámaras detrás de mi madre, mi madre corriendo, mi abuelo… Era un poco show, sobre todo cuando se divorciaron que ahí se lio parda", recuerda Lucía, quien no duda en cargar contra ese tipo de periodismo: "Los medios en sensacionalismo y el amarillismo que hay en este país es duro, con los niños inclusive. Ahora se está controlando más, pero en ese momento es que era el momento más fuerte de la prensa rosa. De hecho, cada vez que les veía decía: 'son malos, vete mamá'. Y ellos ahora me recuerdan así".

En otro orden de cosas, Blanca Romero también recordó con Isabel Jiménez lo mal que lo había pasado con la maternidad de su hija, que afrontó en solitario hasta que la adoptó Cayetano Rivera. "Lo pasé mal al criarle y educarla sola, no fue fácil", confesó la modelo. Al ver como su invitada rompía a llorar, la periodista le dio un consejo: "Tienes que perdonarte estas cosas". "Más que perdonarme es darme cuenta de la lección que me puso la vida por delante", reflexionó la también actriz.

"Es normal que luego me la recompense a niveles bestiales y me salgan las cosas muy bien porque me pone lecciones muy duras", reconoció Blanca Romero, antes de lamentar el hecho de que "Lucía no tuvo la suerte de tener un padre que la quisiera, comprometido, que fuera guay y que me ayudara a mantenerla". "No he podido tener yo la suerte de tener a un forrado que esté bueno, que me quiera, que me ama, que me ayude a criar a lo críos…", bromeó, poniéndole un poco de humor al delicado asunto.